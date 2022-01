Open d’Australie: Rafael Nadal prêt pour la confrontation en demi-finale de Matteo Berrettini à Melbourne | Actualité Tennis

Rafael Nadal vise à remporter l’Open d’Australie pour la deuxième fois et à remporter un 21e titre record du Grand Chelem

Alors que Rafael Nadal se prépare pour sa septième demi-finale de l’Open d’Australie, il dit que son amour du jeu est un grand pilote et non la poursuite de records globaux.

Nadal affrontera Matteo Berrettini lors de la première demi-finale vendredi avant que Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev ne se rencontrent dans l’autre match des quatre derniers.

Si le joueur de 35 ans réussit et remporte ensuite la finale, il remporterait un 21e titre du Grand Chelem et dépasserait le total remporté par Roger Federer et Novak Djokovic.

Nadal ne s’est engagé à participer à l’Open d’Australie que quelques jours avant son vol, ayant douté qu’il serait de retour alors qu’il luttait contre des problèmes de pieds la saison dernière.

Mais, jusqu’à présent, il a été trop bon pour tous ses adversaires et a de nouveau montré sa détermination et sa résilience pour passer un examen en cinq sets par Denis Shapovalov en quart de finale mardi.

Le n ° 5 mondial a dû creuser profondément en quart de finale contre Denis Shapovalov

« J’aime juste jouer au tennis », a déclaré Nadal, avant sa demi-finale contre Berrettini.

« Bien sûr, je veux continuer à gagner, mais plus que parce que je veux réussir ou que je veux avoir plus que les autres, c’est parce que j’aime ce que je fais. Je veux continuer à faire ça le plus longtemps possible.

« Au cours des six derniers mois, il y a eu beaucoup de doutes quant à ma capacité à continuer, mais maintenant je me sens bien. Nous sommes dans une position où nous avons gagné un tournoi, nous sommes en demi-finale de l’Open d’Australie , donc c’est incroyable pour moi.

« En ce qui concerne ce qui peut arriver à l’avenir, honnêtement, je m’en fiche vraiment. Je ne crois pas que mon bonheur futur dépendra du fait que je réussisse un Grand Chelem de plus que les autres ou que les autres réussissent plus de tournois du Grand Chelem que moi. »

Nadal n’a perdu que trois sets lors de sa campagne à Melbourne Park jusqu’à présent

Nadal veut toujours ce titre, cependant, et il se retrouve dans la position que Djokovic a occupée si souvent récemment en essayant de retenir la prochaine génération.

Le premier est l’Italien, septième tête de série Berrettiniqui est devenu un acteur régulier des Grands Chelems et cherche à poursuivre sa dernière apparition à Wimbledon en atteignant une deuxième confrontation dimanche.

Le joueur de 25 ans a perdu sa seule rencontre précédente avec Nadal à l’US Open en 2019 et a déclaré : « C’est encore une grande opportunité pour moi.

Matteo Berrettini affrontera Nadal pour la deuxième fois de sa carrière

« Je l’ai regardé tellement de fois dans ce tournoi et dans d’autres tournois, l’encourageant, et jouer avec lui à Rod Laver en demi-finale est quelque chose dont je rêvais quand j’étais enfant.

« Mais maintenant, je veux vraiment gagner ce match et je sais que je peux le faire. Ça va être très difficile mais je suis en demi-finale d’un Chelem pour la troisième fois, donc ça veut dire que c’est mon niveau et je veux aller plus loin. »

Stefanos Tsitsipas a remporté deux de ses trois derniers matchs contre Daniil Medvedev

L’autre match est une répétition de la demi-finale de l’an dernier entre la deuxième tête de série Medvedev et quatrième tête de série Tsitsipas.

Medvedev a gagné confortablement il y a 12 mois, mais entre dans ce match après avoir récupéré de deux sets à aimer et sauvé une balle de match dans un quart de finale dramatique et épuisant contre Felix Auger-Aliassime mercredi soir.

« Je n’ai jamais eu cette expérience », a déclaré le Russe. « J’ai joué de longs matchs mais jamais comme quatre heures et je ne l’ai jamais gagné pour pouvoir jouer en deux jours.

« Si nous regardons les meilleurs, ils ont réussi à le faire d’une manière ou d’une autre. Je ne sais pas comment. Donc, si je veux faire partie de ce groupe, même si je suis vraiment loin en ce moment, je veux essayer pour y arriver.

« Je vais essayer de récupérer au mieux, d’être prêt à jouer contre Stefanos, car c’est un grand joueur. Je dois être à mon meilleur pour le battre. »

Medvedev est revenu d’une balle de match contre Félix Auger-Aliassime en quart de finale

Medvedev tente de faire sa propre histoire en devenant le premier homme de l’ère Open à suivre un premier titre du Grand Chelem en remportant le prochain tournoi majeur.

« C’est un bon défi », a-t-il déclaré. « Je suis à deux matches. L’US Open m’a donné beaucoup de confiance, je dois continuer à me battre. »

Tsitsipas est entré dans le tournoi avec des doutes sur sa forme physique après une opération au coude en novembre et a eu plusieurs frayeurs mais a produit une performance exemplaire pour vaincre Jannik Sinner en quart de finale.

