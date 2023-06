Open de France 2023 : Rybakina se retire, Ruud et Gauff en action le septième jour – en direct

Les évènements clés il y a 51 min Préambule

il y a 51 min Rybakina absent après forfait Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 2 m 06.46 HAE Zhang a frappé un amorti mais Ruud est bien revenu avec un bon coup droit qui n’a pas toujours été le cas dans ce match. Il semble avoir trouvé ses marques dans celui-ci maintenant, c’était un début fragile mais son expérience commence à se montrer.



il y a 5 m 06h43 HAE Yoshihito Nishioka a fulminé contre l’arbitre comme il l’a appelé mais le joueur était catégorique. Il a traversé le filet, les joueurs ne sont pas autorisés à le faire s’ils ne le demandent pas, et il a crié à l’arbitre. La réaction a vu la foule huer après lui. Nishioka a perdu le premier set contre Thiago Seyboth Wild 6-3 et ils tirent le deuxième 6-6.



il y a 7 mois 06.41 HAE Holger Rune a déclaré à Eurosport avant son match contre Genaro Alberto Olivieri: « Je me sens bien, j’ai eu assez de temps pour récupérer. J’ai hâte et je suis excité à propos d’aujourd’hui. Je ne le connais pas tellement, j’ai vu un peu son dernier match. J’ai une bonne équipe qui peut regarder son jeu. »



il y a 10 mois 06h38 HAE Ruud joue le long coup droit parfait pour battre Zhang, qui s’étire mais ne peut pas l’atteindre. Il continue la bonne forme et brise parfaitement Zhang pour remporter le set 6-4. Cela pourrait être le coup mental porté à Zhang qui a remporté le premier set 6-4. Match parfaitement équilibré.



il y a 15 mois 06h33 HAE Le simple dames a beaucoup de grands matchs au programme pour plus tard aujourd’hui. Coco Gauff doit jouer à partir de midi aujourd’hui avec Iga Swiatek qui sera en action à partir de 2. Si vous l’avez manqué, Rybakina s’est retirée de son match pour cause de maladie et la championne de Wimbledon est donc absente.



il y a 19 mois 06.29 HAE Ruud a eu l’occasion de terminer un match parfait là-bas mais son retour de revers était à des kilomètres – la tension du match semble l’atteindre aux points critiques. Il précipite certaines actions. Ruud finit par faire le travail avec un as et il mène le deuxième set 4-3.



il y a 21 mois 06.27 HAE Voici un résumé de l’action d’hier si vous voulez vous rattraper au début du septième jour. Novak Djokovic bat Davidovich Fokina alors que Cameron Norrie s’écrase En savoir plus



il y a 25 mois 06.22 HAE Un incroyable échange entre ces joueurs ! Cela se termine avec Ruud qui ne lit pas correctement son retour et le ballon frappe le filet – un gémissement de la foule car ils voulaient que le rallye continue ! Un coup droit énorme et puissant de Zhang voit Ruud juste regarder le point être gagné et comme ça le Norvégien a été cassé. Pourrions-nous être bouleversés ?



il y a 28 mois 06.19 HAE Zhang a failli briser Ruud lors du dernier match mais maintenant c’est lui qui est obligé d’essayer de sauver son service ! L’élan a basculé. Il a 40-15 ans mais Zhang frappe un léger retour inattendu pour défier Ruud. Mais Ruud a senti du sang et est allé tuer Zhang ! Ruud mène maintenant 3-1 dans le deuxième set.



il y a 32 mois 06.16 HAE Ruud était mené 40-0 sur son service mais il l’a sauvé, prenant le jeu avec le retour de Zhang du service en ayant trop dessus et c’est fini ! Cela pourrait être un tournant dans l’élan de ce match.



il y a 35 mois 06.13 HAE Le Britannique Neal Skupski est en action dans le double messieurs et lui et son partenaire Wesley Koolhof ont remporté le premier set 7-5 contre Aleksandr Nedovyesov et Miguel Ángel Reyes-Varela. Ruud, quant à lui, risque d’être breaké par Zhang dans le deuxième set.



il y a 38 mois 06.10 HAE Rybakina a parlé de son retrait, disant qu’elle a une maladie respiratoire. Elle a déclaré: « Je ne me sentais pas bien aujourd’hui, j’ai de la fièvre. J’ai essayé pendant l’échauffement mais c’est vraiment difficile de jouer avec cette condition.



il y a 40 m 06.07 HAE La tête de série numéro quatre Ruud a perdu le premier set 6-4 à Zhang, il n’a pas l’air trop confiant jusqu’à présent, mais il vient de frapper un beau coup avec un beau coup droit pour assurer une avance de 1-0 dans le deuxième set. Faites-moi savoir ce que vous faites aujourd’hui et si vous avez des friandises délicieuses.



il y a 46 mois 06.02 HAE Casper Ruud est déjà en action au troisième tour mais il perd actuellement le premier set 5-4 face à Zhang Zhizhen. Dans l’autre match masculin qui se déroule actuellement, Thiago Seyboth Wild a remporté le premier set 6-3 contre Yoshihito Nishioka, qui mène 2-1 dans le second.



il y a 51 min 05.56 HAE Rybakina absent après forfait La Kazakhe Elena Rybakina a déclaré forfait de son match du troisième tour contre Sara Sorribes Tormo quelques minutes avant qu’il ne se déroule. Le joueur était sur une séquence de huit victoires consécutives avant le choc mais ne jouera pas. Les raisons derrière cela ne sont pas encore claires et nous vous apporterons toutes les mises à jour qui se présenteront. Tormo affrontera Beatriz Haddad Maia ou Ekaterina Alexandrova au prochain tour.