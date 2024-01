Open d’Australie : Jannik Sinner affronte Danlil Medvedev en finale messieurs

CNN

Depuis des années, le tennis recherche des joueurs pour remplir les grandes chaussures de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic lorsque tous les « Big Three » raccrochent enfin leurs raquettes.

Carlos Alcaraz n’est apparu que relativement récemment pour reprendre le flambeau en tant que star de la nouvelle génération, mais Jannik pécheur a désormais la chance de le rejoindre en tête du peloton.

Sinner a mis fin à la séquence de 33 victoires consécutives du champion en titre Novak Djokovic à l’Open d’Australie, une série qui remonte à 2018, pour atteindre sa première finale du Grand Chelem, où il affrontera le Russe Daniil Medvedev dimanche.

Le joueur de 22 ans a toujours été considéré comme l’un des jeunes joueurs de tennis les plus talentueux, mais son ascension depuis les dernières étapes de la saison dernière l’a propulsé dans les échelons supérieurs du sport.

Il a été dit à Sinner après sa victoire en demi-finale que lui, Alcaraz et Holger Rune semblent avoir plus de succès que la génération qui les a précédés.

«J’ai l’impression que mentalement, tout le monde est différent et [the] “L’attitude sur le terrain est différente, mais ce que je pense que nous avons en commun, c’est que nous croyons en nous-mêmes d’une certaine manière, et cela aide beaucoup car, au tennis, quand on y croit, c’est déjà énormément”, a déclaré Sinner aux journalistes. .

“Mais je pense que nous avons [been] vraiment chanceux de le voir [Djokovic] autour, pour que nous puissions voir ce qu’il fait, comment il s’entraîne. J’espère que Rafa [Nadal] revient, donc je peux le voir aussi. J’ai eu le privilège de le regarder lorsque j’étais à Adélaïde avec lui. Roger, malheureusement, je n’en ai jamais eu l’occasion, mais c’est comme ça.

« D’une autre manière, j’ai l’impression que parler de mon rôle, c’est que j’essaie toujours d’apprendre d’eux et ensuite d’essayer d’obtenir quelque chose d’eux, non ? Cela a toujours été ma part du processus, et le processus que nous sommes en train de réaliser n’est pas encore terminé car j’ai l’impression que nous devons encore beaucoup nous améliorer.

Medvedev fait partie de cette génération précédente, mais le Russe a déjà connu un succès en Grand Chelem en tant que vainqueur de l’US Open en 2021.

David Gray/AFP/Getty Images Medvedev vise à remporter son deuxième titre du Grand Chelem.

Il s’agit de la troisième finale de l’Open d’Australie pour le joueur de 27 ans après avoir perdu contre Djokovic en 2021 et Nadal en 2022, mais Medvedev est désormais beaucoup plus assuré dans son jeu, mis en évidence par son superbe retour en demi-finale. Alexandre Zverev.

Cela a été un parcours marathon pour Medvedev d’atteindre la finale à Melbourne, en jouant trois épopées en cinq sets et en passant près de 21 heures sur le terrain jusqu’à présent.

Le Russe a même fait la lumière sur son parcours difficile jusqu’à présent, en écrivant sur l’objectif d’une caméra sur le terrain après sa victoire contre Zverev : “Pas assez de sommeil mais peu importe.”

Mais Medvedev a attribué à ces matches difficiles le mérite de lui avoir permis de se qualifier pour la demi-finale.

“Mentalement à 100%, je suis plus fort qu’avant ce tournoi parce que maintenant je sais que je suis capable de certaines choses, peut-être que je pensais que je ne l’étais pas”, a-t-il déclaré aux journalistes. « Parce qu’avant, je n’avais rien fait de tel pour arriver en finale.

« Donc mentalement, je suis plus fort qu’avant et j’en suis content. Honnêtement, il vaut probablement mieux être en finale en gagnant des matchs en trois ou quatre sets. C’est la meilleure façon physiquement. Mais c’est comme ça et je suis fier et j’attends avec impatience la finale pour me donner à nouveau à 100 %.