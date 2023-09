Open de Chine : la paire Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty subit une élimination au premier tour à Changzhou

Les champions du double masculin des Jeux du Commonwealth, Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, ont subi une défaite au premier tour du tournoi China Open Super 1000, s’inclinant en trois matchs face aux Indonésiens Muhammad Shohibul Fikri et Maulana Bagas mercredi.

La paire indienne, classée deuxième, a perdu contre le duo numéro 13 mondial 17-21, 21-11, 17-21 en une heure huit minutes.

La paire indienne de double mixte composée de Sikki Reddy et Rohan Kapoor a également été éliminée du tournoi, s’inclinant face au duo malaisien composé de Chen Tang Jie et Toh Ee Wei 15-21, 16-21 au premier tour.

Avec les défaites, le défi indien a pris fin car aucun navetteur du pays n’a pu se qualifier pour le deuxième tour du tournoi.

La défaite au premier tour juste avant les Jeux asiatiques serait une énorme déception pour Satwik et Chirag après leurs succès au Swiss Open Super 300, à l’Open de Corée et à l’Open d’Indonésie Super 1000 plus tôt cette année.

C’est la deuxième fois cette année que les Indonésiens battent la paire Satwik-Chirag. Ils avaient battu le duo indien en pré-quarts de finale de l’Open de Thaïlande en juin.

Mardi, le médaillé de bronze des Championnats du monde HS Prannoy avait également fait une sortie surprise au premier tour après s’être incliné en trois matchs contre le Malaisien Ng Tze Yong.

Le champion en titre des Jeux du Commonwealth, Lakshya Sen, avait également été éliminé du tournoi au premier tour après avoir perdu contre le Danois Anders Antonsen en trois matchs.

