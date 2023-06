Open de France: la championne de Wimbledon Elena Rybakina se retire du Grand Chelem après avoir eu du mal à respirer | Actualités Tennis

Elena Rybakina s’est retirée de l’Open de France avant son match du troisième tour samedi en raison d’une maladie qui l’a empêchée de respirer.

La quatrième tête de série était l’une des favorites pour le titre après avoir connu une saison brillante et remporté l’Open d’Italie à Rome le mois dernier.

Elle a remporté confortablement ses deux premiers matchs contre les adolescentes Brenda Fruhvirtova et Linda Noskova, mais s’est retirée quelques minutes avant d’affronter Philippe Chatrier pour affronter Sara Sorribes Tormo, 132e.

Rybakina a déclaré: « Je ne me sentais pas bien hier et avant-hier, donc je n’ai pas dormi deux nuits et j’ai eu de la fièvre. Aujourd’hui, j’ai vraiment essayé à l’échauffement mais je pense que la bonne décision est de me retirer, car c’est vraiment dur de jouer avec ces conditions.

« J’ai vu le médecin et ils ont dit qu’en fait, c’est tout un virus ici à Paris. Je suppose qu’avec mon allergie, le système immunitaire vient de tomber et j’ai attrapé quelque chose. C’est difficile à exécuter et évidemment à courir et même à respirer. Donc je pense c’était la seule bonne décision que je pouvais prendre.

« Aujourd’hui, je voulais juste me donner à 100% et évidemment je suis loin d’être à 100%. Ce n’était pas de chance pour moi. J’essaie juste de récupérer et de faire de mon mieux pour être déjà prêt pour la saison sur gazon. »

Le moment est extrêmement malheureux pour la joueuse de 23 ans, qui s’est imposée au sommet de l’arbre du tennis féminin aux côtés d’Aryna Sabalenka et d’Iga Swiatek et a été tête de série pour rencontrer la Polonaise en demi-finale.

« Bien sûr, je suis vraiment contrarié de ne pas pouvoir jouer mais je suppose que c’est la vie », a ajouté le joueur du Kazakhstan. « Il y a beaucoup de hauts et de bas. »

Image:

Rybakina doit disputer son premier tournoi sur gazon à Berlin à partir du 19 juin avant de se rendre à Eastbourne alors qu’elle se prépare à défendre son titre à Wimbledon.

« Eh bien, pour l’instant, l’objectif est de s’améliorer. Mais le plan était de jouer à Berlin, Eastbourne et Wimbledon », a-t-elle déclaré.

« Il n’y a pas beaucoup de tournois sur gazon, mais le plus important est de retrouver la santé. C’est le plan. »

L’Espagnole Sorribes Tormo passe au quatrième tour où elle affrontera la 23e tête de série Ekaterina Alexandrova ou la 14e tête de série Beatriz Haddad Maia.