Open d’Australie : Iga Swiatek fait un début de campagne peu convaincant à Melbourne | Actualité Tennis

La numéro 1 mondiale Iga Swiatek a survécu à un examen sérieux de l’Allemand Jule Niemeier lors de son match d’ouverture à l’Open d’Australie à Melbourne.

Niemeier a été un quart de finaliste surprise à Wimbledon l’été dernier et a également pris un set contre Swiatek au quatrième tour de l’US Open.

Il n’y avait pas grand-chose à choisir entre la paire sur la Rod Laver Arena, Niemeier servant pour le deuxième set seulement pour que Swiatek se défende et revendique une victoire 6-4 7-5.

Image:

Jessica Pegula a écrit “Go Bills ! #3” avec un cœur pour rendre hommage à la sécurité de l’équipe de la NFL, Damar Hamlin





Américain en forme Jessica Pégula a balayé le deuxième tour avec une victoire 6-0 6-1 sur Jaqueline Cristian en moins d’une heure sur Margaret Court Arena.

La troisième tête de série a simplement maîtrisé le Roumain en moins d’une heure sur le terrain.

“Aujourd’hui n’est qu’un de ces jours, tout fonctionne, je pense que vous les prenez comme ils viennent tout au long de l’année et je vais en profiter”, a déclaré Pegula.

“C’est vraiment amusant d’arriver en tant que tête de série, c’est une nouvelle expérience pour moi.”

Pegula, dont les parents sont propriétaires de l’équipe de la NFL Buffalo Bills, a écrit “Go Bills ! #3” avec un cœur pour rendre hommage à la sécurité de l’équipe de la NFL, Damar Hamlin, qui a subi un arrêt cardiaque sur le terrain plus tôt ce mois-ci.

La compatriote Amanda Anisimova a été larguée au premier tour après avoir perdu 6-3 6-4 contre une Ukrainienne de 20 ans Marta Kostyuk.

C’était une deuxième sortie consécutive au premier tour d’un Grand Chelem pour Anisimova, qui est partie en larmes.

sixième graine grecque Maria Sakkari a remporté une victoire directe 6-1 6-4 contre la Chinoise Yuan Yue pour faire match nul contre la qualifiée russe Diana Shnaider.

Pétra Kvitovafinaliste en 2019, a commencé sa campagne en éliminant la délicate adversaire du premier tour Alison Van Uytvanck 7-6 (7-3) 6-2.

Victoria Azarenka a traversé une dure bataille au premier tour contre Sofia Kenin 6-4 7-6 (7-3) pour s’assurer qu’elle serait la seule ancienne championne de l’Open d’Australie restante dans le tableau féminin.

“Nous travaillons dur tous les jours”, a-t-elle déclaré. “La saison morte est pleine de sang, de sueur et de larmes pour que nous puissions y aller et faire de notre mieux. C’est une pression élevée donc je me sens toujours nerveux.”

Image:

Danielle Collins s’est imposée en trois sets contre Anna Kalinskaya





Vice-champion de l’an dernier Danielle Collins a été amenée à travailler lors de son match de premier tour contre Anna Kalinskaya avant de finalement sceller les progrès avec une victoire 7-5 5-7 6-4, renvoyant 55 vainqueurs devant la Russe.

Wild card australien Olivia Gadecki a remporté sa première victoire en match du Grand Chelem lorsqu’elle a battu Polina Kudermetova 7-5 6-1 sur un Court 8 bruyant.

Gadecki est encadré par la championne à la retraite de l’Open d’Australie et ancienne numéro 1 mondiale Ashleigh Barty.