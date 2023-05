Open de France 2023 : Jabeur et Ruud avancent, Medvedev et Gauff en action – en direct

il y a 54 s 08.05 HAE Nishioka a pris le quatrième set à Wolf ils jouent donc maintenant un décideur, tandis que Masarova, que Gauff a battue pour gagner Auckland en janvier, la mène 4-1.



il y a 3 m 08.03 HAE Elina Svitolina plaide pour un retour spectaculaire de l’Ukraine En savoir plus



il y a 5 m 08h00 HAE Oui, Seyboth Wild peut jouer – comme vous vous en doutez, étant donné qu’il a remporté le titre junior de l’US Open en 2018 et a battu Ruud pour remporter son premier événement ATP. Il recule pour 2-2, puis tient et semble croire qu’il appartient. Pendant ce temps, Zverev et Harris jouent un disjoncteur et, pendant que je tape, le premier juge mal un rebond, récupère à temps pour mettre un smash où il veut, et le gonfle à des kilomètres. Harris mène désormais 3-2.



il y a 14 mois 07.51 HAE … auquel il survit, clôturant pour 6-5. Quant à Gauff, c’est une autre dont j’étais certain qu’elle gagnerait des majors, mais maintenant je n’en suis plus si sûr.



il y a 16 mois 07h49 HAE Medvedev envoie deux doubles et tient toujours, ce qui est de mauvais augure pour Seyboth Wild, un qualifié brésilien. Cela dit, il tient alors à l’amour et déploie un coup droit très important dans le processus, il doit donc s’installer. Gauff, quant à lui, est breaké par Masarova à la première demande, tandis que Zverev a sauvé deux balles de break à 5-5 et en affrontera bientôt une autre…



il y a 23 mois 07h42 HAE Sur Mathieu, Harris sert bien et suit Zverev 5-4 dans le premier set; sur Chatrier, Medvedev brise Seyboth Wild dans le premier match.



il y a 30 min 07h36 HAE Nishioka a repris un set de Wolf alors maintenant traîne 1-6 3-6 6-4 0-1 tandis que, chez les femmes, Wang a éliminé la tête de série numéro 31, Bouzkova. Elle rencontre ensuite Peterson, qui a battu Ferro 2 et 0. Yoshihito Nishioka est peut-être à terre, mais il n’est pas sorti. Photographie : Christophe Ena/AP

il y a 33 mois 07h33 HAE La suite sur Chatrier : Seyboth Wild contre Medvedev. Prochain sur Lenglen : Masarova contre Gauff.



il y a 41 min 07.24 HAE Ruud dit qu’il se sentait mieux au fur et à mesure que le match avançait et était nerveux étant donné qu’il avait atteint la finale l’an dernier. C’est super d’être de retour à Paris où le public est très passionné, jouant sur « ce court historique ». Il se souvient de ses débuts contre Federer – « Je me suis fait botter le cul » – et dit que yerman lui manque, mais il espère qu’il s’amuse où qu’il soit. Il trouve que jouer au tennis est plus « mouvementé » à mesure qu’il progresse dans le monde, avec des exigences, des responsabilités et une pression différentes, mais il est toujours Casper, toujours le même type avec sa famille et ses amis. Il fait parfois des shootings de mode, ce qu’il ne savait pas quand il espérait y arriver, il pensait que tu venais de jouer et que tu rentrais chez toi, mais il apprécie l’expérience et, comme toujours, se présente comme un mec charmant et polyvalent.



il y a 46 mois 07h20 HAE Casper Ruud [4] bat Elias Ymer 6-4 6-3 6-2 ! Comme Jabeur, Ruud jouait bien mais en lui-même ; il rencontre ensuite Bublik ou Zeppieri.



il y a 48 mois 07.18 HAE Ruud a juste raté une chance d’achever Ymer, perdre son service à 5-1 dans le troisième, mais j’ose dire qu’il y arrivera finalement. Sur Mathieu, Zverev mène Harris 2-1 au service. Casper Ruud sert à Elias Ymer. Photographie : Clodagh Kilcoyne/Reuters

il y a 50 m 07.16 HAE Ons dit qu’elle a fait une pause après avoir fait son mollet mais se sent à l’aise maintenant et après le premier set, je suis revenu dans le swing d’un court en terre battue. Elle est déçue de ne pas avoir remporté un majeur lors du dernier mandat, mais donnera tout ce qu’elle peut pour que cela se produise avant la fin de sa carrière car si elle ne le fait pas, elle devra expliquer à sa nièce et à son neveu ce qui s’est passé. Elle rencontre ensuite Janicicevic ou Dodin.



il y a 54 mois 07.11 HAE Ons Jabeur [7] bat Lucia Bronzetti 6-4 6-1 ! Elle n’a pas été géniale tout au long, mais son mollet ne semblait pas la déranger et elle a joué de belles choses tout en jouant en elle-même, la marque d’une menace très sérieuse.



il y a 1h 07.10 HAE Tommy Paul est à travers – il a battu Dominic Stricker 3, 2 et 4 – et rencontre Jarry ou Dellien ensuite, Jarry actuellement deux sets.



il y a 1h 07.04 HAE Ymer fait travailler Ruud, mais il est si agile sur la ligne de base et casse pour 3-1 dans le troisième set; il est presque à la maison, de même que Jabeur, qui casse à nouveau pour 5-0 dans le deuxième set.



