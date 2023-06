Open de France 2023 : Novak Djokovic, Aryna Sabalenka et Alcaraz en action – en direct

« Mais du point de vue des joueurs, je veux être respectueux envers mes adversaires. Vous ne voyez pas ce qu’il y a dans les coulisses – parfois ce n’est pas facile de jouer de tels matchs et parfois ce n’est pas facile non plus pour les adversaires.

« Écoutez, je ne veux pas vraiment parler de ça. Je comprends vraiment pourquoi les gens font ça parce que c’est amusant et que le tennis est un divertissement et tout », a déclaré Swiatek aux journalistes.

il y a 14 mois 05h58 HAE Préambule

Bonjour et bienvenue pour la couverture en direct de la huitième journée de Roland Garros. Nous avons atteint les huitièmes de finale du simple messieurs et dames, et plusieurs des favoris sont en action aujourd’hui : Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas chez les messieurs, Arnya Sabalenka et Daria Kasatkina chez les dames.

C’est l’ordre du jeu sur les courts principaux, cueilli distraitement dans les dépêches d’information.

Philippe Chatrier

Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) contre (28) Elise Mertens (Bel)

(3) Novak Djokovic (Ser) contre Juan Pablo Varillas (Per)

(1) Carlos Alcaraz Garfia (Espagne) contre (17) Lorenzo Musetti (Italie)

Sloane Stephens (États-Unis) contre (2) Aryna Sabalenka (Blr)

Suzanne Lenglen