Open de France: Jessica Pegula devient la victime féminine la mieux classée alors qu’Aryna Sabalenka s’allume | Actualités Tennis

La troisième tête de série, Jessica Pegula, est devenue la victime féminine la mieux classée à ce jour à Roland-Garros, tombant au troisième tour face à Elise Mertens.

L’Américaine Pegula avait perdu ses deux rencontres précédentes avec Mertens et ce fut une affaire à sens unique, la 28e tête de série belge triomphant 6-1 6-3 sur Philippe Chatrier.

Les préparatifs de Pegula ont été entravés par une intoxication alimentaire, ce qui a peut-être contribué à son échec à atteindre les quarts de finale pour la deuxième fois seulement en six tournois du Grand Chelem.

Anastasia Pavlyuchenkovale finaliste de 2021, a pris un départ lent avant de terminer fort pour battre la 24e tête de série Anastasia Potapova 4-6 6-3 6-0 pour réserver un affrontement avec Mertens.

Deuxième tête de série Aryna Sabalenka n’a pas perdu de temps alors qu’elle se dirigeait vers le quatrième tour de Roland-Garros avec une raclée 6-2 6-2 de Kamilla Rakhimova.

Sabalenka, qui a battu la numéro 1 mondiale Iga Swiatek lors de la finale de l’Open de Madrid le mois dernier, n’a pas encore perdu un set dans le tournoi et a maintenant rompu sa séquence de défaites au troisième tour à Paris.

« C’est incroyable de ressentir le soutien et juste d’être sur ce court et d’avoir l’opportunité de jouer au tennis », a déclaré le champion de l’Open d’Australie après une rencontre qui a duré un peu plus d’une heure.

« Chaque tournoi est différent, Roland Garros est particulièrement différent de l’Open d’Australie en raison de la surface, mais gagner vous donne confiance. »

Sabalenka affrontera le vainqueur du match entre l’Américain Sloane Stephens ou Yulia Putintseva du Kazakhstan dans sa quête d’un deuxième titre du Grand Chelem.

Daria Kasatkina a été encore plus rapide sur la ligne d’arrivée contre une autre Américaine alors que la neuvième tête de série n’a perdu qu’un seul match dans sa victoire contre Peyton Stearns.

« Je dois être rapide parce que je ne suis pas aussi puissante que beaucoup de filles », a expliqué Kasatkina. « Physiquement, je ne suis pas si doué, donc je dois être rapide. Je dois trouver des moyens de gagner, de survivre.

« Je dois donc le faire avec mes jambes, avec le cerveau, et essayer de serrer le maximum que je peux. »