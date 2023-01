Open d’Australie: Novak Djokovic ion course pour un 10e titre à Melbourne avec Stefanos Tsitsipas sur son chemin | Actualités Tennis

Novak Djokovic n’est plus qu’à une victoire d’un 10e Open d’Australie record et d’un 22e Grand Chelem record, mais il a Stefanos Tsitsipas sur son chemin.

Si Djokovic bat la star grecque Tsitsipas, il égalisera à nouveau Rafael Nadal en tête du classement masculin avec 22 titres de Chelem.

Il se rapproche des records de tous les temps, sa 33e finale du Grand Chelem le voyant égaler le total de Serena Williams et un seul derrière Chris Evert, alors qu’il est en vue du record global de 24 titres de Margaret Court.

Et pour le deuxième Grand Chelem consécutif, le vainqueur deviendra également le numéro 1 mondial, Djokovic ou Tsitsipas dépassant le champion de l’US Open Carlos Alcaraz.

Bien que Djokovic devienne le troisième plus ancien champion de l’Open d’Australie de l’ère Open, à 35 ans, le Serbe, à moins d’une poussée de son ischio-jambier gauche, semble plus en forme que jamais et sa forme cette quinzaine a été pour la plupart exceptionnelle.

“Je pense que l’expérience d’être dans cette situation et ces circonstances particulières avant aide”, a-t-il déclaré. “Je pense aussi que le fait que je n’aie jamais perdu la finale de l’Open d’Australie est certainement un excellent stimulant pour la confiance avant dimanche.

“Mais, bien sûr, le travail doit encore être fait sur le terrain. Je vais jouer contre Tsitsipas, qui est en pleine forme, en pleine forme, a joué certains de ses meilleurs tennis. Je suis sûr que il va être très motivé pour remporter son premier titre du Grand Chelem.

“Je connais assez bien son jeu. Il connaît bien mon jeu. Je sais ce qui m’attend et je suis excité.”

Si Tsitsipas gagne, il deviendra le premier champion du Grand Chelem de Grèce étant déjà devenu le premier joueur de son pays à atteindre une finale à Roland-Garros en 2021, lorsqu’il a mené Djokovic de deux sets mais a perdu.

Il serait normal que le joueur de 24 ans réalise l’exploit à Melbourne, étant donné que c’est ici qu’il a percé dans le grand temps en battant Roger Federer et en faisant les quatre derniers en 2019, alors que c’était aussi l’Open d’Australie qui inspiré ses ambitions de tennis.

Tsitsipas a parlé après sa victoire en demi-finale contre Karen Khachanov d’avoir encouragé Marcos Baghdatis à l’âge de sept ans lorsque le Chypriote a atteint la finale ici en 2006.

“Je me souviens de l’avoir regardé à la télévision en me disant:” Je veux être là-bas un jour moi-même. Je veux recréer ce sentiment pour moi “. Je savais que c’était un très long voyage pour y arriver “, a-t-il déclaré.

“Mais j’y croyais beaucoup. Tout d’abord, c’est votre ego qui parle. Vous l’avez ou non. Enfant, j’étais très confiant. Dieu merci, j’étais bon dans mon pays.

“A partir de là, je savais que si je pouvais sortir de mon pays et concourir dans d’autres pays, dans des ligues européennes, je me suis prouvé maintes et maintes fois que j’étais vraiment bon. J’ai fini en tant que numéro 1 junior. Maintenant, je veux le faire du côté des hommes.”

Comme Djokovic, Tsitsipas est invaincu jusqu’à présent en 2023 et a dégagé un air de grande confiance qu’il devra maintenir s’il veut faire ce que personne n’a encore réussi et vaincre le Serbe lors d’une finale de l’Open d’Australie.

Il ne voudra pas trop s’attarder sur leur tête à tête, Djokovic ayant remporté 10 de leurs 12 dernières rencontres, dont les neuf dernières.

Mais la plupart d’entre eux ont été proches et Tsitsipas a les armes pour troubler le nonuple champion.

“Je joue du bon tennis”, a-t-il déclaré. “Je m’amuse. Je ne vois juste aucun inconvénient ou négativité dans ce que j’essaie de faire là-bas. Même si cela ne fonctionne pas, je suis très optimiste et positif quant à tout résultat, tout adversaire que je dois Visage.”

Djokovic a admis après sa victoire en demi-finale contre Tommy Paul qu’il avait été affecté par la fureur suscitée par son père – sans le vouloir, insiste la famille – posant pour des photos avec des partisans de Vladimir Poutine lors d’une manifestation pro-russe.

Il reste à voir si Srdjan Djokovic assistera à la finale en étant resté à l’écart de l’affrontement avec Paul, mais dans tous les cas, l’atmosphère sera certainement animée compte tenu des importantes communautés serbe et grecque de Melbourne.

“J’espère que toutes les personnes qui viendront en finale seront là pour le tennis et le sport, car c’est ce que nous souhaitons tous”, a déclaré Djokovic.

“Les communautés serbe et grecque sont importantes, c’est sûr. Historiquement, les Serbes et les Grecs s’entendent très bien. Je ne pense tout simplement pas qu’il y aura de conflit sur et en dehors du terrain en termes de foule.

“Je pense que je suis convaincu que les gens soutiendront leurs joueurs respectifs de manière respectueuse, et voyons ce qui se passera.”