Open de Berlin: Petra Kvitova coule Donna Vekic dans Summit Clash pour décrocher le titre

Petra Kvitová, double championne de Wimbledon, a montré qu’elle était prête à tenter un troisième titre dimanche en battant Donna Vekić 6-2, 7-6 (6) pour remporter l’Open de Berlin pour sa 31e victoire en carrière.

Kvitová a sauvé trois des quatre balles de break qu’elle a affrontées et a converti quatre de ses cinq occasions en remportant le match en 1 heure et 41 minutes pour son sixième titre sur gazon. Elle a remporté 12 de ses 13 derniers matchs en surface depuis sa course au titre à Eastbourne la saison dernière.

A LIRE AUSSI| Ronaldinho éblouit lors du match caritatif « The Beautiful Game » contre l’équipe de Roberto Carlos

« Chaque fois que je vous joue, vous semblez continuer et remporter le titre », a déclaré Vekić à son adversaire expérimenté. « Au moins cette fois, c’était en finale. »

Vekić avait éliminé deux adversaires du top 10 dans la n ° 3 Elena Rybakina et la n ° 8 Maria Sakkari en route vers le décideur de Berlin.

Kvitová, 33 ans, qui disputait sa 42e finale, a bouclé le premier set en 33 minutes lors de ses débuts à Berlin, mais le second n’a pas été aussi simple. La double faute du Tchèque a donné à Vekić l’occasion de s’emparer d’une avance de 2-1.

Kvitová a réussi à briser le service de Vekić à 5-4 alors qu’elle remportait trois matchs de suite, laissant Vekić servir à 6-5 pour rester dans le match. Elle l’a fait, menant au bris d’égalité.

A LIRE AUSSI| « Incroyablement reconnaissant d’être le manager d’Arsenal », déclare le patron des Gunners Mikel Arteta

Mais Kvitová a de nouveau riposté malgré un retard de 3-1 au bris d’égalité.

« J’adore l’herbe », a déclaré Kvitová. « J’espère revenir l’année prochaine. »

Seule Venus Williams avec 49 titres a remporté plus de titres parmi les joueurs actifs.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)