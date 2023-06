Open de France 2023 : Jabeur, Rune et Ruud en action au quatrième tour – en direct

il y a 40 ans 07h53 HAE Jarry n’a pas laissé perdre le premier set pour l’atteindre alors qu’il tient son service pour prendre une avance de 1-0 dans le deuxième set contre Ruud.



il y a 3 m 07h50 HAE Beatriz Haddad Maia a continué sa victoire pour le porter à sept jeux sur le rebond alors qu’elle s’est cassée Sara Sorribes Tormo dans le premier jeu du troisième set. Mais l’Espagnole s’est cassée le dos droit avec le troisième set 1-1. Photographie : Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images



il y a 7 mois 07h47 HAE Alors que Ruud a l’avantage d’un set qu’il a peut-être en tête quand il a joué Jarry récemment, il a également remporté le premier set, mais Jarry a fini par remporter le match.



il y a 10 mois 07h43 HAE Ruud remporte le tie-break 7-3 et donc le premier set ! Jarry l’a poussé jusqu’au bout mais Ruud a bien rassemblé son adversaire autour du terrain dans le bris d’égalité pour se donner trois balles de set. Il a saisi l’occasion à la première occasion de demander. Une poignée de main pour célébrer.



il y a 13 mois 07h40 HAE Ruud est actuellement 4-2 dans le tie-break contre Jarry ce dernier remportant le dernier point avec un as.



il y a 14 mois 07h39 HAE Chan et Chan en quarts doubles dames En double dames Latisha Chan et Chan Hao-ching atteint les huit derniers après avoir battu Alizé Cornet et Diane Parry 7-5, 5-7, 6-1.



il y a 17 mois 07h37 HAE Ne comptez jamais Beatriz Haddad Maia sur! Elle a remporté le deuxième set 6-3 contre Sara Sorribes Tormo ce qui signifie qu’elle a remporté six matchs d’affilée pour se maintenir dans ce – phénoménal.



il y a 18 mois 07h35 HAE Jarry v Ruud s’annonce comme une rencontre monumentale avec la paire continuant à tenir leurs services respectifs. L’échec du break voit le premier set se diriger vers un tie-break. Cet ensemble a jusqu’à présent vu un break un morceau pour le mettre 6-6. Kate a pris contact sur Twitter et a déclaré : « Je me demande si les ventes de billets sont en baisse parce que Rafa ne joue pas ? Pas de joueurs français ? Personnellement j’adorerais y être ! C’est quand même très cher ? Je n’ai jamais regardé, je ne regarde que les billets de Wimbledon. Je ne sais pas si c’est un manque de vente de billets ou si les personnes qui ont acheté les billets ne sont pas encore arrivées. McEnroe a déclaré que c’était 180 euros pour un billet, ce qui n’est pas trop déraisonnable pour un Chelem.



il y a 28 mois 07h25 HAE Un rallye fantastique entre Ruud et Jarry voit ce dernier égaliser le premier set 5-5, un jeu bien travaillé par Jarry qui a perdu 30-15 avec Ruud cherchant à briser.



il y a 29 min 07.24 HAE Fernandez et Townsend jusqu’aux quarts Malgré Dabrowski et Stefani brise Fernandez et Townsend pour maintenir leur bataille en vie dans le troisième set, ces derniers sont qualifiés pour les huit derniers ! La paire a cassé Dabrowski et Stefani tout de suite pour faire les quarts. Ils gagnent 6-4, 4-6, 6-2.



il y a 32 mois 07.21 HAE J’ai dit que Beatriz Haddad Maia n’était pas encore sortie après avoir brisé Sara Sorribes Tormo dans le deuxième set et après le premier break, elle s’est battue pour égaliser 3-3 ! Quelle rencontre ce match est en train de devenir, Tormo a remporté le premier set 7-6 (7-3).



il y a 34 mois 07h20 HAE Plus de break entre Ruud et Jarry et le premier set est à 5-4. Ruud vient de tenir son service et de jouer un as pour reprendre son avance.



