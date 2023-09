Open de France : Jordan Smith s’effondre pour offrir le titre à Ryo Hisatsune | Actualités golfiques

Ryo Hisatsune avec le trophée de l’Open de France

Le Japonais Ryo Hisatsune a réalisé un superbe finish pour remporter le Cazoo Open de France alors que l’Anglais Jordan Smith a laissé échapper une avance de six coups au Golf National.

Hisatsune a couvert les neuf redoutables derniers sur le site de la Ryder Cup 2018 en seulement 30 tirs pour obtenir un 66 final et assurer son premier titre du DP World Tour avec un total de victoires de 14 sous le par.

Le joueur de 21 ans a terminé avec deux tirs d’avance sur Smith et le Danois Jeff Winther, qui avaient fixé l’objectif du club-house grâce à un 65 de clôture qui comprenait un superbe birdie au 18e.

Hisatsune a commencé la journée à quatre coups de l’avance partagée par Smith et Ewen Ferguson et s’est rapidement retrouvé six derrière alors que Smith a réussi un birdie au premier et au deuxième tandis que Ferguson et le Japonais Kazuki Higa ont pris un départ cauchemardesque.

Ferguson a traversé le premier green et est entré dans l’eau pour réaliser un double-bogey six, puis a laissé tomber deux autres coups sur le suivant après avoir trouvé plus d’eau sur le tee.

Higa a commis un bogey sur le premier et a suivi Ferguson dans l’eau sur le deuxième pour commettre un triple bogey et mettre fin à ses chances, mais Smith n’a pas pu s’appuyer sur l’énorme avance qui lui avait été donnée.

Les bogeys des quatrième, huitième et 11e ont permis au peloton de se rapprocher et c’est Hisatsune qui a finalement repoussé l’Anglais, réalisant des birdies les 10e, 12e, 13e, 15e et 17e pour fixer une cible inattaquable.

