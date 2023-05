Selon Marion Bartoli, jusqu’à cinq joueurs pourraient remporter l’Open de France masculin de cette année dans le Grand Chelem « le plus ouvert » depuis la domination de Rafael Nadal.

Avec Nadal, 14 fois champion, absent une partie de la saison avant un chant du cygne attendu l’année prochaine, les espoirs espagnols à Roland-Garros reposent désormais sur les larges épaules de Carlos Alcaraz.

Le joueur de 20 ans a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open l’été dernier, mais a été contraint de ne pas participer à l’Open d’Australie en raison d’une blessure. Il entrera donc pour la première fois dans un tournoi majeur en tant que champion du Chelem.

Il est également la tête de série après avoir dépassé Novak Djokovic après des titres consécutifs à Barcelone et à Madrid.

Alcaraz peut-il prendre la couronne de Nadal ? Les fans de tennis espagnols ne devraient pas trop s’apitoyer sur leur sort car l’héritier de la place de Nadal au sommet du sport est déjà là. A peine âgé de 20 ans, Carlos Alcaraz a déjà remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open et a repris cette semaine la place de n°1 mondial. Aussi confiant sur les courts durs que sur terre battue, Alcaraz est un athlète étonnant alors que son jeu complet et son tempérament calme appartiennent à un joueur beaucoup plus expérimenté. Il y a beaucoup de battage médiatique, mais c’est justifié.

Projection des quarts de finale masculins par tête de série (1) Carlos Alcaraz contre (5) Stefanos Tsitsipas (3) Novak Djokovic contre (7) Andreï Roublev (6) Holger Runev contre (4) Casper Ruud (8) Jannik Sinner contre (2) Daniil Medvedev

« Ce sera le Roland Garros le plus ouvert que nous aurons depuis la domination de Nadal », a déclaré Bartoli, s’adressant à Sky Sports.

« J’ai choisi cinq noms qui pourraient gagner cette année et ce sont Djokovic, Alcaraz, Holger Rune, Medvedev et Stefanos Tsitsipas. J’ai toujours l’impression que l’un de ces joueurs sera le vainqueur, mais choisir cinq noms qui pourraient gagner le tournoi masculin n’a jamais s’est passé dans le passé en près de 20 ans.

« C’était toujours Rafa, Roger Federer ou Djokovic.

« L’un de ces gars a un énorme coup pour gagner Roland Garros, ce qui est très surprenant. »

Alcaraz pourrait potentiellement rencontrer Djokovic en demi-finale, tandis que sa montée rapide et sa popularité instantanée ont été un cadeau pour le sport alors qu’il risque de perdre toutes ses figures de proue de longue date.

« Alcaraz est l’un des favoris mais il n’est pas le grand favori. Non, je ne pense pas. Il n’y a pas un seul joueur qui se démarque dans le peloton », a poursuivi le champion de Wimbledon 2013, Bartoli.

Djokovic n’est pas à 100%, nous devrons donc voir comment il gère physiquement sa petite blessure au coude et trouver une certaine forme au fur et à mesure que le tournoi progresse.

Daniil Medvedev a dépassé Djokovic pour revendiquer la deuxième tête de série en remportant son premier titre sur terre battue à l’Open d’Italie le week-end dernier.

Il a perdu au premier tour lors de ses quatre premières apparitions à Roland Garros avant d’atteindre les quarts de finale en 2021 et le quatrième tour l’an dernier.

« Rome est venu à l’improviste pour que Daniil Medvedev gagne dans des conditions très, très lentes car il pleuvait depuis deux semaines dans la capitale italienne », a déclaré Bartoli, qui a atteint les demi-finales de l’Open de France 2011.

« Il a réussi à décrocher le titre et vous pensez peut-être qu’il est fait pour des surfaces plus rapides, il est toujours capable de gagner sur des courts en terre battue lents et d’aller jusqu’au titre en battant Rune.

« Vous pensez peut-être que des joueurs auxquels vous ne donneriez normalement pas de chance ont en fait une chance cette année et c’est quelque chose de nouveau.

Dans quelle mesure Djokovic est-il en forme ? Novak Djokovic a deux titres de Roland-Garros sur son CV, mais combien y en aurait-il d’autres s’il n’avait pas continuellement croisé Nadal ? Cela semble être une chance en or non seulement de gagner à nouveau à Paris, mais aussi de dépasser son grand rival et de devenir le premier homme à atteindre 23 titres en simple du Grand Chelem. Tout ne va pas bien avec le Serbe depuis qu’il a de nouveau remporté l’Open d’Australie, et il entre dans le tournoi avec des doutes sur un problème de coude.

« Djokovic n’est pas à 100%, nous devrons donc voir comment il gère physiquement sa petite blessure au coude et trouver une certaine forme au fur et à mesure que le tournoi progresse. »

Swiatek peut-il en faire un triplé de titres?

Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina dominent le tennis féminin après avoir remporté sept des plus grands

titres de la saison jusqu’à présent et détiennent les quatre trophées du Chelem, enterrant le récit de l’instabilité au sommet du jeu féminin après Serena Williams.

