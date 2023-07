Open de Corée : Priyanshu Rajawat gagne alors que Kiran George, B Sumeeth Reddy et Ashwini Ponnappa perdent

L’Indien Priyanshu Rajawat s’est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de badminton Super 500 de l’Open de Corée avec une victoire d’affilée sur le joueur local Choi Ji Hoon en simple messieurs ici mercredi.

Le numéro 32 mondial Rajawat, vainqueur du Orleans Masters, a battu Choi 21-15, 21-19 en 42 minutes pour affronter la tête de série Kodai Naraoka du Japon.

Kiran George, cependant, n’a pas réussi à franchir l’obstacle d’ouverture, s’inclinant face à Wang Tzu wei du Taipei chinois 17-21 9-21 dans un autre match en simple masculin.

B Sumeeth Reddy et Ashwini Ponnappa, cependant, ont subi une défaite 21-23, 21-13, 12-21 contre la paire coréenne de Song hyun Cho et Lee Jung Hyun lors de leur premier tour en double mixte.

Le BWF World Tour est divisé en six niveaux, à savoir les finales du World Tour, quatre Super 1000, six Super 750, sept Super 500 et 11 Super 300.

Une autre catégorie du tournoi, le niveau BWF Tour Super 100, offre également des points de classement.