il y a 1h 06.57 HAE Sur Mathieu, Zverev et Harris sont en cloque. Zverev, rappelez-vous, s’est déchiré les ligaments de la cheville lors de la demi-finale de l’année dernière contre Nadal et ne s’est pas tout à fait retrouvé depuis – bien qu’il soit devenu, la semaine dernière, le premier joueur de moins de 30 ans à enregistrer 300 victoires en carrière.



il y a 1h 06h55 HAE Quatre matchs de suite pour Ons désormais, qui mène 6-4 3-0 avec un double break. Je suppose que ce que nous voyons, c’est ce qui se passe lorsque vous atteignez un certain niveau : les matchs du premier tour ne sont qu’un moyen d’avoir le rythme des choses et la course de soi. Il est difficile de la voir perdre face à quelqu’un qu’elle est censée battre. Ons Jabeur s’étire pour un retour. Photographie : Benoît Tessier/Reuters

il y a 1h 06.52 HAE Sur Tsitsipas, Calvin Betton, notre coach résident et homme à Paris, transmet : « Jusqu’à il y a un an, j’aurais dit oui, pas de prise de tête. Maintenant j’ai de sérieux doutes. Son revers est propre sous n’importe quelle pression, et c’est un peu une mauviette. À cela, j’ajouterais que les joueurs en compétition avec lui sont juste un peu meilleurs – suffisamment meilleurs pour que cela fasse la différence. Je ne peux pas mentir, les premières fois que je l’ai vu jouer à Futures, j’ai pensé qu’il serait une superstar – lui et Medvedev, en fait – mais je ne suis pas sûr qu’il puisse fermer suffisamment de trous pour battre Alcaraz ou Djokovic en demi-finale. et finales.



il y a 1h 06h45 HAE Bien que Bronzetti ait rattrapé une pause, Jabeur sert pour remporter le premier set 6-4.



il y a 1h 06h44 HAE Paul dirige maintenant Stricker 6-3 6-2 3-2 avec une pause, et je ne serais pas particulièrement surpris de le voir faire quelque chose ici – il joue mieux que jamais et a un joli tirage.



il y a 1h 06h38 HAE Oui Ymer s’amuse, mais il a de nouveau été brisé, alors il traîne maintenant Ruud 6-4 6-3. Elias Ymer glisse pour un retour. Photographie : Jean-François Badias/AP

il y a 1h 06h37 HAE Comme indiqué ci-dessous, Tsitsipas gagnera-t-il un majeur, et si oui, lequel est le plus probable ? Si tu me pousses, je dis non.



il y a 1h 06.36 HAE Ensuite sur Mathieu : Zverev contre Harris.



il y a 1h 06.36 HAE La tête de série féminine numéro 25 est sortie, Kalinina battue 2 et 3 par la locale Parry, qui passe ensuite à Andreeva.



il y a 2h 06.32 HAE Pour mettre un point fin là-dessus: au cours des 10 dernières années, nous avons eu 23 champions majeurs différents chez les femmes contre huit chez les hommes.



il y a 2h 06h30 HAE Ruud, bien sûr, a également perdu lors de deux finales de Chelem l’an dernier, à Paris et à New York. Vrai discours, comme Berrettini, Zverev et peut-être Tsitsipas, il est difficile de le voir jamais assez bon pour en gagner un parce qu’il a l’impression qu’à un moment donné, il jouera quelqu’un avec de plus grosses armes jouant bien – et, contrairement à Jabeur, ne le fait pas. Je n’ai pas l’assurance de concourir dans le sport le moins prévisible au monde.



il y a 2h 06.24 HAE Sur Lenglen, Ymer commence à se sentir chez lui, arrachant un break pour suivre Ruud 2-6 2-4, tandis que Jabeur a de nouveau breaké et sert à 4-1. Les spectateurs prennent des précautions contre le soleil alors que Elias Ymer envoie un coup droit à Casper Ruud. Photographie : Clodagh Kilcoyne/Reuters

il y a 2h 06.17 HAE Alors, qu’en est-il de nos Ons ? Bon, elle vient d’être breakée 2-1, mais plus généralement, peut-elle faire un pas de plus ? La saison dernière, elle a perdu à la fois en finale de Wimbledon et de l’US Open, et d’une part, cela devrait lui être très utile ; de l’autre, a-t-elle tout à fait le jeu pour battre les meilleures sur les plus grandes scènes ? À Paris, elle n’a jamais fait mieux qu’au quatrième tour, ce qui est quelque peu surprenant étant donné un arsenal de tours et de tranches soutenu par une puissance décente; Je m’attendrais à ce qu’elle fasse au moins mieux ici, même si je ne la vois pas soulever le trophée à la fin, autant que j’aimerais le voir.



il y a 2h 06.09 HAE Oh, et Diane Parry dirige Anhelina Kalinina – j’aime un nom qui rime – la tête de série numéro 25 – 6-2 3-2 avec une pause.



il y a 2h 06.08 HAE Sinon, Casper Ruud, tête de série quatre, mène Elias Ymer, un qualifié, 6-4 2-1 avec une pause; Ons Jabeur et Lucia Bronzetti sont 1-1 ; Tommy Paul, la tête de série numéro 16, mène Dominic Stricker 6-3 3-2 avec une pause; et JJ Wolf mène Yoshihito Nishioka, la tête de série numéro 27, 6-1 2-2.



il y a 2h 06.04 HAE Nous avons déjà un gagnant : Erika Andreeva a battu Alison Riske-Amritraj 6-2 6-1 ; elle rencontre ensuite Kalinina ou Parry.