Open d’Australie : Jannik Sinner se redresse après deux sets pour remporter la finale masculine contre Daniil Medvedev, son premier titre du Grand Chelem

CNN

—



Jannik Sinner a surmonté un déficit de deux sets pour vaincre le Russe Daniil Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 dans une finale passionnante en cinq sets et remporter le titre masculin de l’Open d’Australie dimanche, devenant ainsi le premier Italien. gagner un grand chelem depuis 1976.

Le retour remarquable du joueur de 22 ans a couronné un tournoi spécial pour Sinner, dans lequel il avait battu le numéro 1 mondial Novak Djokovic en demi-finale en route vers sa toute première finale du Grand Chelem et s’était terminé avec son premier titre majeur.

Un tel drame a fourni une finale appropriée pour un tournoi qui a présenté un nombre incroyable de 35 thrillers en cinq sets, égalant le record de l’ère ouverte pour n’importe quel grand chelem, alors que Medvedev a couru vers une avance de deux sets, mettant initialement la pression sur le jeune Italien qui restait. défendre depuis tous les coins du terrain à la suite de l’approche précise et agressive de la tête de série n°3.

Mais au fur et à mesure que le match avançait, Sinner a riposté, a réajusté sa propre tactique et a commencé à survivre à son adversaire lors de échanges plus longs. Soudain, il avait remporté le troisième set, brisant Medvedev pour la première fois alors que le Russe servait pour rester dans le set et que le vent commençait à changer.

Cet élan a porté Sinner à travers les quatrième et cinquième sets alors qu’il comblait le déficit et devenait le plus jeune joueur masculin à remporter l’Open d’Australie depuis 2008, ainsi que le troisième Italien à remporter un grand chelem.

“Je suis si fier. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe », a déclaré Sinner à Eurosport par la suite. «C’était un match difficile. Il a très bien commencé, il m’a fait bouger sur le terrain, je n’arrivais pas à faire fonctionner mon plan de match.

“Mais d’une manière ou d’une autre, dans le troisième set, je cherchais les petites occasions que j’ai utilisées et puis à un moment donné, le match a changé et je suis vraiment content de la façon dont j’ai réagi. Maintenant, il y a tellement d’émotions, je pense que je dois m’asseoir et les traiter, mais c’est évidemment un sentiment incroyable.

Pour Medvedev, c’était un écho cruel de la finale de l’Open d’Australie 2022 qu’il avait perdue contre Rafael Nadal lorsqu’il avait encore une fois laissé échapper une avance de deux sets. Après sa défaite contre Sinner, le joueur de 27 ans est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur de l’ère ouverte à perdre plusieurs finales du Grand Chelem de cette manière.

Cela avait été un chemin long et éreintant pour lui d’atteindre la finale, disputant trois épopées en cinq sets et passant près de 21 heures sur le terrain avant l’affrontement de dimanche avec Sinner et, alors que le match touchait à sa fin, cette fatigue a commencé à montrer.

Après avoir perdu deux finales de l’Open d’Australie auparavant, contre Novak Djokovic en 2021 et Rafael Nadal en 2022, le jeu de Medvedev a été d’une intensité déterminée lors des deux premiers sets.

Il a breaké Sinner dès le début pour prendre une avance de 2-1 dans le premier set, convertissant sa deuxième balle de break lorsque l’Italien a hésité au filet et a arraché un tir de passe, avant de le breaker à nouveau pour remporter le set.

Alors que Sinner participait à sa toute première finale du Grand Chelem, Medvedev est déjà un champion du Grand Chelem qui disputait sa quatrième finale majeure et cette disparité d’expérience s’est d’abord montrée alors que le Russe contrôlait le rythme du match avec 14 vainqueurs et cinq as. le premier ensemble.

Medvedev a continué à faire pression sur Sinner au début de la seconde, le forçant à servir un match marathon avec cinq égalités, mais, d’une manière ou d’une autre, le jeune Italien a tenu bon avant de concéder le break lors de son prochain jeu de service.

Il a fait une double chute peu de temps après et bien qu’il ait reculé, Medvedev a bouclé le deuxième set, plaçant apparemment une main sur le trophée.

Le troisième set était plus équilibré, restant résolument au service jusqu’à ce que Sinner brise Medvedev alors qu’il servait pour rester dans le set, commençant ainsi son retour épique.

Et l’élan a continué à pencher en faveur de Sinner alors qu’il a réussi à créer un point de break lors de chacun des deux premiers jeux de service de Medvedev au début du quatrième set, même si la défense brouillée du Russe a d’abord résisté.

Medvedev a également eu l’occasion de porter un coup décisif, apportant un point de break avec Sinner au service et le set étant à 3-3, mais l’Italien a décoché un as pour apaiser tout danger.

Et Sinner a égalisé le match peu de temps après, brisant une fois de plus Medvedev alors qu’il servait pour rester dans le set, provoquant des rugissements de la foule à la Rod Laver Arena.

“Dans ma tête”, a déclaré Sinner à Eurosport par la suite, “je savais [Medvedev] J’ai joué tellement d’heures sur le terrain et plus le match dure, je savais que je pourrais être le favori et je pense qu’aujourd’hui était très important.

Alors que Medvedev était fatigué, Sinner a pris le contrôle du match et a scellé un point de break crucial au début du cinquième set avec un coup droit croisé gagnant avant de terminer son retour remarquable avec un coup droit sur toute la ligne, tombant au sol immédiatement après pour célébrer un superbe premier grand. titre de chelem.

Avec sa victoire, Sinner rejoint les rangs des joueurs italiens vainqueurs du Grand Chelem, aux côtés de Nicola Pietrangeli et Adriano Panatta.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.