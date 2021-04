Martin Kaymer est l’un des leaders après le premier jour en Autriche

Martin Kaymer a prospéré dans des conditions glaciales en terminant la première journée de l’Open de golf d’Autriche à un tir de la tête.

Kaymer, toujours sans victoire depuis qu’il a décroché son deuxième titre majeur à l’US Open il y a près de sept ans, a tiré un quatre sous 68 alors qu’Alejandro Canizares donnait le rythme du premier tour au Diamond Country Club d’Atzenbrugg.

C’était difficile pour le terrain avec des températures autour de la marque des sept degrés, mais se sentant plus proche du gel en raison d’un vent extrêmement froid, à peine les conditions dans lesquelles on s’attendrait à ce qu’un golfeur espagnol s’épanouisse.

Mais Canizares a réchauffé ses esprits avec un aigle précoce au quatrième et des birdies consécutifs à sept et huit ans le conduisant au virage en 32, et, après son seul défaut de la journée au 12e, il a réussi deux des birdies suivants. quatre trous pour frapper l’avant sur cinq sous la normale.

« Je suis très heureux. C’était difficile de rester concentré parce qu’il faisait si froid », a déclaré Canizares. «C’était difficile de sentir les mains et c’est très important. Je pense que la force était juste de garder ma tête sur chaque coup parce que c’est très facile quand tu manques un coup de le laisser aller les jours comme celui-ci quand tu as des difficultés physiques et mentales garder au chaud.

Alejandro Canizares mène seul après un 67

«C’était juste faire mon processus et faire chaque tir et j’étais heureux de la façon dont j’ai géré les mauvais coups parce que je ne les ai pas laissés me toucher comme cela s’est produit dans le passé. C’était la clé.

« Je ne pensais pas avoir joué à merveille du tee au green, ce n’était pas beau, mais j’ai réussi de très bons coups et j’ai fait de bons putts à la fin, donc un tour solide dans l’ensemble. »

Canizares, dont la dernière victoire sur le circuit européen remonte à un peu plus de sept ans, devançait John Catlin, Rikard Karlberg, Jacques Kruyswijk et un Kaymer ravi, qui s’est retrouvé à cinq sous avec trois birdies en quatre trous dès le premier avant de laisser tomber son deuxième coup de le tour à la sixième.

« La plus grande bataille a probablement été le froid », a déclaré l’Allemand. « Mais en général, le terrain de golf joue plutôt bien, les conditions sont bonnes, les greens sont bons, surtout quand j’ai joué le matin. J’avais un très beau groupe, nous étions fluides, nous avons tous joué assez bien. Je n’ai pas faire beaucoup d’erreurs, donc quatre sous était un bon début.

« Je n’ai jamais joué au terrain de golf, donc c’était très nouveau pour moi quand je suis venu lundi. Je suis parti de Munich, donc c’est un tournoi très pratique pour moi de participer. J’ai apprécié le terrain de golf, mais pas tant de choses lundi quand il neigeait!

Matthias Schwab était l’un des nombreux joueurs à porter un manteau thermique entre les tirs

« Il fait encore froid et venteux, mais dans le tournoi, vous frappez un peu mieux, un peu plus loin. L’adrénaline est à la hausse, votre concentration est élevée, donc j’étais assez heureux de la façon dont j’ai joué au terrain de golf dans ces conditions. aujourd’hui. »

Richard Mansell a fait un début encourageant et a cardé un aigle et trois birdies dans son 69, un score plus tard égalé par son compatriote anglais Daniel Gavins, qui a fait trois birdies et était l’un des deux seuls joueurs, avec Catlin, à ne pas avoir de tourbillon sur le rond.

Le trio écossais de David Drysdale, Ewen Ferguson et Grant Forrest est un autre coup à la dérive avec le Belge Thomas Detry, qui a connu un trou d’un coup à la sixième courte de son deux-moins de 70 ans.