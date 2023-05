Open de France: la star adolescente Mirra Andreeva pense qu’Andy Murray pourrait être son porte-bonheur à Roland Garros | Actualités Tennis

La sensation adolescente Mirra Andreeva pense qu’Andy Murray est son porte-bonheur après avoir remporté sa première victoire senior en Grand Chelem à Roland-Garros.

La Russe de 16 ans, qui n’a fêté son anniversaire que le mois dernier, a fait des progrès rapides dans le football féminin et a écarté l’Américaine expérimentée Alison Riske-Amritraj 6-2 6-1 à Roland Garros mardi.

Image:

Andreeva a envoyé un texto à Andy Murray après avoir remporté une épreuve Challenger à Aix-en-Provence





Cela faisait suite à une semaine décisive à l’Open de Madrid lorsque Andreeva a atteint le quatrième tour et s’est révélée être une grande fan de Murray.

« Quand vous êtes ici et que vous déjeunez avec toutes ces stars, vous voyez Andy Murray, vous voyez son visage et il est si beau dans la vie, il est tellement incroyable », a-t-elle déclaré à Tennis Channel.

« Imaginez à quel point elle va être bonne quand elle aura les yeux fixés », a été la réponse d’autodérision de Murray.

Mais le duo est resté en contact et Andreeva a déclaré mardi : « Je n’ai pas vu Andy Murray depuis Madrid parce qu’il n’est pas là mais, après avoir remporté un Challenger, je lui ai envoyé un texto.

« J’ai dit ‘Félicitations’. En fait, il m’a répondu, donc j’en étais vraiment content. Il a dit ‘Merci et bonne chance à Roland Garros’. C’est peut-être pour ça que je joue si bien maintenant. »

Andreeva a été finaliste du simple filles à l’Open d’Australie mais n’a eu aucun problème à s’adapter à la vie sur le circuit féminin et, après avoir remporté trois matches de qualification à Paris et un dans le tableau principal, elle se rapproche d’une place dans le top 100.

« Bien sûr, c’est incroyable pour moi », a déclaré l’adolescent. « Je suis vraiment excité d’avoir réussi à gagner ce match après avoir réussi le tirage au sort des éliminatoires. Alors, bien sûr, je suis vraiment content et j’ai hâte de jouer le tour suivant. »

Image:

Coco Gauff a secoué un set d’ouverture semé d’erreurs et a trouvé sa place pour vaincre l’Espagnole Rebeka Masarova sur le court Suzanne Lenglen





Finaliste battu l’an dernier Coco Gauff semblait en difficulté lors d’un set contre l’Espagnole Rebeka Masarova mais elle a bien répondu pour gagner 3-6 6-1 6-2.

« La finale (2022) appartient au passé, donc je ne m’inquiète pas pour ça », a déclaré Gauff, qui affrontera l’Autrichienne Julia Grabher au prochain tour. « J’ai eu quelques mauvais matchs dans le premier set mais je savais que j’allais pouvoir renverser la vapeur.

« Aujourd’hui, il y avait des aspects de mon jeu où je ne jouais pas au mieux mais je suis confiant sur cette surface dans ces conditions. »

Sixième tête de série Ons Jabeur a subi une sortie choc au premier tour l’année dernière alors qu’elle figurait parmi les favorites du titre, mais a traversé cette période en battant Lucia Bronzetti 6-4 6-1.

Le Tunisien a déclaré : « Jouer sur Philippe Chatrier est un si beau court, mais je n’ai pas une bonne histoire avec lui. Chaque premier tour est très difficile dans un Grand Chelem. J’étais assez stressé, je dois dire, mais j’essayais juste de jouer mon jeu. »

Jabeur est très fière d’inspirer la prochaine génération de joueuses, même si la n°7 mondiale se sent parfois un peu « vieille » lorsqu’elle est admirée par Andreeva.

Surnommée la « ministre du bonheur », Jabeur, double vice-championne du Grand Chelem, est appréciée de ses pairs pour sa gentillesse et son charme sur et en dehors du terrain, tandis que sa puissance et sa ruse dans les matchs ont conquis ses fans du monde entier.

« Cela me fait me sentir vieux, pour ma part. Honnêtement, c’était incroyable, de voir qu’elle parlait de moi et qu’elle allait bien », a déclaré Jabeur aux journalistes. « J’étais vraiment content pour elle.

« J’espère que nous pourrons jouer l’un contre l’autre. Je peux lui donner une photo dédicacée. Elle peut la mettre dans sa chambre. Je ne sais pas. C’est la première fois que quelqu’un dit ça. Mais c’est spécial.

« J’essaie toujours d’inspirer la nouvelle génération et j’en suis vraiment fier. Cela me motivera, c’est sûr, à faire mieux et à être un meilleur joueur sur et en dehors du terrain. »

Vainqueur de Wimbledon, d’Indian Wells et de Rome Elena Rybakina a riposté après une panne dans les deux sets pour battre Brenda Fruhvirtova, 16 ans, 6-4 6-2.

Y compris la Coupe Billie Jean King, Rybakina a remporté 10 matchs sur terre battue en 2023 – son plus haut total en une seule saison.

Plus tôt, la gagnante de 2021, Barbora Krejcikova, s’est écrasée après une défaite 6-2 6-4 contre Lesia Tsurenko d’Ukraine.