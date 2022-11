Open de Espana: l’adolescente amateur Cayetana Fernandez en tête à mi-parcours | Nouvelles du golf

L’amatrice de 17 ans s’est imposée comme celle à battre avant le week-end.

L’amatrice espagnole Cayetana Fernandez ouvre la voie à mi-parcours de l’Andalucía Costa del Sol Open de España après un deuxième tour de 65.

Une série de birdies sur les trous quatre, cinq et six, plus cinq autres plus tard dans son tour lui ont donné un réel contrôle avant le week-end, assise sur 11 sous la normale.

À la deuxième place et à un coup de retard se trouve Linn Grant, leader de la Race to Costa Del Sol 2022, après avoir tiré un autre tour de 68, des birdies sur huit et neuf, plus trois autres sur 11, 16 et 17, pour la laisser sur 10-moins -par.

Leona Maguire est troisième et deux coups derrière la meneuse après une ronde de 69, avec des oiselets sur trois, six, 11 et 16 l’aidant à s’assurer une bonne place avant la troisième ronde.

Quatre joueuses occupent actuellement la quatrième place, avec l’Anglaise Cara Gainer aux côtés de Morgane Metraux, Maja Stark et Caroline Hedwall.

Stark doit terminer devant le Suédois Grant pour rester en lice pour le titre Race to Costa del Sol.

L’Espagnole de 17 ans, Fernandez, est ravie d’ouvrir la voie et espère que ses nerfs tiendront alors que le tournoi tire à sa fin.

“Cela me rend très heureux”, a déclaré Fernandez.

“J’ai joué une partie incroyable aujourd’hui. J’ai fait beaucoup de putts et j’ai beaucoup apprécié.

“Je suis très heureux et je suis content d’être ici et demain j’espère continuer à jouer comme ça et j’espère entrer dans le dernier groupe le dernier jour.

“Jouer le tournoi LET à Madrid m’a permis de découvrir les tournois professionnels car ils sont très différents des tournois amateurs.

“Je suis nerveux aussi, c’est une chose que vous ne pouvez pas contrôler, mais si vous le contrôlez bien, c’est normal d’avoir un peu de nerfs sur le parcours.

“Hier, j’étais plus nerveux parce que je jouais avec Azahara [Muñoz] et c’est une très bonne joueuse.

“Aujourd’hui, j’étais plus détendu, ma sœur est mon caddie, donc elle parlait tout le temps avec moi et j’ai joué avec Carla, une autre amateur espagnole.

“J’étais détendu jusqu’à 15 heures, lorsque toutes les caméras étaient là, mais j’ai terminé avec un birdie, donc je ne peux pas être plus heureux que je ne le suis.”

Anais Meyssonnier occupe la huitième place avec sept sous.

