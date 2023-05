Open de France: le Britannique Dan Evans éliminé au premier tour après une défaite en deux sets face à Thanasi Kokkinakis | Actualités Tennis

Dan Evans a été éliminé au premier tour de Roland-Garros après une défaite en deux sets face à Thanasi Kokkinakis, ne laissant que deux Britanniques dans le tableau masculin.

Le n ° 2 britannique Evans, classé 25e mondial et tête de série n ° 20 pour cet événement, a été battu 6-4 6-4 6-4 par le n ° 108 mondial Kokkinakis lors de la première journée du Grand Chelem à Roland Garros.

Les compatriotes d’Evans Cameron Norrie et Jack Draper seront en action au cours des prochains jours à Paris, lors d’un tournoi dont Andy Murray s’est retiré afin de donner la priorité à la saison sur gazon.

Il n’y aura pas de présence britannique dans le tableau féminin.

Emma Raducanu est absente suite à une opération à la cheville et au poignet et aucune de ses compatriotes ne s’est qualifiée, avec Harriet Dart et Katie Boulter parmi les battues.

Evans avait critiqué le tennis britannique cette semaine, affirmant que la victoire de Raducanu à l’US Open en 2021 avait « étouffé les fissures ».

Le joueur de 33 ans semblait avoir renversé son match avec Kokkinakis dans le deuxième set alors qu’il menait 4-1 mais, à 30-0 lors du match suivant, il a été victime d’une faute de pied pour son pied traversant la ligne médiane et a perdu. quatre points de suite.

Evans a jeté sa bouteille d’eau au sol avec agacement et n’a pas gagné un autre match dans le set.