Open de Espana: Jon Rahm deux de retour en tant que Stephen Gallacher, Paul Waring se partagent la tête à mi-chemin à Madrid | Nouvelles du golf

Jon Rahm cherche à remporter l’Acciona Open de Espana pour la troisième fois

Le favori local Jon Rahm a produit une finition impressionnante pour rester à deux coups de la tête à mi-chemin à l’Acciona Open de Espana.

L’ancien n ° 1 mondial, qui cherche à devenir le premier triple vainqueur de l’événement depuis Seve Ballesteros, a réussi un birdie sur quatre de ses sept derniers trous pour afficher un score de moins de 67 ans au Club de Campo Villa de Madrid.

Rahm se dirige vers le week-end avec 10 sous et en contact avec les leaders Paul Waring et Stephen Gallacher, avec l’Écossais David Drysdale à un coup de tête et en troisième à égalité après un deuxième tour 66.

“J’ai joué 11 trous discordants, puis j’ai joué un très bon golf dans les sept derniers”, a déclaré Rahm. “Il semble que ce soit la partie du terrain de golf où j’ai tendance à marquer le plus souvent, alors j’espère m’améliorer un peu sur le premier neuf au cours des prochains jours.”

Rahm a ouvert avec quatre normales consécutives et a perdu du terrain lorsqu’il n’a pas réussi à monter et descendre du bunker du côté vert au cinquième, seulement pour poster des birdies consécutifs à partir du septième pour atteindre le virage en 35.

Le champion 2018 et 2019 a commencé son neuf de retour avec des bogeys successifs, mais a percé de 20 pieds au 12e pour le premier de trois birdies consécutifs, avant d’en ajouter un autre à partir de la plage de tap-in au 16e après avoir presque réussi son approche depuis le fairway.

Waring a réussi un birdie sur quatre de ses cinq derniers trous pour afficher un tour de la journée de 63 et fixer l’objectif du club-house, tandis que Gallacher a mélangé sept birdies avec un seul bogey pour carder un deuxième 65 successif et atteindre 12 sous.

Henni du Plessis a réussi un birdie à son dernier trou pour égaler le 66 de Drysdale et s’asseoir en troisième à égalité, tandis que Rahm est rejoint à 10 sous par Kiradech Aphibarnrat, Darius van Driel, Min Woo Lee et Matthieu Pavon.

Le leader du jour au lendemain, Ashun Wu, a poursuivi son bon départ avec un premier neuf de 33, pour ensuite glisser dans le classement avec des doubles bogeys consécutifs à partir du 12e.

Le coup de départ de Wu au 16e a parcouru moins de 60 mètres et a conduit à un autre double-bogey six, bien qu’un birdie au suivant ait limité les dégâts à un sur 72 et le laisse à cinq des leaders.

Tommy Fleetwood est passé à trois sous après un deuxième tour de 69, tandis que le champion en titre Rafa Cabrera Bello et le finaliste de l’an dernier Adri Arnaus ont tous deux raté la coupe à domicile.

Regardez l’Acciona Open de Espana tout au long du week-end en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 12h30 sur Sky Sports Golf.