Open d’Australie : Murray bat Berrettini en cinq sets ; Jabeur et Djokovic en action – en direct

il y a 4 mois 03.18 HNE Mike Hytner “Des fans de tennis ont été aperçus en train de hisser un drapeau russe à l’Open d’Australie malgré une interdiction introduite par Tennis Australia plus tôt mardi en réponse aux vives critiques de l’ambassadeur d’Ukraine.” Des fans de tennis vus hisser le drapeau russe à l’Open d’Australie malgré l’interdiction Lire la suite

il y a 5 m 03.17 HNE Plus tôtle jeu a été suspendu en raison de la chaleur extrême à Melbourne, avec des températures atteignant 36 °C et plus : L’Open d’Australie perturbé alors que la chaleur extrême de Melbourne oblige les joueurs à quitter le terrain Lire la suite



il y a 6 mois 03.17 HNE Murray parle, debout sur la Rod Laver Arena, après une bataille titanesque avec un adversaire de neuf ans son cadet. L’intervieweur commence par souligner qu’il n’a pas perdu de deux mises en place depuis 18 ans. Murray en était-il conscient ? « Je ne le savais pas, non… Je ressentirai cela ce soir et demain. Mais en ce moment, je suis juste incroyablement heureux, très fier de moi. J’ai beaucoup travaillé ces derniers mois avec mon équipe qui est ici, pour me donner l’opportunité de jouer dans des stades comme celui-ci, dans des matchs comme celui-ci, contre des joueurs comme Matteo. Et ça a payé ce soir. Berrettini avait remporté ses neuf précédents tie-breaks à l’Open d’Australie, souligne l’intervieweur. “Je ne connaissais aucune de ces statistiques – ce qui a probablement aidé”, rit Murray. « C’est la première fois que je joue un de ces bris d’égalité à 10 points. C’est un peu différent. Lorsque vous menez 6-1, 7-1 ou autre, vous avez l’impression d’être encore assez loin. J’ai eu un peu de chance à la fin avec le cordon du filet. « Une partie du tennis à la fin était vraiment bonne. C’était comme ça, jouer. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Il servait incroyable. Il est l’un des meilleurs compos de la tournée. Ouais, j’ai bien fait de passer… Merci beaucoup, merci à tous. La foule hurle. Des trucs merveilleux.

il y a 14 mois 03.08 HNE Murray rencontrera Athanasios Kokkinakis ou Fabio Fognini au deuxième tour.



il y a 16 mois 03.06 HNE Murray bat Berrettini ! 6-3, 6-3, 4-6, 6-7, 7-6 (6-10) Berrettini décoche un mauvais tir dans le filet ! Après une lutte massive et massive, il donne à Murray sa balle de match et une place au deuxième tour. “Absolument phénoménal”, observe le commentateur sur Eurosport. Un autre classique de Murray… quelle victoire ! Melbourne Park est l’endroit où ses collègues de la tournée ont effectivement tenté de le retirer avec cette vidéo d’adieu. Et pourtant il est là. Murray applaudit généreusement alors que Berrettini s’éloigne. Andy Murray célèbre sa victoire face à l’Italien Matteo Berrettini. Photographie : Paul Crock/AFP/Getty Images

il y a 18 mois 03.04 HNE Berrettini 3-6, 3-6, 6-4, 7-6, 6-6 (6-9) Murray Murray frappe longtemps pour 6-8, puis réussit quelques smashs pour mettre en place trois balles de match !



il y a 20 mois 03.02 HNE Berrettini 3-6, 3-6, 6-4, 7-6, 6-6 (5-8) Murray Berrettini réplique dans un point assez étonnant que Murray semble contrôler avec un superbe coup droit sur toute la ligne… puis un gros service de l’Italien et c’est 5-8 pour Murray. L’Ecossais peut servir pour le match et une place au second tour.

il y a 22 mois 03h00 HNE Berretini 3-6, 3-6, 6-4, 7-6, 6-6 Murray A deux points pour Murray… 8-3. Andy Murray s’étire pour un coup droit. Photographie : Hannah McKay/Reuters

il y a 24 mois 02h59 HNE Berrettini 3-6, 3-6, 6-4, 7-6, 6-6 Murray (tie-break du dernier set) C’est 3-6 pour Murray maintenant alors que l’Ecossais envoie un coup droit large. Une lueur d’espoir pour l’Italien… premier à 10.



il y a 26 mois 02h56 HNE Berretini 3-6, 3-6, 6-4, 7-6, 6-6 Murray Berrettini monte enfin au conseil d’administration. 5-1 dans le jeu décisif du dernier set.

