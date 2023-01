Open d’Australie: Rafael Nadal, tête de série et champion en titre, éliminé par Mackenzie McDonald | Actualités Tennis

La tête de série Rafael Nadal a vu sa défense de l’Open d’Australie prendre fin prématurément après avoir été éliminé par le numéro 65 mondial américain Mackenzie McDonald 6-4 6-4 7-5.

La tête de série était déjà en difficulté lors d’un set et une rupture avec McDonald non classé lorsqu’il s’est accroupi dans une douleur évidente en serrant sa hanche gauche après avoir chassé large pour un coup droit.

Nadal a appelé l’entraîneur après avoir boité pendant le reste du match et s’est dirigé hors du terrain pour se faire soigner.

Départ anticipé de Melbourne pour Nadal La dernière fois qu’une tête de série (Nadal) a été évincée au deuxième tour de l’Open d’Australie, c’était contre Gustavo Kuerten en 2001.

Nadal vs McDonald: Statistiques du match Nadal Statistiques de match McDonald 6 As 14 2 Doubles fautes 2 62% Pourcentage de victoire au 1er service 68% 49% Pourcentage de victoire au 2e service 63% 2/4 Points de break gagnés 5/8 42 Total des gagnants 42 31 Erreurs directes 22 90 Total des points gagnés 107

Une retraite semblait sur les cartes, avec l’épouse de l’Espagnol Maria pleurant dans les gradins, mais il a choisi de continuer malgré sa boiterie sur le terrain.

Nadal a réussi à tenir son service jusqu’au 11e match, rugi par les fans pensant toujours qu’il pouvait d’une manière ou d’une autre changer les choses, mais c’était un cas où McDonald trouverait un moyen de passer et il a rapidement remporté la victoire.

McDonald a rendu hommage à Nadal en déclarant: “C’est un champion incroyable, il n’abandonnera jamais quelle que soit la situation, donc même se battre contre un top comme ça est toujours difficile.

“J’essayais de rester tellement concentré sur ce que je faisais et il m’a en quelque sorte sorti de là avec ce qu’il faisait. Mais j’ai continué à me concentrer sur moi-même et j’ai réussi.

“La dernière fois que je l’ai affronté, c’était à Chatrier, il m’a botté les fesses”, a déclaré McDonald, qui n’a remporté que quatre matchs contre Nadal au deuxième tour de Roland-Garros en 2020.

“C’est difficile de percer sur terre battue, mais j’aimais mes chances sur dur, je voulais vraiment le lui présenter sur un terrain dur. Je suis vraiment content d’avoir eu ma chance et de m’en être sorti.”

Image:

Nadal s’est arrêté maladroitement à la fin d’un point à la fin du deuxième set contre McDonald, 65e.





C’était une façon extrêmement triste pour Nadal de quitter le tournoi un an après sa course quasi miraculeuse vers le titre alors qu’il craignait que sa carrière ne soit terminée à cause d’un problème de pied chronique, et il doit y avoir de sérieux doutes quant à savoir s’il jouera. à nouveau à Melbourne Park.

Il a remporté un 22e titre du Grand Chelem à Roland-Garros l’année dernière, mais a trouvé les choses difficiles depuis qu’il a subi une déchirure abdominale et s’est retiré de Wimbledon avant les demi-finales.

Nadal est entré dans un affrontement au premier tour avec le Britannique Jack Draper après avoir perdu six de ses sept matchs précédents et, bien qu’il ait remporté une victoire en quatre sets, était bien en deçà de son meilleur.

Il en a été de même au début contre McDonald, un joueur de 27 ans classé 65e à la recherche de sa première victoire sur un joueur du top cinq lors d’un Grand Chelem.

Le match s’est joué sous le toit de la Rod Laver Arena par une journée pluvieuse à Melbourne, et les conditions en salle convenaient certainement au coup plat de McDonald.

Il a attrapé Nadal à froid et a battu l’Espagnol à deux reprises pour mener 4-1 avant que la tête de série ne creuse et ne se batte dans le premier set.

Nadal, qui s’est plaint avant le tournoi des ballons, a produit quelques coups droits de marque, mais il y a aussi eu trop d’erreurs, et le plus souvent c’est lui qui est tombé en panne le premier lors des échanges de fond de court.

Nadal a créé un point de rupture avec McDonald servant pour le set uniquement pour toucher le toit avec un coup manqué, et il n’a pas eu d’autre opportunité.

McDonald, qui a battu son compatriote Brandon Nakashima en cinq sets au premier tour, a de nouveau cassé le service au début du second.

Nadal avait l’air d’avoir renversé la vapeur lorsqu’il a décroché trois matchs de suite, mais McDonald a de nouveau percé lors du septième match, et ce n’est que quelques instants plus tard que la blessure a frappé.