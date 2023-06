Open de France: Cameron Norrie assommé par Lorenzo Musetti tandis que Novak Djokovic se bat | Actualités Tennis

La campagne Roland-Garros de Cameron Norrie s’est terminée de manière décevante avec une défaite en deux sets contre Lorenzo Musetti au troisième tour.

C’est la troisième année consécutive que le n°1 britannique chute en 1/32 de finale, et il n’a réussi à relever un véritable défi que dans le troisième set avant de s’incliner 6-1 6-2 6-4 en deux heures et huit minutes. sur le Court Simonne Mathieu.

Il n’y a certainement pas de honte à perdre contre Musetti, 21 ans, qui n’est classé que cinq places en dessous de Norrie et dont la meilleure surface est la terre battue, mais la 14e tête de série sera déçue par la manière de ce qui est l’une de ses pires défaites en Grand Chelem. en termes de score.

Le résultat, quant à lui, met fin aux espoirs britanniques en simple lors d’un tournoi où seuls trois joueurs ont même fait la ligne de départ.

Norrie a récemment perdu contre Musetti à Barcelone, mais a parlé positivement après sa victoire au deuxième tour contre Lucas Pouille sur ce qu’il avait appris de cet affrontement.

Image:

Musetti pourrait faire face à une rencontre à succès contre le n ° 1 mondial Carlos Alcaraz au quatrième tour





Cependant, il était immédiatement sur le pied arrière, perdant le service lors du match d’ouverture contre l’élégant Italien et perdant rapidement le premier set.

La seconde n’était pas meilleure, Musetti trouvant trop souvent une réponse à tout ce que Norrie pouvait lui lancer, et la 17e tête de série a également rompu au début de la troisième.

Norrie regardait sa pire défaite majeure mais il en a au moins fait un poing, brisant Musetti, qui avait perdu de deux sets lors de ses deux précédentes apparitions à Roland Garros, de retour et créant trois chances de briser pour 5-3.

L’Italien a cependant tenu bon et a percé un coup droit devant Norrie pour briser à nouveau avant de servir la victoire.

Musetti contre Norrie: Conte de la bande Musetti Statistiques de match Norrie 2 As 2 2 Doubles fautes 3 83% Pourcentage de victoire au 1er service 54% 47% Pourcentage de victoire au 2e service 45% 18/06 Points de break gagnés 1/3 11/16 Points nets gagnés 14/29 24 Total des gagnants 24 23 Erreurs directes 49

Image:

Novak Djokovic a survécu à une frayeur pour faire le quatrième tour de Roland-Garros





Novak Djokovic a relevé un défi formidable d’Alejandro Davidovich Fokina pour atteindre le quatrième tour pour une 14e année consécutive.

La victoire 7-6 (7-4) 7-6 (7-5) 6-2 a pris trois heures et 36 minutes, avec Djokovic à deux reprises dans le premier set et contraint de sauver un point de set dans le second.

Le champion du Grand Chelem à 22 reprises avait l’air instable dans des conditions venteuses, alors qu’il appelait l’entraîneur avant le troisième set pour se faire masser la cuisse gauche, mais, comme il le fait si souvent, il a trouvé un moyen de s’imposer.

« Je savais que ça allait être un match très difficile, un match très physique », a déclaré Djokovic.

« Il a très, très bien combattu. C’est un combattant incroyable, un joueur incroyable. Félicitations à lui pour son combat. Pas de chance mais il a joué un super match.

« Bien sûr, une victoire est une victoire, peut-être un peu trop, trois heures pour deux sets. Je pensais que si je perdais le deuxième set, nous jouerions probablement pendant cinq heures.

« Mais il faut être prêt. Cela demande beaucoup d’efforts mais nous devons tous croire en nous. Je suis certainement fier de la performance d’aujourd’hui. »

Panthéon du court de tennis Avec la victoire sur Alejandro Davidovich Fokina, Novak Djokovic dépasse Rafael Nadal à la deuxième place parmi les joueurs masculins pour le pourcentage de victoires au Grand Chelem à l’ère ouverte, à 87,98%. Djokovic ne suit plus que Bjorn Borg.

Djokovic en Grand Chelem… 17 victoires consécutives 24 sets consécutifs remportés (30-1 en 2023) 295-5 alors qu’il a remporté le 1er set (96 victoires consécutives) 51-0 au troisième tour

Ce fut une autre journée de longs matchs, avec l’italien Lorenzo Sonego riposte après deux sets pour vaincre la septième tête de série Andrey Rublev, tandis que le qualifié autrichien Sébastien Ofner a battu Fabio Fognini en cinq sets.

Après sa victoire épique sur Stan Wawrinka, l’Australien Thanasi Kokkinakis a été impliqué dans une autre longue bataille avec la 11e tête de série Karen Khachanov mais n’a pas été en mesure de forcer un décideur, perdant 6-4 6-1 3-6 7-6 (7-5).