il y a 36 mois 07.18 HAE En double dames Fernandez et Townsend semblaient sûrs de réserver leur place en quart de finale. Ils menaient 5-1 dans le troisième set et ils servaient pour le match. Mais Dabrowski et Stefani réussi à les casser pour rester dans le combat !



il y a 38 mois 07h15 HAE Il y a beaucoup de discussions dans le commentaire sur le manque de fans à la cour pour regarder Ruud et Jarry. Il y a d’innombrables sièges vides et McEnroe suggère qu’ils devraient avoir des « remplisseurs de sièges » qui entrent et regardent gratuitement jusqu’à ce que les personnes qui ont acheté les sièges entrent. Faites-le moi savoir via Twitter ou par e-mail.



il y a 43 mois 07.10 HAE Une mise à jour de Suzanne Lenglen, Sara Sorribes Tormo continue de mener le deuxième set après avoir remporté le premier mais Beatriz Haddad Maia riposte. Elle vient de briser Tormo pour voir le deuxième set 3-1.



il y a 45 mois 07.08 HAE Ruud n’a pas réussi à briser Jarry et donc le Chilien est passé de 3-0 dans le premier set à 3-3 ! Jarry force Ruud à commettre des erreurs bâclées, il a frappé deux longs coups droits pour niveler Jarry.



il y a 50 m 07.04 HAE Jarry a remporté son premier match du match en tenant son service mais devra casser Ruud s’il veut prendre pied dans le premier set. Pourrait-il le faire ici ? Oui il peut! Ruud a pris une avance de 40-0 mais Jarry revient à 40-30. Un coup droit puissant envoie le jeu à deux, exactement ce que le Chilien voudrait. Advantage change de main mais le jeu revient à deux avec Jarry qui finit par casser !



il y a 1h 06h55 HAE Le match du double dames entre Gabriela Dabrowski et Luisa Stefani et Leylah Annie Fernandez et Taylor Townsend a été envoyé à un troisième ensemble. Fernandez et Townsend ont remporté le premier set 6-4 mais Dabrowski et Stefani ont remporté le deuxième 6-4. Le troisième a actuellement Fernandez et Townsend 2-0.



il y a 1h 06.53 HAE Ruud brise rapidement Jarry au deuxième jeu et parvient à conserver son service au troisième – L’incapacité de Jarry à briser Ruud lors du premier match l’a peut-être un peu secoué ici. Il a eu cinq occasions de briser son adversaire lors du premier match mais ne l’a pas saisie.



il y a 1h 06h49 HAE Sara Sorribes Tormo a pris les devants 2-0 au deuxième set contre Beatriz Haddad Maia. Maia pousse Tormo à fond dans chaque jeu, donc celui-ci a peut-être encore du chemin à parcourir.



il y a 1h 06.46 HAE Ruud prend le jeu après avoir pris l’avantage pour la première fois, il a réussi à sauver cinq balles de break lors de ce premier match – extrêmement impressionnant. John McEnroe a déclaré que vous verriez rarement « un aussi bon premier match que celui-ci de la part des deux gars ».



il y a 1h 06h43 HAE C’est parti et c’est Ruud qui sert en premier. Jarry semble fort cependant, envoyant un puissant coup de revers loin de Ruud – se donnant une balle de break. Le Norvégien a tenté de sauver son service et il l’a bien fait, envoyant le match au diable. Jarry se donne trois fois l’avantage mais le perd trois fois – quel premier match qui dure encore !



il y a 1h 06h35 HAE Jarry aborde ce match avec six victoires successives et il compte 18 victoires sur terre battue cette année – le même nombre que le Britannique Cam Norrie. Il est en grande forme et il voudra éliminer Ruud, qui était en finale de Roland-Garros l’an dernier.



il y a 1h 06.32 HAE Jarry a déclaré avant le match: « Je me sens bien. C’était un bon échauffement, j’ai bien dormi. Je m’attends à une longue mouture avec de longs points. Je dois être patient et fort.



