Open de Espana: Jon Rahm prend un bon départ dans le but de rejoindre Seve Ballesteros en tant que triple vainqueur | Nouvelles du golf

Jon Rahm a marqué un premier tour 64 à Madrid

Jon Rahm a pris un bon départ dans sa tentative de devenir le premier triple vainqueur de l’Acconia Open de Espana depuis son compatriote espagnol Seve Ballesteros en se rapprochant de la première place à Madrid.

Rahm, qui a remporté l’événement en 2018 et 2019, a mélangé un aigle et six birdies avec un seul bogey pour afficher un sept moins de 64 ans au Club de Campo Villa de Madrid et rester en contact avec les premiers meneurs Ashun Wu, Kiradech Aphibarnrat et Darius van Driel.

À partir du neuf de retour, Rahm a réussi un birdie dans son premier trou et a suivi un aigle de 30 pieds au 14e par cinq avec des birdies successifs à partir du 17e pour atteindre le virage en 30.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Daniel Gavins offre la réponse parfaite à un quadruple bogey avec un trou d’un coup à l’Open d’Espagne. Daniel Gavins offre la réponse parfaite à un quadruple bogey avec un trou d’un coup à l’Open d’Espagne.

Rahm a d’abord bogeyé le par-quatre après qu’un coup de départ capricieux l’ait laissé lancer des arbres, seulement pour poster des birdies successifs à partir du quatrième et participer à partir du huitième green pour atteindre sept sous.

“Je suis content d’avoir pu poursuivre mon dernier tour de compétition avec un autre très bon tour et de continuer à bien jouer”, a déclaré Rahm lors de son premier départ depuis le championnat BMW PGA.

“Il est important de commencer fort, le parcours ne fera que devenir plus difficile, donc sortir le matin et profiter des conditions plus faciles était super.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Wu a donné le ton tôt après avoir réussi un birdie à ses trois derniers trous pour afficher un 63 sans bogey, seulement pour qu’Aphibarnrat se déplace à ses côtés après que cinq birdies consécutifs à partir du 13e l’ont aidé à atteindre huit sous.

Wu et Aphibarnrat ont ensuite été rejoints par le joueur néerlandais Van Driel alors que le joueur de 33 ans a réussi quatre de ses six derniers trous.

Joakim Lagergren a brièvement détenu une part de la tête jusqu’à ce qu’un bogey du dernier trou le fasse tomber à la quatrième place à égalité avec Rahm et le Français Mathieu Pavon, tandis que les Écossais Stephen Gallacher et David Drysdale sont deux tirs en arrière sur six sous après avoir ouvert 65s.

DP World Tour Golf Vivre de

Eddie Pepperell et Paul Waring sont les Anglais les mieux placés, avec une part de 14e place sur quatre sous.

Daniel Gavins a réussi un trou d’un coup au neuvième par trois en route vers un niveau 71 et le champion en titre Rafa Cabrera Bello a ouvert sa défense du titre avec un trois sur 74, tandis que le finaliste de l’année dernière Adri Arnaus a eu du mal à un cinq sur 76.

Regardez l’Acconia Open de Espana tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit vendredi à partir de 13 heures sur Sky Sports Golf et Sky Sports Main Event.