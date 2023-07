Open de Corée : PV Sindhu éliminé au premier tour, N Sikki Reddy et Rohan Kapoor l’emportent

La course incohérente de la double médaillée olympique PV Sindhu s’est poursuivie alors qu’elle a fait une sortie au premier tour du tournoi Korea Open Super 500 avec une courte défaite en trois matchs contre Pai Yu-Po du Taipei chinois mercredi.

Sindhu, qui a glissé au numéro 17 mondial cette semaine, a perdu contre le numéro 1 mondial de 32 ans. 22 Pai Yu-Po 18-21 21-10 13-21 dans le premier tour du simple dames. Le concours a duré 58 minutes.

Depuis son retour d’une longue mise à pied de cinq mois pour cause de blessure, Sindhu

a eu du mal à enchaîner une série de victoires en une semaine, ce qui a entraîné une séquence sans titre cette saison.

L’ancienne numéro 2 mondiale Sindhu, qui avait subi une fracture de fatigue à la cheville lors de sa course victorieuse aux Jeux du Commonwealth de 2022, compte actuellement 49 480 points en 14 tournois.

C’est son plus bas classement depuis plus d’une décennie. La dernière fois qu’elle a été classée 17e, c’était en janvier 2013. Elle fait partie du top 10 depuis 2016, après avoir atteint le meilleur numéro 2 mondial en carrière en avril 2016.

Sindhu espère qu’elle trouvera rapidement sa place dans la période de qualification olympique qui se terminera en avril de l’année prochaine, surtout après avoir obtenu les services de l’entraîneur malaisien Muhammad Hafiz Hashim, ancien champion d’Angleterre.

Championne du monde 2019, Sindhu avait atteint la finale du Madrid Spain Masters, son meilleur résultat cette saison. Elle a enregistré une demi-finale au Malaysia Masters et à l’Open du Canada, mais a fait une sortie en quart de finale lors de la prochaine épreuve à l’US Open.

La paire mixte de N Sikki Reddy et Rohan Kapoor, qui avait remporté le défi international Victor Denmark Masters en juin, a atteint le deuxième tour avec une victoire 21-17 21-17 sur Alvin Morada et Alyssa Ysabel Leonardo des Philippines.

Le duo indien affrontera ensuite les quatrièmes têtes de série chinoises Feng Yan Zhe et Huang Dong Ping.

Aakarshi Kashyap, Tasnim Mir, Mithun Manjunath et Ashmita Chaliha – tous ont été évincés du tournoi au premier tour, soulignant l’énorme fossé de qualité dans le deuxième lot de navettes indiennes.

Alors que Kashyap a perdu 12-21 17-21 contre le numéro 20 mondial chinois Zhang Yi Man, Mir s’est incliné 11-21 18-21 contre le numéro 20 mondial coréen. 19 Kim Ga Eun.

Le champion national Mithun n’était pas à la hauteur du numéro 23 mondial malaisien Ng Tze Yong et Ashmita a également coulé sans laisser de trace contre le champion olympique Chen Yu Fei, perdant 13-21 12-21.

Le BWF World Tour est divisé en six niveaux, à savoir les finales du World Tour, quatre Super 1000, six Super 750, sept Super 500 et 11 Super 300.

Une autre catégorie du tournoi, le niveau BWF Tour Super 100, offre également des points de classement.

