Open d’Australie: Novak Djokovic bat Roberto Carballes Baena pour un départ gagnant à Melbourne | Actualité Tennis

Novak Djokovic a commencé sa quête d’un 10e titre record à l’Open d’Australie avec une confortable victoire 6-3 6-4 6-0 sur l’Espagnol Roberto Carballes Baena.

Il y avait eu de sérieuses inquiétudes quant à la forme physique de Djokovic avec sa jambe gauche fortement attachée pendant l’entraînement, mais l’ancien n ° 1 mondial a apaisé toutes les craintes en démantelant le n ° 75 mondial sous le toit de la Rod Laver Arena.

Image:

Alexander Zverev a remporté sa première victoire en Grand Chelem depuis qu’il a été contraint de prendre sa retraite blessé à Roland-Garros l’an dernier





Alexandre Zverev a survécu à une frayeur contre l’heureux perdant Juan Pablo Varillas pour l’emporter 4-6 6-1 5-7 7-6 (7-3) 6-4 en plus de quatre heures.

L’Allemand a remporté sa première victoire en Grand Chelem depuis qu’il a été contraint à l’abandon en demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal après s’être roulé la cheville et s’être déchiré les ligaments.

Taylor Fritz a tiré 32 as lors de sa victoire 6-4 6-2 4-6 7-5 sur Nikoloz Basilashvili pour passer, mais le prochain grand défi de l’Américain est de persuader sa petite amie de le laisser jouer à des jeux vidéo.

“Je vais avoir beaucoup d’heures de récupération après le match, m’assurer que je me sens bien, peut-être dîner et peut-être jouer à des jeux vidéo si ma petite amie me le permet”, a déclaré Fritz avec un sourire.

Numéro 6 mondial Andreï Roublev a remporté une victoire 6-3 6-4 6-2 sur le finaliste 2020 Dominic Thiem en un peu plus de deux heures pour remporter sa première victoire de la saison.

“Je sais qu’il traverse des moments difficiles. Je lui souhaite de revenir au niveau auquel il peut être aussi vite que possible”, a déclaré Rublev à propos du champion de l’US Open Thiem, qui revient d’une blessure débilitante au poignet.

Dans un match revanche du quart de finale 2021, Grigor Dimitrov a battu Aslan Karatsev 7-6 (7-3) 7-5 6-2 dans une bataille au premier tour entre les anciens demi-finalistes.

Adolescent danois Holger Runela neuvième tête de série, s’est imposée 6-2 6-3 6-4 contre le Serbe Filip Krajinovic.

l’Australie Alex de Minaure s’est qualifié pour le tour suivant avec une victoire 6-2 6-2 6-3 contre le Taïwanais Hsu Yu-hsiou.

Kyrgios vise le retour de Roland Garros

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Kyrgios a décrit le fait d’avoir dû se retirer de son Grand Chelem à domicile avec une blessure au genou comme “brutal”



Nick Kyrgios a été contraint de se retirer de son Gran Chelem à domicile en raison d’une blessure au genou, mais l’Australien a déclaré qu’il espère jouer à Roland-Garros pour la première fois depuis 2017, avec un œil sur un retour sur le Tour en mars à Indian Wells. .

“J’aurai certainement ‘Open de France’ encerclé sur mon calendrier”, a déclaré Kyrgios à The Age.

“Je pense que je suis plus motivé que jamais. J’étais prêt pour l’AO (Open d’Australie). Je vais juste utiliser ça comme carburant.”