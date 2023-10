Open de Chine : Aryna Sabalenka absente de l’Open de Chine, Iga Swiatek rencontrera Coco Gauff en demi-finale

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka s’est effondrée de l’Open de Chine en quarts de finale féminin avec une défaite 7-5, 6-2 contre Elena Rybakina, vendredi à Pékin.

La plupart des premiers jeux se sont déroulés au service jusqu’à ce que Rybakina brise la Biélorusse tardivement et la force à effectuer un coup droit sauvage pour remporter le set.

Sabalenka a abandonné deux autres jeux de service dans le deuxième set – ce dernier lorsqu’elle a commis deux doubles fautes sur deux – pour donner à Rybakina une avance considérable.

Et le Kazakh de six pieds ne s’est pas trompé, réalisant une performance chargée d’as avec un match de 40-0 couronné par un coup droit croisé écrasant.

Rybakina affrontera la Russe Liudmila Samsonova dans le carré d’as après que la numéro 22 mondiale ait battu la Lettone Jelena Ostapenko 6-3, 6-2.

À LIRE : Open de Chine : Jannik Sinner bat Daniil Medvedev dans une finale passionnante pour décrocher le titre

Pendant ce temps, Iga Swiatek affrontera la championne de l’US Open Coco Gauff dans l’autre demi-finale après que les deuxième et troisième joueuses mondiales ont toutes deux gagné plus tôt vendredi.

La numéro deux mondiale Swiatek est revenue d’un set derrière pour vaincre Caroline Garcia 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-1 dans un match qui reposait sur deux tie-breaks mordants.

« Bien sûr, c’était vraiment intense. Nous avons joué très vite », a déclaré le quadruple vainqueur du Grand Chelem lors d’une conférence de presse d’après-match.

« Parfois, nous n’avions pas le temps de réfléchir ou d’analyser. Je suis heureuse d’avoir beaucoup utilisé mon intuition », a-t-elle déclaré.

Gauff a salué une victoire « confortable » après avoir éliminé la numéro six mondiale Maria Sakkari 6-2, 6-4.

La joueuse de 19 ans a traversé un premier set rapide et n’a fait qu’une bouchée de son adversaire dans un deuxième dominant, brisant le service au cinquième jeu.

Elle a remporté le match en décochant un service charnu que Sakkari n’a pu que renvoyer large.

« C’était définitivement aussi confortable que… ça en avait l’air, honnêtement », a déclaré Gauff après le match.

« Certains jours, on a l’impression que peu importe ce qui va arriver, on va gagner. Quand je me suis réveillé aujourd’hui, je me sentais bien. C’est un sentiment rare en tant qu’athlète », a-t-elle déclaré.

L’Open de Chine a lieu pour la première fois depuis 2019 après que Pékin a mis fin aux strictes restrictions de voyage zéro Covid.

La compétition masculine s’est terminée mercredi, lorsque l’Italien Jannik Sinner a battu le numéro trois mondial Daniil Medvedev en finale.

