Open d’Australie: Iga Swiatek et Coco Gauff subissent toutes deux des sorties de choc à Melbourne | Actualité Tennis

La numéro 1 mondiale Iga Swiatek a été larguée de l’Open d’Australie par la championne de Wimbledon Elena Rybakina, tandis que Coco Gauff a subi une défaite face à une Jelena Ostapenko renaissante.

Rybakina a produit une grande performance sur la Rod Laver Arena, remportant 6-4 6-4 pour organiser une rencontre contre l’ancienne championne de Roland-Garros Jelena Ostapenko, qui s’est frayé un chemin vers une victoire 7-5 6-3 sur la septième tête de série Coco Gauff .

“Il est certain que les deux dernières semaines ont été assez difficiles pour moi”, a déclaré Swiatek.

“J’ai donc senti aujourd’hui que je n’avais pas grand-chose à prendre de moi-même pour me battre encore plus. J’avais l’impression d’avoir pris du recul par rapport à la façon dont j’aborde ces tournois, et je le voulais peut-être un peu trop fort. Je vais donc essayer de me détendre un peu plus.

“J’ai ressenti la pression et j’ai senti que je ne voulais pas perdre au lieu de gagner. C’est donc, je pense, une base sur laquelle je devrais me concentrer au cours des deux prochaines semaines.”

Rybakina n’a perdu que six points lors de son premier service pendant le match et s’est remise d’un 3-0 contre un Swiatek frustré.

Le Russe devenu Kazakh a déclaré : “C’était un match vraiment difficile. Je respecte vraiment Iga. C’est une jeune joueuse et je pense qu’elle joue très bien. Aujourd’hui, je pense que je servais bien. Dans les moments importants, j’ai très bien joué, donc ça a fait la différence.”

Bien que ce soit un gros choc, Swiatek n’est pas aussi dominante sur les courts durs que sur terre battue et, bien qu’elle ait parlé ici de ne pas s’attendre à gagner chaque match, il est clair que la Polonaise a du mal à tempérer ces attentes.

Il s’agissait d’une rencontre entre les deux seules championnes actives actuelles du Grand Chelem, et Rybakina a pris un départ parfait en brisant le service de Swiatek, vainqueur de l’Open de France et de l’US Open, de 40-0.

Grand ouvert à Melbourne? Avec Elena Rybakina battant la tête de série n ° 1 Iga Swiatek, l’Open d’Australie de cette année sera le premier tournoi du Grand Chelem de l’ère ouverte où les 2 têtes de série du simple masculin et féminin ont perdu avant les quarts de finale.

Swiatek, qui avait reçu un avertissement avant le début pour avoir mis trop de temps à être prêt à jouer, a reculé à 2-2 mais la frappe plus plate de Rybakina a porté ses fruits lors d’une journée chaude et ensoleillée à Melbourne et elle a de nouveau pris de l’avance pour mener 4-3 et remporte le premier set.

La Polonaise semblait prête à effectuer un retour lorsqu’elle a cassé le service de Rybakina lors du deuxième match de la seconde, mais la 22e tête de série est revenue.

Swiatek n’avait jamais eu l’air tout à fait à l’aise et elle n’a pas pu résister à la pression lors du neuvième match, Rybakina brisant puis servant le match pour aimer atteindre les quarts de finale à Melbourne Park pour la première fois.

“Habituellement, quand je reviens d’une chute, je suis capable de maintenir cet élan”, a déclaré Swiatek. “Aujourd’hui, je l’ai perdu. C’est sûr qu’elle a aussi forcé ça, alors félicitations à elle.

“Je pense que ça va être motivant pour moi, et je suis à peu près sûr que je vais jouer les prochains tournois avec quelque chose sur quoi me concentrer, quelque chose sur quoi travailler, et je pense que je vais aller de l’avant. Alors Je pense que ça va.”

Ostapenko étourdit Gauff en larmes

Image:

Rybakina jouera une Jelena Ostapenko renaissante, qui a propulsé la septième tête de série Coco Gauff





Vainqueur surprise de Roland-Garros en 2017 à l’âge de 20 ans, Ostapenko a connu des difficultés ces dernières années, mais la saison dernière l’a vue remonter dans le classement et elle est parvenue à ce stade d’un grand chelem pour la première fois depuis qu’elle a atteint les demi-finales de Wimbledon. en 2018.

Ostapenko avait tout simplement trop de pouvoir pour Gauff, qui est l’un des meilleurs défenseurs du circuit, mais n’a pas été en mesure de décrocher son gros premier service aussi souvent qu’elle en avait besoin et en a payé le prix.

La Lettone a fait rire la foule en répondant à la question de savoir si elle faisait confiance au système d’appel automatique utilisé à Melbourne Park.

“Pour être honnête? Non”, a déclaré Ostapenko. “Je veux dire honnêtement, ce système électronique en direct, parfois j’ai l’impression qu’il fait des erreurs. Je regarde mon équipe parce que je sais que parfois je me trompe, mais j’ai l’impression que certaines balles sont assez proches.”

C’était une première défaite de la saison pour la joueuse de 18 ans après son titre à Auckland et Gauff, qui joue toujours en double, a versé des larmes de déception lors de sa conférence de presse.

“Je pense que c’est parce que j’ai travaillé très dur et que je me sentais vraiment bien en entrant dans le tournoi, et je me sens toujours bien”, a-t-elle déclaré. “J’ai l’impression d’avoir beaucoup progressé. Mais, quand vous jouez contre une joueuse comme elle et qu’elle joue vraiment bien, c’est comme si vous ne pouviez rien faire.”

Pegula prêt à s’installer pour le choc des Play-Off des Bills

troisième tête de série américaine Jessica Pégula a atteint les quarts de finale à Melbourne Park pour la troisième année consécutive après avoir dépassé la 20e tête de série Barbora Krejcikova 7-5 6-2.

NFL en direct



dimanche 22 janvier 19h00





“Je pense que je suis très bien revenu une fois que j’ai commencé à avoir une idée de son service. Après avoir réussi à gratter ce premier set, je suis très bien revenu”, a déclaré Pegula, dont les parents possèdent l’équipe NFL Buffalo Bills.

Les Bills affrontent les Bengals de Cincinnati au stade Highmark lors du match de barrage de la division AFC dimanche soir, en direct sur Sky Sports.