Ce serait une grande surprise si la gagnante de la Coupe Suzanne Lenglen ne venait pas de ce trio et de Swiatek, qui a remporté son deuxième titre à Roland Garros l’an dernier.

Projection des quarts de finale féminins par tête de série (1) Iga Swiatek contre (6) Coco Gauff (4) Elena Rybakina contre (7) Ons Jabeur (8) Maria Sakkari contre (3) Jessica Pegula (5) Caroline Garcia contre (2) Aryna Sabalenka

« Swiatek doit pouvoir recommencer », a déclaré Bartoli. « Elle a pu gagner à Roland Garros à plusieurs reprises et elle est la favorite écrasante cette année, il s’agit donc de gérer la pression.

« Vous pouvez voir le stress sur son visage et les tirs liés au stress lorsqu’elle affronte un gros frappeur comme Sabalenka et Rybakina, mais pour elle, il s’agit de pouvoir gérer la balise préférée et de trouver un moyen de rester calme pour contre-attaquer le frappeurs de puissance. »

Coup du chapeau Swiatek ? L’année dernière, il semblait inévitable qu’Iga Swiatek remporterait un deuxième titre à Roland-Garros, et elle a dûment écarté tous les arrivants sur une séquence sans défaite qui s’est finalement terminée à 37 matchs. Cette saison a cependant été différente. La Polonaise a parfois eu du mal avec les attentes sur ses épaules, alors qu’il y avait aussi des problèmes physiques. Un trio WTA composé de Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina est en train d’émerger, et le classement n°1 de la joueuse de 21 ans pourrait bientôt être menacé.

Quels joueurs britanniques participeront à Roland-Garros ?

Cameron Norrie

Image:

Cameron Norrie a atteint le troisième tour ces deux dernières années à Paris





La forme du n ° 1 britannique s’est affaiblie après un début de saison spectaculaire, qui comprenait des victoires sur Nadal et Alcaraz – ce dernier lui apportant son deuxième plus gros titre lors de l’événement ATP Tour à Rio. Le coup droit lourd et tournant de Norrie et ses prouesses athlétiques le rendent bien adapté à la terre battue et sa position dans le top 16 l’éloigne des gros canons au cours des premiers tours. Une place en deuxième semaine sera son objectif.

Dan Evans

Image:

Dan Evans a remporté son premier match à Roland Garros l’année dernière





« Clayphobe » engagé pendant la majeure partie de sa carrière, Evans a trouvé ses repères dans le rouge au cours des deux dernières saisons et a finalement remporté son premier match à Roland Garros l’année dernière. Après une période difficile après l’Open d’Australie où il a perdu cinq matches consécutifs, l’argile a vu le joueur de 33 ans se former, avec des courses vers les demi-finales des événements ATP à Marrakech et à Barcelone le maintenant dans le top 25.

Jack Draper

Image:

Jack Draper fera ses débuts à Roland Garros





Il y a eu plus d’aperçus cette saison de ce que pourrait être un joueur phénoménal que pourrait être le gaucher de 21 ans, y compris des victoires sur Andy Murray et Evans à Indian Wells. Mais frustrant, il a de nouveau été limité par des problèmes physiques, le dernier en date étant une blessure à l’abdomen qui l’a poursuivi pendant deux mois. Comme sa bonne amie Emma Raducanu, la priorité la plus importante pour Draper, qui fera ses débuts à Roland Garros, est de s’assurer que son corps n’est pas son adversaire le plus difficile.

Kyle Edmond

Image:

Kyle Edmund jouera à Roland-Garros pour la première fois depuis 2019





Le retour d’une blessure au genou de longue durée qui a nécessité trois opérations a été lent pour Edmund, qui est classé à 445. Un classement protégé de 48 lui a permis de participer à Roland-Garros pour la première fois depuis 2019 et il espère pour un tirage plus favorable que dans les tournois majeurs récents. L’ancien n ° 14 mondial n’a pas encore remporté de match de niveau tour cette année, mais il a connu un certain succès à des niveaux inférieurs et, à 28 ans, il a encore du temps de son côté si son genou le permet.

Tirages en fauteuil roulant

Image:

Gordon Reid et Alfie Hewett mènent la charge pour les Britanniques dans les épreuves de simple et de double en fauteuil roulant





Les champions en titre du double masculin Alfie Hewett et Gordon Reid devraient mener la charge pour les Britanniques en simple et en double.

Hewett – triple champion du tournoi – sera motivé pour décrocher son deuxième titre du Grand Chelem en simple de l’année, tandis que Reid espère défier son partenaire en double pour le titre.

Après avoir décroché leur 16e titre du Grand Chelem ensemble à l’Open d’Australie, la paire devrait unir ses forces pour le tirage au sort du double.

Pendant ce temps, la n ° 1 britannique Lucy Shuker pourrait mener la ligne britannique dans le tirage au sort en simple, et Andy Lapthorne espère décrocher le titre dans le tirage au sort en quad.