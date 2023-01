Open d’Australie : Novak Djokovic atteint le quatrième tour avec une victoire contre Grigor Dimitrov | Actualités Tennis

Novak Djokovic a continué à défier une blessure aux ischio-jambiers alors qu’une victoire en deux sets sur Grigor Dimitrov l’a propulsé au quatrième tour de l’Open d’Australie.

Le favori du titre a admis après avoir eu besoin d’un temps mort médical et laissé tomber un set au qualifié français Enzo Couacaud qu’il était inquiet, et une rencontre avec la 27e tête de série Dimitrov était un bien meilleur test de sa condition physique.

Il a pris un autre temps mort après être tombé au sol sur le côté du terrain à la fin du premier set mais, bien qu’il continue à boiter et qu’il ait parfois l’air mal à l’aise, il a décroché un 7-6 (9-7) 6-3 6-4 la victoire.

Dimitrov vs Djokovic: Statistiques du match Dimitrov Statistiques de match Djokovic 16 As 11 4 Doubles fautes 2 68% Pourcentage de victoire au 1er service 74% 40% Pourcentage de victoire au 2e service 42% 3/8 Points de break gagnés 5/12 15/21 Points nets gagnés 15/20 53 Total des gagnants 28 50 Erreurs directes 22 105 Total des points gagnés 123

Il y a seulement deux ans, Djokovic s’est déchiré un muscle abdominal pendant le tournoi, mais a quand même réussi à remporter un neuvième titre, et aucun de ses rivaux ne s’attendra à ce qu’il renonce à la chance d’un 10e sans une bataille toute puissante.

Le cerclage sur la jambe gauche de Djokovic était encore plus important que les jours précédents, mais il s’est bien installé dans le match, brisant le service lors du match d’ouverture.

Dimitrov a sauvé trois balles de set à 5-3 et il est apparu que Djokovic avait le contrôle total, mais il a été cassé au service du set et a ensuite dû sauver deux balles de set, une à 5-6 et une au tie-break.

Quand il a pris le set avec une volée, la foule se serait attendue à une célébration, mais à la place, Djokovic s’est effondré sur le terrain, le visage de pierre et a appelé l’entraîneur.

La douleur était évidente sur son visage alors qu’il se faisait masser le muscle mais, bien qu’il y ait eu des moments où Djokovic ne semblait pas bouger correctement, en particulier vers l’avant, il a pu se déplacer sur la ligne de base apparemment sans trop d’obstacles.

Avoir battu Dimitrov neuf fois lors de leurs 10 rencontres précédentes a probablement aidé. Le Bulgare a parfois menacé de compliquer les choses pour Djokovic mais, bien qu’il soit descendu deux fois de plus sur le terrain, il a trouvé un moyen de passer.

Le Serbe, qui dispute le quatrième tour pour la 15e fois, affrontera ensuite l’Australie Alex de Minaure.

Alex de Minaur a poursuivi la charge australienne à Melbourne en se qualifiant pour le quatrième tour





De Minaur a battu Benjamin Bonzi 7-6 (7-0) 6-2 6-1 pour réserver sa place au quatrième tour, où il affrontera Novak Djokovic ou Grigor Dimitrov.

“J’espère que tous ceux qui étaient sur ce terrain en ce moment iront soutenir Alexei Popyrin”, a déclaré De Minaur.

“C’est tout ce que nous faisons. Nous, les Australiens, nous restons unis. Nous avons un brillant avenir devant nous et amenons ‘Popeye’ à la ligne aujourd’hui.”

neuvième tête de série Holger Rune a battu le Français Ugo Humbert 6-4 6-2 7-6 (7-5) pour accéder aux huitièmes de finale pour la première fois à Melbourne, où il affrontera la cinquième tête de série Andreï Roublev.

L’adolescent danois était à la traîne dans le bris d’égalité du troisième set après une double faute, mais a récupéré son chemin pour sceller les progrès.

Rublev a traversé une rencontre délicate contre Dan Evans pour gagner 6-4 6-2 6-3 après avoir tiré 60 vainqueurs devant le Britannique.