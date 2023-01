Open d’Australie: Novak Djokovic, Iga Swiatek et Caroline Garcia sont quelques-uns des noms qui pourraient marquer à Melbourne | Actualités Tennis

Nous sélectionnons six joueurs qui pourraient avoir un impact à l’Open d’Australie de cette année à Melbourne, Novak Djokovic visant à en faire un 10e titre historique en simple messieurs.

Outre le nonuple champion, il y a un certain nombre de joueurs de renom du côté masculin et féminin du tableau qui chercheront à avoir un impact énorme à Melbourne.

Novak Djokovic

Djokovic a gagné à Adélaïde avant l’Open d’Australie





Il n’y a qu’un seul endroit pour commencer! Douze mois après l’extraordinaire saga de son expulsion, tout se passe comme si de rien n’était pour Djokovic.

Le nonuple champion est sans surprise le favori pour un autre titre de l’Open d’Australie. Il détient un remarquable record de victoires de 82-6 à l’événement depuis 2007.

La question de savoir s’il y aura une gueule de bois de ses difficultés d’immigration sera un sujet brûlant, mais sur le terrain, le joueur de 35 ans a l’air aussi fort que jamais et est très motivé pour ajouter plus d’argenterie majeure.

Il n’a montré aucun signe du problème des ischio-jambiers qui l’a troublé ce mois-ci lors d’un match d’exhibition contre Nick Kyrgios vendredi, après avoir apprécié ce qu’il a dit être une réponse fantastique des fans après avoir remporté le titre d’Adélaïde.

Djokovic ouvre sa candidature pour un 10e titre à l’Open d’Australie contre Roberto Carballes Baena.

Iga Swiatek

Swiatek visera à ajouter un autre Grand Chelem à son nom





Après des années d’instabilité dans le jeu féminin, Swiatek s’est emparée du rôle de n ° 1 après la retraite choc d’Ashleigh Barty et l’a fait sien, dominant sur terre battue, puis remportant un troisième titre du Grand Chelem à l’US Open.

Elle a également accumulé une séquence de 37 victoires consécutives, un record du 21e siècle.

Avec Serena Williams ayant raccroché sa raquette et Naomi Osaka enceinte de son premier enfant, Melbourne Park inaugurera presque certainement une nouvelle ère en couronnant une première championne.

La Polonaise de 21 ans est moins sûre d’elle sur les terrains durs, mais elle a fait ses preuves à New York et est clairement la favorite.

Swiatek affronte l’Allemand Jule Niemeier, classé 68e, au premier tour.

Rafael Nadal

Nadal cherchera à se mettre en forme alors qu’il vise à défendre son titre





Tête de série en l’absence de son compatriote Carlos Alcaraz, Nadal revient sur la scène de la plus remarquable de ses 22 victoires en Grand Chelem.

Craignant qu’un problème de pied chronique ne mette fin à sa carrière, Nadal a plutôt remporté son premier titre à Melbourne depuis 2009 en revenant de deux sets pour vaincre Daniil Medvedev lors de la finale de l’année dernière.

Le joueur de 36 ans entre dans le tournoi avec la pire série de résultats de sa carrière, mais est un maître pour se mettre en forme.

La tête de série doit faire face à un test précoce de sa condition physique contre le jeune Britannique Jack Draper.

Ons Jabeur

Jabeur peut-elle atteindre sa troisième finale du Grand Chelem ?





Surnommé le “ministre du bonheur”, l’élégant tunisien Jabeur s’est avéré le challenger le plus proche de Swiatek en 2022 – bien que pas très proche.

Ouvrant la voie aux femmes arabes et africaines, Jabeur atteint son apogée à la fin de la vingtaine et cherchera à atteindre une troisième finale consécutive du Grand Chelem.

Une présence exubérante sur et en dehors du terrain, la joueuse de 28 ans est un atout majeur pour le football féminin.

Elle est classée deuxième et bien que sa confiance dans des compétences de raquette éblouissantes plutôt que dans la puissance puisse jouer contre elle sur les célèbres courts bleus, il y aurait sûrement peu de gagnants plus populaires.

Elle affronte la 88e mondiale slovène Tamara Zidansek lors de son match du premier tour.

Nick Kyrgios

Kyrgios cherchera à marquer un peu l’histoire à l’Open d’Australie





Avec sa course vers la finale de Wimbledon, Kyrgios a prouvé au monde du tennis – et à lui-même – qu’il pouvait être plus qu’un spectacle secondaire divertissant.

Aujourd’hui âgé de 27 ans, l’Australien a le goût du succès en Grand Chelem et, après avoir remporté un premier titre en double à Melbourne l’an dernier, espère bien se battre pour la couronne en simple.

Aussi mercuriels soient-ils, Kyrgios pourrait se retirer au premier tour ou remporter le championnat. Il tentera de devenir le premier champion du simple masculin à domicile depuis Mark Edmondson en 1976.

Kyrgios affronte le numéro 98 mondial russe Roman Safiullin lors de son match d’ouverture.

Caroline García

Garcia a remporté la finale WTA à Fort Worth, au Texas, pour le plus gros titre de sa carrière





Quelle année 2022 pour la Française Garcia, âgée de 29 ans, qui connaît une renaissance en fin de carrière.

Elle s’est sortie du marasme et est passée de 74 au classement mondial à quatre.

Garcia a également innové en atteignant les demi-finales de l’US Open, puis a terminé la saison en remportant son plus grand titre en carrière lors des finales WTA.

Garcia débute contre la qualifiée Katherine Sebov du Canada – classée 191e au monde – au premier tour.