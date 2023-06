Open de France: Iga Swiatek prépare un double bagel tandis que Coco Gauff a mis fin à la course de sa compatriote Mirra Andreeva | Actualité Tennis

La tête de série Iga Swiatek a pulvérisé Wang Xinyu 6-0 6-0 avec une démonstration sans faille pour rester fermement sur la bonne voie pour défendre avec succès son titre de Roland-Garros et lancer un avertissement à ses rivales.

Swiatek, visant à remporter son troisième trophée à Paris en cinq ans, n’a montré aucune faiblesse alors qu’elle abordait le quatrième tour avec une performance parfaite.

« Bien sûr, je suis heureux. C’était une très bonne performance de ma part et j’étais heureux d’avoir été discipliné et de m’être occupé de tout », a déclaré Swiatek.

« Chaque point est important pour moi et au plus haut niveau, chaque point compte », a ajouté le n°1 mondial de 22 ans. « Il faut toujours être un peu discipliné.

« Je vais utiliser cette compétence plus tard quand j’aurai des matchs serrés. »

Le Polonais n’a pas tardé à battre trois fois le numéro 80 mondial chinois pour sceller le premier set en 28 minutes.

Le coup droit puissant de Wang était censé être une arme majeure, mais le joueur chinois a accumulé une douzaine de fautes directes en route vers le premier des deux bagels.

Swiatek, qui a également réussi l’exploit du double bagel à Rome le mois dernier, a refusé de se laisser entraîner dans les puissants rassemblements de Wang.

Elle a réalisé l’exploit mémorable sur sa première balle de match, mettant fin au calvaire de Wang après 51 minutes.

Image:

Coco Gauff a relevé le défi de Mirra Andreeva, 16 ans, pour atteindre la quatrième manche à Paris





Vice-champion de l’an dernier Coco Gauff a surmonté un départ chancelant pour mettre fin à la course de sa camarade adolescente Mirra Andreeva avec une victoire 6-7 (5-7) 6-1 6-1.

« Mirra, elle est super jeune et a un grand avenir pour elle. Je me souviens quand j’étais ici à l’âge de 15 ans, elle avait l’air trop impatiente », a déclaré la star américaine Gauff.

« Dans le premier set, j’ai eu des occasions, nous avons échangé des pauses et dans l’ensemble, je connaissais le plan de match, alors j’ai essayé de l’exécuter dans les deuxième et troisième sets. Nous nous sommes entraînés ensemble plus tôt (avant le tirage au sort) donc je suis sûr qu’elle a repris des choses de mon jeu et j’ai choisi des choses du sien. »

Performances de champions Iga Swiatek est la troisième joueuse à inscrire quatre sets 6-0 lors des trois premiers tours de Roland-Garros à l’ère Open après Mary Pierce en 1994 et Martina Navratilova en 1985.

La Russe est sans aucun doute une joueuse au potentiel énorme et elle a plus que égalé Gauff lors d’un premier set de grande classe plein de tirs féroces.

La joueuse de 19 ans, qui affrontait un adversaire plus jeune pour la troisième fois seulement, a servi à 5-4 mais Andreeva a riposté puis a converti une avance dans le tie-break.

Il y a eu des moments de pétulance juvénile d’Andreeva qu’elle devra éradiquer, en particulier un incident à la fin du tie-break lorsqu’elle a glissé une balle avec colère dans la foule.

Elle a mérité une violation du code mais a eu la chance de ne pas blesser un spectateur, ce qui aurait pu la voir défaillante.

« Juste après, j’ai pensé que c’était une décision vraiment stupide de ma part, car ce n’était pas nécessaire de le faire », a-t-elle déclaré. « C’était vraiment mal ce que j’ai fait. J’ai eu des pensées comme ça (un défaut potentiel), mais il m’a juste donné un avertissement. »

Andreeva rêve de jouer à Wimbledon

Image:

La Russe Mirra Andreeva espère que son prochain événement sera la qualification de Wimbledon





Andreeva est limitée dans le nombre de tournois qu’elle peut jouer en raison de son âge et s’attend à ce que son prochain événement soit la qualification de Wimbledon – à condition que son visa britannique arrive à temps.

Bien que les joueuses russes et biélorusses soient autorisées à concourir cette année, la championne de l’Open d’Australie Aryna Sabalenka a également parlé d’un retard dans l’obtention de son visa.

Sans sa nationalité, Andreeva aurait pu être une bonne candidate pour une wild card à Wimbledon sur la base de sa performance à Paris.

« Je n’ai pas encore joué sur gazon », a-t-elle déclaré. « Cela peut être ma première fois. Je suis excité parce que je n’ai jamais essayé. Donc, si je peux y aller, nous verrons ce que je peux faire. »

Image:

Holger Rune, quart de finaliste l’an dernier, a dépassé Genaro Alberto Olivieri





Dans le tournoi masculin, Dane Holger Rune a fait un pas en avant pour devenir le premier champion masculin en simple du Grand Chelem de son pays en propulsant l’ancien qualificatif argentin Genaro Alberto Olivieri 6-4 6-1 6-3.

« Heureusement, je n’ai pas utilisé trop d’énergie inutile pendant le tournoi jusqu’à présent », a-t-il déclaré. « Je suis au quatrième tour et je peux mieux jouer, donc c’est une bonne chose. Mais évidemment, les matchs vont devenir de plus en plus difficiles à partir de maintenant, donc je dois également m’améliorer. »

Il affrontera ensuite l’Argentine François Cerundoloqui se qualifie pour la première fois au quatrième tour d’un Grand Chelem après avoir battu la huitième tête de série Taylor Fritz 3-6 6-3 6-4 7-5.

Ruud envoie un avertissement à ses rivaux

Image:

Casper Ruud a atteint sa première finale du Grand Chelem à Paris l’année dernière, puis a répété l’exploit à l’US Open, bien qu’il soit sorti du côté des perdants les deux fois.





Quatrième graine Casper Ruud a continué à progresser en douceur, se remettant d’un démarrage lent pour envoyer le Chinois Zhang Zhizhen 4-6 6-4 6-1 6-4.

« Mon niveau s’améliore », a déclaré Ruud. « J’ai toujours l’impression qu’il y a des choses que je peux améliorer et je peux faire moins d’erreurs que j’en ai faites à certains moments de mes matchs.

« Donc, j’ai toujours l’impression qu’il y a un niveau que je n’ai pas encore joué que je peux faire ressortir, et je devrai le faire maintenant pour la deuxième semaine, c’est sûr.

« Je suis très content d’avoir disputé les trois premiers matches. C’est difficile. Pour moi cette année, c’est évidemment beaucoup plus de pression que l’an dernier. »

du Japon Yoshihito Nishioka a remporté une victoire de 3-6 7-6 (10-8) 2-6 6-4 6-0 sur le conquérant de Daniil Medvedev, Thiago Seyboth Wild, malgré la perte de son sang-froid et la réception d’une violation du code de l’arbitre.