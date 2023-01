Open d’Australie : Novak Djokovic remporte son 10e titre à Melbourne pour rejoindre Rafael Nadal sur 22 tournois du Grand Chelem | Actualités Tennis

Novak Djokovic a scellé un 10e titre record à l’Open d’Australie avec une victoire 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (7-5) contre Stefanos Tsitsipas pour égaler le record de tous les temps de Rafael Nadal pour la plupart des tournois du Grand Chelem. titres en simple messieurs avec 22.

Djokovic n’a perdu qu’un seul set pendant tout le tournoi, bien qu’il craignait qu’un problème aux ischio-jambiers gauche ne le force à se retirer, et il a terminé avec une superbe victoire sur le premier finaliste de Melbourne, Tsitsipas, pour devenir le cinquième joueur à remporter 22 titres en simple du Grand Chelem, après Margaret. Court (24 ans), Serena Williams (23 ans) et Steffi Graf et Nadal (22 ans chacun).

Djokovic reprend également le classement de n°1 mondial à Carlos Alcaraz, et il serait très difficile d’affirmer qu’il ne justifie pas cette position en remettant une fois de plus les jeunes générations à leur place.

La plupart des titres en simple du Grand Chelem (tous les temps) Margaret Cour – 24 Serena Williams – 23 Novak Djokovic – 22 Steffi Graf – 22 Rafael Nadal – 22 Roger Federer – 20 Helen Wills Moody – 19

Tsitsipas contre Djokovic : l’histoire de la bande Tsitsipas Statistiques de match Djokovic 15 As 7 3 Doubles fautes 3 72% Pourcentage de victoire au 1er service 82% 51% Pourcentage de victoire au 2e service 62% 1/3 Points de break gagnés 2/5 12/17 Points nets gagnés 10/15 40 Total des gagnants 36 42 Erreurs directes 22 94 Total des points gagnés 112

Son statut en Australie, quant à lui, est inégalé, le joueur de 35 ans remportant un 28e match consécutif à l’Open d’Australie et un 41e consécutif dans l’ensemble du pays.

Djokovic a été submergé par l’émotion après être monté dans les gradins pour célébrer avec sa famille.

Il s’est allongé dans la loge des joueurs en sanglotant de façon incontrôlable avant de se recomposer pour la cérémonie de présentation.

Vêtu d’une veste portant le numéro 22, Djokovic a soulevé la Norman Brookes Challenge Cup pour la 10e fois.

Il a déclaré: “Cela a été l’un des tournois les plus difficiles auxquels j’ai jamais joué de ma vie. Je n’ai pas joué l’année dernière, je reviens cette année. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont fait sentir le bienvenu, m’ont mis à l’aise pour être à Melbourne, être en Australie.

“Il y a une raison pour laquelle j’ai joué mon meilleur tennis sur ce court. Seules mon équipe et ma famille savent ce que nous avons vécu au cours des quatre, cinq dernières semaines. C’est probablement la plus grande victoire de ma vie compte tenu des circonstances.”

Image:

Djokovic a été submergé par l’émotion après sa victoire en deux sets





Avec le gros cerclage sur son ischio-jambier gauche manquant pour la première fois de tout le tournoi, Djokovic a immédiatement atteint le sommet de sa forme à la Rod Laver Arena, remportant le premier set en 36 minutes.

Tsitsipas, apparaissant dans sa première finale à Melbourne, a été contraint de sauver deux balles de break lors de son premier jeu de service mais s’est décollé deux matchs plus tard.

Djokovic, qui est venu de deux sets pour vaincre Tsitsipas lors de la finale de Roland-Garros 2021, n’a perdu que cinq points au service avant de prendre le set 6-3.

Son père Srdjan était de nouveau absent de la boîte des joueurs de Djokovic après avoir choisi de rester à l’écart de sa victoire en demi-finale après avoir été filmé avec des manifestants pro-russes à Melbourne Park la semaine dernière.

Image:

Djokovic a fait une chute mais l’a balayée pour remporter le deuxième set dans un bris d’égalité





Tsitsipas avait besoin de prendre pied dans le match et il l’a fait au début du deuxième set, trouvant une meilleure longueur et une plus grande agressivité sur ses coups de fond.

Djokovic n’était plus aussi à l’aise dans ses jeux de service, alors qu’il y a eu un bref moment d’inquiétude lorsqu’il a chuté derrière la ligne de fond lors du septième jeu, mais il l’a rapidement balayé.

Les fans grecs se faisaient entendre maintenant, et l’excitation s’est propagée autour de Laver lorsque Djokovic a raté un revers de routine pour offrir son premier point de rupture du match, qui était également un point de consigne.

Mais Tsitsipas n’a pas pu saisir son opportunité, Djokovic repoussant un coup droit à la fin d’un long échange, et il a tenu pour forcer un tie-break.

Les deux hommes ont eu du mal à trouver leur meilleur tennis, Tsitsipas donnant à Djokovic une avance de 4-1 uniquement pour que le Serbe redonne l’avantage, mais d’autres erreurs sont arrivées du Grec et Djokovic l’a décroché 7-4.

Tsitsipas s’est donné de l’espoir avec une première pause du service de Djokovic pour commencer le troisième set pour le remettre immédiatement, montrant sa frustration face aux remarquables pouvoirs de défense de son adversaire.

Tsitsipas a résisté à la pression de son adversaire pour forcer un autre tie-break, mais Djokovic a pris un départ parfait, ouvrant une avance de 5-0.

Il a ensuite joué certains de ses meilleurs tennis du match pour revenir à 5-6 mais Djokovic a servi pour la victoire.

L’âge n’est qu’un chiffre pour Novak Novak Djokovic est le troisième joueur le plus âgé de l’Open Era à remporter le titre à l’Open d’Australie, plus jeune que Ken Rosewall (en 1972 et 1971) et Roger Federer (2018).

Tsitsipas a reçu son trophée de finaliste des mains de l’ancien quadruple champion de l’Open d’Australie Ken Rosewall.

Le joueur de 24 ans a déclaré: “Novak, je ne sais pas quoi dire, je pense que ce que vous avez accompli jusqu’à présent parle de lui-même. Félicitations. J’admire ce que vous avez fait pour notre sport, je pense que vous faites de moi un meilleur joueur.

“J’ai eu le privilège de jouer beaucoup de matchs à haute intensité. Ce sont les matchs pour lesquels j’ai travaillé toute ma vie. J’aimerais vous remercier d’avoir poussé notre sport jusqu’ici.

“Ce n’est pas facile. Une autre finale dans un Grand Chelem mais je suis toujours prêt à retourner sur le court et à travailler plus dur.”