Open d’Australie: Novak Djokovic bat le qualifié Enzo Couacaud en quatre sets alors que Jenson Brooksby étourdit Casper Ruud | Actualités Tennis

Novak Djokovic a survécu à une bataille en quatre sets avec Enzo Couacaud pour atteindre le troisième tour de l’Open d’Australie, mais les inquiétudes vont grandir quant à l’état de son ischio-jambier gauche.

Djokovic a pris un temps mort médical au cours du deuxième set et a semblé nettement mal à l’aise, grimaçant et s’étirant, mais il a évité de rejoindre Rafael Nadal et Casper Ruud en faisant une sortie anticipée, réussissant 6-1 6-7 (5-7) 6-2 6 -0 pour créer un conflit avec Grigor Dimitrov.

L’ancien n ° 1 mondial a également demandé qu’un spectateur ivre qui le chahutait soit expulsé, se dirigeant vers l’arbitre de chaise pour exprimer ses frustrations à propos d’un chahuteur dans la foule.

Djokovic a demandé qu’un spectateur ivre qui le chahutait soit expulsé





“Ce type, il est complètement ivre. Il n’est pas là pour regarder le tennis, il provoque”, a déclaré Djokovic. “Alors je te demande, qu’est-ce que tu vas faire à ce sujet?”

Quatre hommes déguisés ont ensuite été escortés de la Rod Laver Arena.

Parler à Eurosport par la suite, le joueur de 35 ans a déclaré à propos des ischio-jambiers: “Pour être honnête, ce n’est pas bon du tout. Je le prendrai au jour le jour.

“C’était mieux le dernier match, le sentiment, que ce soir, mais c’est tout ce que je peux dire et maintenant c’est à Dieu de m’aider, ainsi que le physio et tout le monde. J’espère que je pourrai récupérer et être prêt pour un dur match suivant.”

Djokovic est entré dans le tournoi avec la blessure après avoir joué à Adélaïde il y a quinze jours.

Il a traversé son match du premier tour contre Roberto Carballes Baena et a déclaré par la suite que sa jambe s’améliorait et qu’il ne semblait pas y avoir d’alarme dans le premier set, Couacaud étant la source d’inquiétude après s’être roulé la cheville.

Mais, au cours de la seconde, Djokovic a commencé à montrer des signes qu’il ressentait la blessure, appelant l’entraîneur à 4-5 et sortant du terrain.

Le Serbe a la réputation de gérer des guérisons apparemment miraculeuses de maux physiques, remportant le titre ici il y a deux ans après s’être déchiré un muscle abdominal par exemple, mais il ne se déplaçait certainement pas près de son niveau normal et s’est relevé plusieurs fois en courant.

Il a réussi à se frayer un chemin à travers celui-ci malgré la perte d’un tie-break du deuxième set qu’il semblait contrôler, mais il doit y avoir de sérieux points d’interrogation quant à ses chances de remporter un 10e titre à Melbourne.

L’Américain Jenson Brooksby a éliminé la deuxième tête de série Casper Ruud de l’Open d’Australie





Américain Jenson Brooksby a causé le deuxième gros choc de l’Open d’Australie en éliminant la deuxième tête de série Casper Ruud.

Un jour après que Rafael Nadal ait boité pour vaincre un autre Américain, Mackenzie McDonald, Brooksby a battu le Norvégien Ruud 6-3 7-5 6-7 (4-7) 6-2 pour la plus grande victoire de sa carrière, se remettant d’avoir raté trois balles de match. dans le troisième set.

Le résultat signifie que l’épreuve masculine a perdu ses deux premières têtes de série avant le troisième tour pour la première fois dans un Grand Chelem depuis 2002.

“Casper est un guerrier, je savais que ce serait une grande bataille là-bas. J’étais assez confiant avec mon niveau et je voulais juste m’amuser et voir ce qui pourrait arriver”, a déclaré Brooksby.

“J’étais vraiment fier de ma détermination mentale là-bas après que la bataille du troisième set n’ait pas réussi à renverser la vapeur.

“L’année dernière, j’ai eu le COVID, la veille de mon départ, et c’était nul. Mais j’espère que c’est la première de nombreuses années à venir.”

Ruud aurait certainement eu de plus grands espoirs pour le tournoi après avoir atteint deux finales du Grand Chelem l’année dernière, à Roland-Garros et à l’US Open.

Mais il a eu du mal dès le départ avec le style peu orthodoxe de Brooksby, 22 ans, qui porte le nom de l’ancien pilote de course britannique Jenson Button.

Brooksby, qui a finalement remporté la victoire sur sa cinquième balle de match, a levé les bras fatigués en l’air, puis a déclaré: “J’étais vraiment fier de la résolution mentale après que le troisième set ne m’ait pas réussi.”

Ruud a admis qu’une longue tournée d’exhibition avec Rafael Nadal avait peut-être compromis ses chances en Grand Chelem après avoir rejoint l’Espagnol pour une sortie anticipée.

Le Norvégien a déclaré: “C’est très facile de s’asseoir ici maintenant et de dire que c’était peut-être mauvais pour Rafa et moi en raison du fait que nous avons perdu tôt ici.

“(La préparation) n’était peut-être pas suffisante pour pouvoir bien performer ici cette année. Mon équipe et moi allons donc réfléchir à ce que nous ferons en décembre de cette année, et si c’était la bonne façon de se préparer pour l’Australie Ouvert ou pas.

“Peut-être qu’il semble que ce n’était pas la bonne voie, mais il y a de nombreux facteurs qui entrent en jeu.”

Favori de la maison Alexeï Popyrine a été ému aux larmes alors que la foule de la John Cain Arena scandait son nom après avoir battu la huitième tête de série Taylor Fritz dans un thriller en cinq sets.

“C’est le rêve pour moi. Et je ne veux pas du tout me réveiller”, a déclaré Popyrin lors de son entretien sur le terrain.

“J’ai gagné autant de matchs cette année que j’ai gagné toute l’année dernière, et ce n’est qu’en janvier. Je ne veux plus jamais ce sentiment que j’ai eu l’année dernière. J’aime ce sentiment, j’en veux plus.”

Pas de tête de série pour la première fois en 23 ans Aucune des deux têtes de série (1. Rafael Nadal et 2. Casper Ruud) ne participera au troisième tour de l’Open d’Australie pour la première fois depuis 2002 (1. Lleyton Hewitt et 2. Gustavo Kuerten).

Michael Mmoh a choqué l’ancien demi-finaliste Sascha Zverev d’organiser une rencontre avec son compatriote américain JJ Wolf





Lucky loser américain Michel Mmoh a réservé sa place au troisième tour avec une victoire 6-7 (1-7) 6-4 6-3 6-2 contre la 12e tête de série Alexander Zverev sur Margaret Court Arena.

“J’avais fait mes valises et réservé mes vols vers les États-Unis”, a déclaré Mmoh lors de son entretien sur le terrain. “La vie est folle. Quand vous pensez que tout est sombre, il y a de la lumière au bout du tunnel.”

Ce tournoi a été un énorme succès jusqu’à présent pour les hommes américains, et Brooksby a été rejoint au troisième tour par Tommy-Paul, JJ Loup – qui a bouleversé les graines d’Alejandro Davidovich Fokina et de Diego Schwartzman, respectivement – et 20 ans Benjamin Sheltonqui effectue son tout premier voyage en dehors des États-Unis.