Open de Espana: Caroline Hedwall gagne à Malaga mais la troisième place de Linn Grant lui permet de remporter le titre Race to Costa Del Sol | Nouvelles du golf

Faits saillants de la quatrième manche de l’Andalucia Costa del Sol Open de Espana du Ladies European Tour

Linn Grant a terminé troisième à l’Andalucia Costa del Sol Open de Espana dimanche, mais cela a suffi pour la voir remporter le titre Race to Costa Del Sol.

Sa compatriote suédoise Caroline Hedwall a elle-même remporté l’Andalucia Costa del Sol Open de Espana après s’être imposée dans un barrage de quatre trous contre Morgane Metraux.

Grant avait eu besoin d’une bonne dernière journée de 65 (-8) pour s’assurer la troisième place sur 17 sous la normale au terrain de golf Alferini à Malaga.

L’Irlandaise Leona Maguire, qui a commencé la ronde finale à égalité en tête, a réussi un 69 pour terminer quatrième avec 16 sous, tandis qu’Alice Hewson, d’Angleterre, a terminé cinquième à égalité.

“C’était très excitant”, a-t-elle déclaré. “Je suis sorti hier assez frustré, donc c’était bien de jouer un tour solide aujourd’hui et je n’y ai pas vraiment pensé jusqu’au 17, quand je suis tombé sur l’aigle.

“Je suis content de ma ronde et du tournoi.”

Elle a terminé l’événement un coup derrière sa compatriote Hedwall, qui était à égalité à 18 sous la normale avec la Suisse de Metraux après le jeu réglementaire.

En play-off. Hedwall et Metraux ont joué trois fois le 18e trou avant de passer au 17e. Hedwall a ensuite réussi un birdie au trou par cinq pour remporter le titre.

“C’est juste génial, c’est une éternité que j’ai attendu cette victoire”, a-t-elle déclaré. “Je n’étais pas sûr de l’avoir encore en moi. C’est tellement agréable de tout rassembler et de remporter cette victoire.

“J’ai très bien frappé mon pilote ces deux dernières semaines et j’ai pu profiter des par-cinq ici et atteindre et deux putts pour des birdies et même faire quelques eagles. C’était génial, j’ai vraiment aimé jouer ce terrain de golf, c’était très amusant.

“Je n’étais pas sûr de l’avoir encore en moi, et je pense que je viens de montrer que je peux, et la Solheim Cup 2023 sera un objectif pour la saison prochaine.“

Grant était entré dans ce tournoi enfermé dans une bataille avec Maja Stark pour décider du Ladies European Tour No 1. Grant a réussi avec Stark terminant à 13 sous, quatre coups de retard.

“C’est énorme pour le golf suédois”, a conclu Grant.

“J’ai eu Carro [Hedwall] en tant que modèle moi-même, la voir gagner et obtenir ce moment pour elle-même est également génial.

“Je suis juste très soulagé, très heureux.”