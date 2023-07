Open de Corée : le duo Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty passe au deuxième tour

La paire de doubles masculins indiens Star de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a fait irruption dans le deuxième tour avec une victoire consécutive contre les Thaïlandais Supak Jomkoh et Kittinupong Kedren lors du tournoi Korea Open Super 500 mardi.

La paire numéro 3 mondiale a battu Jomkoh et Kedren 21-16 21-14 en huitièmes de finale pour affronter les Chinois He Ji Ting et Zhou Hao Dong au tour suivant.

Le numéro 27 mondial MR Arjun et Dhruv Kapila, cependant, n’ont pas pu terminer le match après que le premier a souffert d’un problème de dos et s’est retiré à mi-chemin du match d’ouverture tout en étant à la traîne 5-6 contre les Chinois Liu Yu Chen et Ou Xuan Yi, huitièmes têtes de série. leur premier tour.

« J’ai ressenti une douleur au dos pendant les rallyes. J’ai appliqué un spray pour soulager la douleur, mais je ne me sentais pas à l’aise, alors nous avons décidé de nous retirer. Le kiné a dit que ça ressemblait à un spasme du dos et que ça ne devrait pas aller mieux d’ici quelques jours. Je vais voyager au Japon. Alors voyons. J’espère que tout ira bien », a déclaré Arjun à PTI.

L’Indien Harshit Aggarwal n’a pas non plus pu atteindre le tableau principal après avoir perdu face au Coréen Choi Pyeong Gang 15-21 21-10 10-21 lors de son deuxième match de qualification. Il avait battu Tan Jia Jie de Malaisie lors de son match d’ouverture.

Un autre Indien, Shashwat Dalal, a également chuté lors de son premier tour, s’inclinant 14-21 17-21 contre Jeong Min Seon de Corée, tandis que Meiraba Maisnam s’est retiré des qualifications.

Disputant leur premier tournoi depuis leur victoire à l’Open d’Indonésie Super 1000 le mois dernier, Satwik et Chirag ont concocté un match compact en ouvrant une avance de 4-1 et en continuant d’avancer pour prendre une avance de 11-6 à l’intervalle.

Le duo indien n’a pas laissé beaucoup de chance à son adversaire et de 18 à 15, a pris les points restants pour prendre une avance de 1-0.

Après le changement de camp, les joueurs thaïlandais se sont bien illustrés puisqu’ils ont réussi à mener 9-4. Cependant, Satwik et Chirag ont rapidement scénarisé une riposte pour passer à 15-11 et ont tenu leur fort alors que la combinaison thaïlandaise s’effondrait.

Le médaillé olympique PV Sindhu, Kidambi Srikanth, HS Prannoy seront parmi les prétendants indiens cette semaine.