il y a 1h 06.29 HAE Jarry et Ruud sont sur le terrain avant leur match. La paire s’est affrontée récemment à l’Open de Genève avec Jarry qui a remporté un quart de finale 3-6, 7-6 (2), 7-5 – peut-il encore remporter la victoire aujourd’hui ? Nous le saurons sous peu.

il y a 2h 06.23 HAE Sara Sorribes Tormo a remporté le premier set 7-6 (7-3) face à Beatriz Haddad Maia ! Maia a réussi à réclamer deux premières pauses dans le set, mais Tormo a riposté pour briser son adversaire et a ensuite remporté le bris d’égalité. Un match épique.



il y a 2h 06.19 HAE Dans les autres matchs simples féminins, le jeu est beaucoup plus une bataille. Sara Sorribes Tormo et Beatriz Haddad Maia sont actuellement 6-6 dans le premier set ! Nous vous apporterons les résultats au fur et à mesure. Holger Rune suivra ce match sur le Court Suzanne Lenglen. Prochaine étape sur le Phillipe-Chatrier Casper Ruud prend Nicolas Jarry.



il y a 2h 06.15 HAE Jabeur dit l’après-match: « Elle m’a mis beaucoup de pression, pour mon service j’ai dû travailler dur. J’ai réussi à gagner mon service quand il le fallait. J’ai également dû faire pression sur elle et j’espère que lors de mon prochain match, je pourrai servir un peu mieux aussi. C’est un sentiment spécial [to reach quarters for the first time]. C’était un match important pour moi, j’ai perdu deux fois au quatrième tour. J’espère que je serai meilleur lors de mon prochain match et j’espère que vous [the crowd] sera là pour me soutenir. Je dois faire beaucoup de récupération et je veux être prêt pour le prochain tour.



il y a 2h 06.12 HAE Jabeur bat Pera 6-3, 6-1 pour atteindre les quarts Ons Jabeur a fait le quart de finale de Roland-Garros pour la première fois ! Le dernier match a vu Pera remporter le premier point mais Jabeur a égalisé après que son adversaire ait touché le filet avec son retour à son service. Une autre erreur forcée de Pera rapproche Jabeur de la victoire. Elle a fait courir le ballon de manière experte sur le terrain pour voir sa victoire !



il y a 2h 06.09 HAE C’est la huitième pause consécutive de Jabeur du service de Pera, cette fois revenant de 30-0 pour envoyer le deuxième set 5-1. Encore un match et elle est en quart de finale.



il y a 2h 06.05 HAE Pera semble se précipiter et forcer quelques coups, si elle prenait un peu plus de temps, elle pourrait causer plus de maux de tête à Jabeur. Elle a eu une balle de break à 40-30 mais elle a permis à Jabeur de tenir son service avec trois tirs qu’elle aurait dû faire en sortant. Jabeur menait désormais 4-1 dans le deuxième set, ce match pourrait être cousu bientôt.



il y a 2h 06h00 HAE Jabeur casse à nouveau Pera ! Elle envoie son adversaire courir sur le terrain, plaçant le ballon exactement là où il est prévu et elle court vers le filet pour renvoyer un amorti de Pera pour prendre une avance de 3-1 dans le deuxième set.



il y a 2h 06h00 HAE Casper Ruud a déclaré avant son match: « Ça va être dur c’est sûr, je vais essayer de profiter. Il joue vraiment fort et agressif, je vais faire de mon mieux pour neutraliser son jeu. »



il y a 2h 06h00 HAE Ons Jabeur, septième tête de série, a couru à une avance d’un set sur Bernarda Pera non classée, elle a pris ce 6-3. Mais Pera a breaké Jabeur dans le premier jeu du deuxième set, un grand coup à frapper. L’avantage ne dure cependant pas longtemps avec Jabeur breakant en arrière, son sixième break consécutif sur le service de Pera !