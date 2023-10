Open de Chine : Aryna Sabalenka voit Paolini se qualifier pour les quarts de finale

Aryna Sabalenka a déclaré qu’elle avait canalisé sa frustration pour s’assurer d’atteindre les quarts de finale de l’Open de Chine, après que la numéro un mondiale ait progressé malgré un deuxième set semé d’erreurs contre la non-tête de série Jasmine Paolini à Pékin jeudi.

Sabalenka a finalement battu l’Italienne 6-4, 7-6 (7/4) pour établir un match nul avec Elena Rybakina, cinquième, au tour suivant vendredi.

Aucune des deux joueuses n’a cédé grand-chose dans le premier set, mais Sabalenka a prouvé son courage en réussissant trois as consécutifs pour 5-4 avant que Paolini ne commette une double faute sur le point crucial du jeu suivant.

Le deuxième set a été une toute autre histoire, le Biélorusse prenant une avance de 3-1 avant de perdre des jeux de service consécutifs pour placer Paolini, classé 36e, aux commandes.

Mais Sabalenka s’est frayé un chemin pour revenir du bord, brisant le service pour 5-5 et encore pour 6-6 avant de sceller la victoire au tie-break avec un coup droit habile sur toute la ligne.

« Il y a une ligne que je ne dois pas franchir quand je me mets en colère… Aujourd’hui, j’essayais juste de rester sous la ligne et de contrôler mon agressivité », a déclaré Sabalenka à l’AFP après le match.

« À certains moments du match, cela m’a aidé à me donner de l’énergie pour me battre, pour mieux bouger, pour mieux jouer », a déclaré le joueur de 25 ans.

« Jusqu’à 6-4, 3-1, je servais à merveille, puis quelque chose s’est produit – probablement parce que les balles sont devenues plus grosses et plus lourdes et que je ne me suis pas adaptée », a-t-elle ajouté.

« Ensuite, j’ai commencé à rater mes services et je lui ai donné une chance de revenir dans le match. »

Plus tôt, la championne de l’US Open, Coco Gauff, a surmonté une performance indifférente au premier set pour se qualifier pour les quarts de finale avec une victoire sur la Russe Veronika Kudermetova.

À LIRE : Open de Chine : Coco Gauff se qualifie pour les quarts de finale de l’Open de Chine

La numéro 10 mondiale Caroline Garcia s’est qualifiée pour les quarts de finale grâce à une victoire 6-3, 6-2 contre l’Ukrainienne Anhelina Kalinina.

Garcia affrontera Iga Swiatek, deuxième au prochain tour, après que la Polonaise ait écarté sa compatriote Magda Linette mercredi.

L’Open de Chine a lieu pour la première fois depuis 2019 après que Pékin a mis fin à sa politique de longue date zéro Covid.

Le tirage au sort masculin a culminé mercredi lorsque l’Italien Jannik Sinner a battu le numéro trois mondial Daniil Medvedev pour remporter le trophée.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)