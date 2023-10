Open de Corée : Jessica Pegula bat Yuan Yue pour remporter le titre

Jessica Pegula a battu Yuan Yue 6-2, 6-3 en finale de l’Open de Corée dimanche pour remporter le quatrième titre de sa carrière.

Pegula, tête de série, n’a perdu qu’un set au cours du tournoi et est devenue la première Américaine depuis Venus Williams en 2007 à remporter le titre à Séoul.

« Ma mère est coréenne et elle a été adoptée ici, donc c’est vraiment spécial de pouvoir gagner ici », a déclaré Pegula. « Au cours des dernières années, à mesure que mon classement s’est élevé, j’ai définitivement ressenti beaucoup plus de soutien de la part des fans, bien plus que ce à quoi je m’attendais en revenant ici il y a cinq ans. C’est donc vraiment spécial.

Disputant sa première finale en carrière, Yuan, 128e, n’a montré aucun signe de nervosité et a obtenu un point de break lors du premier jeu de service de Pegula, que l’Américaine a sauvé avec un coup droit gagnant.

Le joueur classé numéro 4 mondial a ensuite remporté huit matchs consécutifs pour remporter le premier set et prendre une avance de 3-0 dans le second alors qu’une victoire rapide semblait probable.

Yuan s’est ensuite ressaisie pour revenir à 3-4, mais la puissance de Pegula depuis la ligne de fond l’a propulsée vers son premier titre depuis Montréal plus tôt cette année et son premier à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

