Open de France: Lily Miyazaki ne pense pas que les critiques visant les femmes britanniques qui ne se sont pas qualifiées pour le tableau principal étaient «dures» | Actualités Tennis

La joueuse britannique Lily Miyazaki ne pense pas que les critiques visant les femmes britanniques qui ne se sont pas qualifiées pour le tableau principal de Roland-Garros pour la première fois depuis 2008 étaient « sévères » car elles ont toutes « des attentes élevées » envers elles-mêmes.

Miyazaki a rejoint Katie Boulter, Harriet Dart, Fran Jones, Heather Watson et Katie Swan en échouant à se qualifier à Roland Garros, ce qui signifie qu’aucune femme britannique n’a fait le tableau principal d’un Grand Chelem depuis l’US Open 2009.

Avec Emma Raducanu, qui est sortie du top 100 après avoir été écartée des blessures à la cheville et au poignet, c’est aussi la première fois qu’il n’y a pas eu de femmes britanniques dans le top mondial en 15 ans.

Dan Evans a déclaré que la victoire de Raducanu à l’US Open était « tapis sur les fissures » du tennis britannique





Dan Evans a été très critique, affirmant que la victoire de Raducanu à l’US Open était « tapis sur les fissures » du tennis britannique.

Miyazaki, d’origine japonaise, qui participe régulièrement aux compétitions britanniques depuis l’âge de 11 ans, espère qu’un certain nombre de joueurs se classeront dans le top 100 dans un proche avenir.

« Je vois que ça change. Beaucoup de filles sont sur le point d’être dans le top 100 et je pense que cette saison sur gazon, nous pouvons vraiment continuer », a déclaré la joueuse de 27 ans.

« Le tennis britannique est en bonne position. Tout le monde a le niveau, il s’agit juste de se rassembler sur le terrain de match et je pense que nous pouvons continuer. »

Elle a ajouté: « Je ne pense pas que les critiques à notre encontre aient été sévères. Je pense que nous avons toutes des attentes élevées envers nous-mêmes. Je pense que toutes les filles ont le niveau pour se qualifier pour les tableaux principaux des Grands Chelems.

« La terre battue n’est probablement pas notre surface préférée, mais nous avons des niveaux et une bonne course à Wimbledon de la part de quelques joueurs mettrait cela au lit. »

Katie Boulter est satisfaite de l’état du tennis britannique





Katie Boulter a également riposté aux critiques sur l’état du tennis britannique, affirmant que « nous sommes dans une très bonne position ».

Boulter, qui a atteint son meilleur classement en simple au 82e rang mondial, dit qu’elle aime la trajectoire vers laquelle se dirige le football féminin.

« Nous allons dans la bonne direction et dans une très bonne position, comme vous l’avez vu aujourd’hui », a déclaré le joueur de 26 ans.

« La profondeur du tennis britannique se manifeste de différentes manières. Nous travaillons tous vers quelque chose et nous travaillons tous très dur – nous allons dans la bonne direction.

« Je pense que je suis un compétiteur, et je suis un combattant, et je vais traverser absolument tout et continuer à me frotter et à m’amuser.

« Je pense que pour moi, il est super important de se concentrer jour après jour, je fais tout ce que je peux au mieux de mes capacités. »