Open d’Australie: Rafael Nadal surmonte Jack Draper pour donner un départ gagnant à la défense de Melbourne | Actualité Tennis

Les espoirs de Jack Draper de provoquer un choc précoce à l’Open d’Australie se sont estompés après que le jeune Britannique ait souffert de crampes lors d’une défaite 7-5 2-6 6-4 6-1 contre le champion en titre Rafael Nadal.

Une série de six défaites en sept matches avant le premier Grand Chelem de l’année a été la pire de sa carrière et un décompte de 45 fautes directes a montré que c’était loin d’être Nadal vintage.

Son compatriote gaucher Draper a joué un superbe tennis pour égaliser le match à un set, mais le joueur de 21 ans a rapidement développé des problèmes de jambe et a été laissé gémir de douleur lorsque Nadal a clôturé le match sur la Rod Laver Arena.

Nadal affrontera ensuite Mackenzie McDonald pour une place au troisième tour





S’exprimant ensuite sur le terrain, Nadal a déclaré: “Si nous mettons en perspective toutes les situations que j’ai traversées au cours des six derniers mois, cela a été un début très positif. J’ai joué contre l’un des adversaires les plus coriaces possibles au premier tour. Il est jeune, il a le pouvoir et je pense qu’il a un grand avenir devant (lui).”

Nadal a été battu le premier match du dernier set lorsque Draper a puni une tentative douteuse d’amorti avec un vainqueur, mais l’Espagnol a remporté les six matchs suivants de suite pour remporter le match alors que le Britannique malade se retirait en se balançant.

Draper, qui a modelé son jeu autour de son héros Nadal, s’est bien installé dans la compétition, ne faisant face qu’à un seul point de break avant qu’un amorti mal exécuté ne permette à Nadal de remporter le premier set.

La tête de série a levé les poings pour célébrer, une indication que c’était un grand moment pour lui alors qu’il essayait de se remettre en forme, mais il a complètement perdu la tête au début du deuxième set.

Des erreurs ont découlé de la raquette de Nadal et Draper, qui aurait même pu prendre le set 6-0, n’a pas eu besoin de faire quoi que ce soit de spectaculaire pour niveler le match au milieu de quelques très brefs retards de pluie.

Nadal a admis avant le tournoi qu’un manque de victoires l’avait rendu plus vulnérable que d’habitude, mais il a parlé avec confiance de sa forme à l’entraînement et de sa conviction que cela se traduirait sur le terrain de match.

Le champion en titre a eu un échange animé avec son équipe assise sur le terrain avant le troisième set et il y a eu une plus grande affirmation de son jeu par la suite.

Il a été aidé par Draper commençant à marquer physiquement, son service et ses tirs manquant sensiblement du même pop.

Une double faute capricieuse du joueur britannique a donné à Nadal un break pour 3-1 mais le champion en titre produisait encore beaucoup d’erreurs inhabituelles et il a redonné l’avantage avec un match terrible à 4-2.

Draper n’a cependant pas été en mesure de maintenir la pression, sauvant un point de set avec un as au 10e jeu, mais poussant un revers juste à côté au deuxième.

Il a pris une longue pause pour changer de tenue et a offert l’espoir d’un retour avec une pause du service de Nadal dans le jeu d’ouverture du quatrième set, mais l’Espagnol jouait enfin un peu mieux et il a riposté.

Pendant un long moment du quatrième match, Draper a recommencé à avoir des crampes et il a été complètement paralysé lors des formalités des derniers matchs.

Nadal vs Draper : Statistiques du match Nadal Statistiques de match drapier 6 As 12 3 Doubles fautes 3 73% Pourcentage de victoire au 1er service 63% 51% Pourcentage de victoire au 2e service 56% 6/12 Points de break gagnés 4/11 41 Total des gagnants 35 46 Erreurs directes 46 124 Total des points gagnés 110

Nadal, en lice pour un 23e titre record du Grand Chelem, affrontera ensuite Mackenzie McDonald pour une place au troisième tour après que l’Américain ait vaincu son compatriote Brandon Nakashima en cinq sets.

Américain Frances Tiafoé a été testé lors de sa rencontre de premier tour avec Daniel Altmaier mais a finalement prévalu 6-3 6-3 6-7 (7-5) 7-6 (7-6) dans un match exténuant.

Shang Juncheng17 ans, est devenu le premier joueur masculin de Chine à remporter un match en simple du tableau principal lors du tournoi de l’ère ouverte lorsqu’il a assommé German Otte 6-2 6-4 6-7 (2-7) 7-5 sur son Grand Débuts en claquement.