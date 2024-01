Open d’Australie : un tie-break record en tête d’affiche d’une journée dramatique à Melbourne Park

CNN

Le tirage au sort féminin de l’Open d’Australie a été marqué par des moments dramatiques jeudi, notamment un tie-break record qui restera dans l’histoire du Grand Chelem.

Anna Blinkova a finalement battu Elena Rybakina après un effort gigantesque dans le set décisif, le tie-break du dernier set comprenant 42 points – le plus long dans un match en simple de l’histoire du Grand Chelem, selon le open d’Australie.

La Russe a produit un tennis brillant pour sauver six balles de match lors d’une finale angoissante, avant de finalement convertir sa 10e balle de match.

« Il y a des moments que j’ai appréciés et d’autres moments, c’était super dur. J’ai juste essayé aujourd’hui de me concentrer sur chaque point. J’ai eu tellement de balles de match”, a déclaré Blinkova après avoir gagné 6-4 4-6 7-6 (22-20).

« J’ai essayé d’être agressif dans ces moments-là, mais mes mains tremblaient et mes jambes aussi.

«J’ai essayé d’être calme aussi fort que possible. Super heureux de gagner au final.

Les supporters ont été captivés par l’action à couper le souffle sur le terrain qui a duré deux heures et 46 minutes – le tie-break lui-même ayant duré 30 minutes. À un moment donné, l’arbitre du match s’est mis à rire alors que les joueurs égalisaient les scores à 19-19.

Blinkova a finalement gardé son sang-froid et est tombée sur le terrain pour célébrer après avoir remporté la balle de match.

“C’est le plus beau jour de ma vie jusqu’à présent”, a-t-elle déclaré.

Ce fut une autre surprise majeure dans le tableau féminin, la numéro 3 mondiale Rybakina étant présentée comme l’une des favorites pour le titre de cette année.

Anthony Wallace/AFP/Getty Images Iga Świątek a gardé son sang-froid et a réalisé un brillant retour au deuxième tour.

Ailleurs jeudi, le n°1 mondial Iga Świątek a survécu à une frayeur tardive pour battre la star américaine Danielle Collins dans le open d’Australie deuxième tour jeudi.

Świątek s’est retrouvée perdante à deux reprises dans le set décisif, mais a creusé profondément pour récupérer avec style, pour finalement gagner 6-4 3-6 6-4.

Interrogée par les journalistes sur la façon dont elle est restée concentrée sous une telle pression, la quadruple championne du Grand Chelem en simple a attribué une source d’inspiration improbable.

“J’ai l’impression que, quand je suis vraiment bien concentrée, je répète en quelque sorte la même chanson tout au long du match”, a-t-elle déclaré, ne voulant pas révéler la piste exacte.

«Cela me donne de l’énergie et je peux en quelque sorte me concentrer uniquement sur cette chanson que j’entends sans cesse et sur les éléments techniques auxquels je veux penser.

«Je n’aime pas quand mon cerveau capte les chansons des changements parce que chaque fois est différente. Je veux continuer à entendre les Rolling Stones.

Le retour de Świątek signifiait qu’il n’y avait aucune satisfaction pour Collins qui avait produit un tennis scintillant lors de ce qui sera son dernier match à l’Open d’Australie.

La joueuse de 30 ans a révélé après le match que ce serait sa dernière année en tournée, l’Américaine désireuse de voyager moins et d’élever une famille.

«J’ai d’autres choses que j’aimerais accomplir dans ma vie en dehors du tennis et j’aimerais pouvoir, vous savez, avoir le temps de pouvoir le faire. Évidemment, avoir des enfants est une grande priorité pour moi », a-t-elle déclaré aux journalistes après avoir couru au Rod Laver Arena jeudi.

Donjon Martin/AFP/Getty Images La star américaine Danielle Collins a déclaré aux journalistes que cette saison serait sa dernière tournée.

Collins s’était retrouvée 4-1 dans le set décisif contre Świątek, mais la finaliste de l’Open d’Australie 2022 n’a pas pu repousser la poussée tardive de son adversaire.

“Honnêtement, j’étais déjà à l’aéroport”, a ajouté Świątek.

«Je voulais me battre jusqu’au bout. Je savais qu’elle jouait parfaitement, mais il serait difficile pour quiconque de maintenir ce niveau. Je voulais être prêt quand d’autres erreurs allaient venir de l’autre côté.

«Je voulais juste attaquer à ce moment-là, et je l’ai fait à la fin. Je suis vraiment fier de moi parce que ce n’était pas facile.

Świątek affrontera désormais Linda Noskova au troisième tour à Melbourne Park.





Ailleurs dans le tableau féminin, l’Américaine Jessica Pegula a été éliminée de l’Open d’Australie après une défaite en deux sets – 6-4 6-2 – contre la Française Clara Burel.

Il s’agissait de la première victoire de Burel contre une joueuse du top 10 et sans doute la plus grosse surprise du tableau féminin jusqu’à présent lors du tournoi de cette année.

Il n’a fallu que 70 minutes au numéro 5 mondial pour s’incliner après avoir à peine pris pied dans le match.

“Je pense que j’ai réalisé une très solide performance aujourd’hui”, a déclaré Burel après sa victoire.

« J’étais vraiment concentré. Ouais, je ne l’ai pas laissée participer à ce match. Très solide, et je suis vraiment content de ce match aujourd’hui.