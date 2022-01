Open d’Australie : le Britannique Alfie Hewett battu par Shingo Kunieda lors de la finale du simple masculin en fauteuil roulant | Actualité Tennis

Shingo Kunieda (L) du Japon et Alfie Hewett de Grande-Bretagne détiennent les trophées du vainqueur et du finaliste

La candidature d’Alfie Hewett pour un deuxième titre à l’Open d’Australie en deux jours a échoué de justesse car il a été battu par Shingo Kunieda lors de la finale du simple masculin en fauteuil roulant.

Après avoir remporté un neuvième titre consécutif en double du Grand Chelem avec Gordon Reid mercredi, Hewett cherchait à remporter une première couronne en simple à Melbourne.

Mais le Japonais Kunieda s’est avéré trop fort, consolidant son statut de plus grand représentant de son sport avec une victoire de 7-5 3-6 6-2 pour remporter une 26e couronne en simple et une 11e à Melbourne Park.

Absolument dégoûté d’être venu si près une fois de plus. Mais j’ai perdu contre le meilleur homme aujourd’hui, un tennis scandaleux a été joué là-bas dans le set final. félicitations @shingokunieda Je vais essayer de revenir plus fort. Australie 2022 c’était sympa, à l’année prochaine 🇦🇺✌🏼 pic.twitter.com/CCWDbDseIq – Alfie Hewett (@alfiehewett6) 27 janvier 2022

« J’ai pensé que c’était une excellente démonstration de tennis en fauteuil roulant », a déclaré Hewett. « J’ai réussi à contrôler certaines de mes émotions dans le deuxième set et j’ai joué un tennis plus intelligent, puis dans le troisième set, il a joué l’une de ses meilleures performances. Même si je suis vidé maintenant, je peux être fier des efforts que j’ai déployés. là-bas. »

Alcott battu en apparence d’adieu

La finale en fauteuil roulant quad était au centre de la Rod Laver Arena alors que le héros australien Dylan Alcott disputait le dernier match de sa brillante carrière. Il n’a pas eu la fin parfaite, Alcott perdant 7-5 6-0 contre le Néerlandais Sam Schroder et ne remportant pas le titre pour la première fois depuis 2014, mais cela ne changera rien à son héritage.

Alcott a remercié les organisateurs de l’Open d’Australie dans son discours sur le terrain en disant : « Merci beaucoup d’avoir changé ma vie, mais aussi d’avoir soutenu une personne handicapée pour qu’elle soit le devant de votre marque.

« Vous avez changé ma vie mais, à en juger par le prix que j’ai reçu il y a quelques jours, vous contribuerez également à changer d’autres vies. Mes plus grands remerciements vont à tous ceux qui nous regardent aujourd’hui. Je suis vraiment le gars le plus chanceux du monde. monde et je n’avais pas besoin de gagner aujourd’hui pour m’en rendre compte. Cela aurait été bien de gagner. Mais je suis toujours le gars le plus chanceux que j’aie jamais rencontré.

Ce n’est pas ma journée d’aujourd’hui – mais je ne peux pas commencer à vous dire à quel point je suis reconnaissant envers chacun d’entre vous d’avoir changé ma vie. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli ensemble. Merci de me faire sentir digne. Je suis le gars le plus chanceux du monde #ausopen pic.twitter.com/27FJOX00KW – Dylan Alcott (@DylanAlcott) 27 janvier 2022

« Les personnes handicapées obtiennent non seulement la reconnaissance, mais nous sommes intégrés dans notre société. C’est la raison pour laquelle je sors du lit. »

La Néerlandaise Diede De Groot a remporté six titres successifs en chelem en simple féminin en fauteuil roulant, battant Aniek Van Koot 6-1 6-1.

