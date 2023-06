Open de France: le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz rencontre l’ancien double vainqueur Novak Djokovic à Roland Garros | Actualités Tennis

C’est l’affrontement très attendu que tout le monde veut voir alors que le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz rencontre le recordman du Grand Chelem Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros.

C’est une bataille fascinante entre les générations, avec Djokovic, 36 ans, à la poursuite d’un 23e titre record du Grand Chelem et Alcaraz, de 16 ans son cadet, un deuxième.

Djokovic et Alcaraz se sont rencontrés pour la première – et la seule – fois à Madrid l’année dernière, lorsque le jeune Espagnol a fait savoir qu’il était le présent ainsi que l’avenir du tennis en battant Rafael Nadal et Djokovic dos à dos.

Depuis lors, ils se sont manqués de façon frustrante, Djokovic étant incapable de jouer à l’US Open, où Alcaraz a remporté son premier titre du Grand Chelem, en raison de son statut vaccinal, tandis que le joueur de 20 ans a été exclu de l’Open d’Australie en raison d’une blessure. .

Le gagnant remporte tout… Si Alcaraz bat Djokovic, il garantira sa place de n°1 mondial le 12 juin. Si Djokovic gagne, il sera à une victoire d’un 23e titre majeur record et d’un retour au n ° 1 mondial lundi prochain.

Ce match est celui que tout le monde voulait regarder. Je dirais que ça va être un très bon match à jouer et à regarder aussi. Je voulais vraiment jouer ce match aussi. Je dis toujours que si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur.

Ils ont tous deux atteint les demi-finales en ne perdant qu’un seul set, mais Alcaraz a été le plus impressionnant, passant trois heures et demie de moins sur le terrain que Djokovic lors de ses cinq matches jusqu’à présent.

Le Serbe a semblé en difficulté pendant un moment contre Karen Khachanov avant de jouer un tie-break impeccable au deuxième set.

La capacité de Djokovic à se verrouiller dans les moments les plus importants est l’une de ses plus grandes forces tandis que son extraordinaire précision dans le placement de ses tirs est inégalée.

Si Djokovic est le vieux maître, Alcaraz est le jeune impressionniste, utilisant la toile d’argile pour montrer son talent et son exubérance.

La tête de série a démantelé le talent italien Lorenzo Musetti et l’espoir Stefanos Tsitsipas sur son chemin vers les quatre derniers, jouant à un niveau rarement vu contre le Grec.

Alcaraz a qualifié la masterclass de « l’un des meilleurs » matchs de sa carrière et il en aura besoin d’un autre contre Djokovic, qui ne laissera aucun manque de concentration impuni.

Carlos croit beaucoup en lui-même et il croit qu’il peut battre Novak.

Alcaraz savoure la chance d’affronter Djokovic, selon son entraîneur Juan Carlos Ferrero.

Ferrero sait ce qu’il faut pour gagner sur la terre battue parisienne après avoir remporté le titre en 2003 et il sent que son homme est prêt à renverser Djokovic.

« Je pense que les deux joueurs sont peut-être les meilleurs au monde en ce moment », a déclaré l’Espagnol. « Novak a l’expérience pour jouer ce genre de matchs plus que Carlos, bien sûr, mais, en même temps, Carlos veut vraiment jouer ce match. Il attendait vraiment ce match avec impatience depuis le début.

« Bien sûr, il a dû jouer match par match et nous avons été très patients à ce sujet. Mais je pense qu’il est prêt.

« Il s’est entraîné pour ce genre de matchs. Il s’est entraîné pour ce genre de moments pour être là et essayer d’écrire l’histoire pas à pas.

« Il veut le faire, mais bien sûr, nous savons vraiment que Novak va donner le meilleur de lui-même. Je pense qu’il va se battre jusqu’au dernier ballon et qu’il va se préparer pour le match aussi bien que nous pouvons le faire.

« Nous nous attendons donc à un match vraiment difficile et serré. Carlos croit beaucoup en lui-même et il pense qu’il peut battre Novak. »

Cette croyance est évidente depuis le moment où Alcaraz a fait irruption sur la scène mondiale.

Il peut prendre confiance, quant à lui, après avoir battu Djokovic lors de leur seul match précédent, sur terre battue à Madrid au printemps dernier, lorsqu’il a également battu Nadal.

« Il rêve très grand de ce qu’il peut faire, donc je pense que c’est l’une des choses les plus importantes qu’il croit en lui-même et qu’il croit qu’il peut aller sur le terrain et gagner contre tout le monde », a déclaré Ferrero.

Djokovic a remporté son 22e titre de chelem à Melbourne et peut établir un nouveau record masculin de tous les temps en soulevant la Coupe des Mousquetaires pour la troisième fois.

« Il mérite son succès, sans aucun doute », a déclaré Djokovic d’Alcaraz. « Il travaille dur et c’est déjà un joueur très complet et il n’a que 20 ans.

« Nous n’avons donc joué qu’une seule fois à Madrid l’année dernière, 7-6 dans le troisième pour lui. La plupart des tournois cette année, nous n’étions pas dans le même tirage mais nous y sommes.

« C’est le match que beaucoup de gens veulent voir. C’est certainement le plus grand défi pour moi jusqu’à présent dans le tournoi. Si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur. C’est définitivement un gars à battre ici. Je J’ai hâte d’y être. »

L’autre demi-finale oppose Casper Ruud, quatrième tête de série, à Alexander Zverev, qui a retrouvé la forme sur la terre battue parisienne 12 mois après s’être gravement blessé à la cheville lors d’un affrontement avec Nadal.

L’Allemand n’a disputé aucun autre match avant le début de cette saison, mais a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de tissu cicatriciel mental alors qu’il cherchait à atteindre une deuxième finale du Grand Chelem.

« Je pense que je suis à un stade maintenant où je ne pense plus tellement à la blessure », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas à ce qui s’est passé. Je suis juste heureux d’être de retour là où j’étais l’an dernier, et j’ai une autre chance. J’espère pouvoir la saisir. »

Ruud a fait sa première finale de chelem ici l’année dernière avant de perdre lourdement contre Nadal et a ignoré son propre début de saison difficile.