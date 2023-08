Open d’Australie : HS Prannoy se bat contre Weng Hong Yang en finale

L’Indien HS Prannoy a perdu contre Weng Hong Yang contre la Chine lors de la finale du tournoi de badminton de l’Open d’Australie Super 500 à Sydney dimanche.

Dans sa deuxième finale de la saison, la star indienne du badminton s’est battue 9-21, 23-21, 20-22 en seulement moins d’une heure et 29 minutes.

Huit fois cette année, Prannoy s’est remis d’une défaite en match d’ouverture et a remporté le match six fois comme il l’a fait contre le numéro 2 mondial Anthony Ginting en quarts de finale.

Le scénario semblait aller de la même manière avant que Weng n’organise un retour sensationnel de 14 à 19 dans le décideur.

Le joueur de 31 ans du Kerala a rebondi après un renversement du match d’ouverture, mais a gaspillé une avance de cinq points dans le décideur et également un point de championnat pour finalement terminer deuxième derrière Weng.

Prannoy était sujet aux erreurs lors du premier match, tandis que Weng a utilisé ses coups de saut à bon escient pour s’éloigner de 6-6. Alors que l’Indien continuait à se tromper dans ses tirs, les Chinois ont saisi 12 points de jeu lorsque Prannoy a de nouveau pulvérisé dans le filet. Les Chinois l’ont converti quand Prannoy est allé longtemps.

Prannoy savoure une telle situation d’autocuiseur et montre une fois de plus ses nerfs. Weng a ouvert une avance de 3-0 mais l’Indien a fait 2-4 avec un smash en plein essor.

Prannoy a égalisé les choses à 7-7 avec un smash et a pris la tête après que le coup droit de Weng soit allé large et Prannoy l’a suivi avec un autre smash. L’Indien a attrapé un coussin à trois points avec un smash de saut en coup droit à la pause.

Weng a réussi à s’accrocher avec un bon placement mais Prannoy a gardé son nez devant à 13-11 avec un autre vainqueur croisé. Le Chinois a continué à respirer dans le cou de son rival avec une autre poussée à la ligne de fond et a récupéré à 15-15 avec un smash corporel.

Weng a produit un smash sur le coup droit de Prannoy et a rapidement repris la tête à 17-16. Après une série d’échanges intenses, le duo a été bloqué à 19-19 lorsque Weng a pris un temps mort médical.

A la reprise, Prannoy décocha un revers fouetté pour s’emparer d’une balle de jeu mais il s’écarta. L’Indien a gagné une autre balle de jeu après avoir effectué un arrêt en plongeon sur sa gauche. Weng l’a encore une fois sauvé avec un smash croisé profond.

À 21-21, le smash du coup droit de Weng est passé à côté pour donner à Prannoy son troisième point de jeu et cette fois l’Indien a prévalu dans un échange de filet plat pour amener le match au décideur.

Dans le troisième jeu, Prannoy a ouvert une avance de 6-3 avec deux retours précis sur le revers de son rival. Mais quelques erreurs directes de l’Indien ont aidé Weng à le réduire à 6-7.

Prannoy est passé à 10-7 avec un autre smash consécutif avant d’entrer dans l’intervalle avec un coussin à trois points. L’Indien a continué à avancer avec Weng commettant trop d’erreurs. Il a également envoyé un smash direct précis pour le porter à 15-9.

Prannoy a patiemment attendu les opportunités et est rapidement passé à 17-14. L’Indien a ensuite déclenché un autre smash droit en plein essor avant de proposer un vainqueur croisé pour le porter à 19-14.

Weng a remporté les trois points suivants et a ensuite joué un échange épuisant de 71 coups alors que Prannoy envoyait la navette au filet avant que les deux navettes ne s’effondrent sur le terrain.

Weng a montré des nerfs d’acier alors qu’une superbe chute l’a aidé à récupérer à 19-19, son cinquième point consécutif.

Prannoy a ensuite remporté un duel net pour saisir un point de championnat mais Weng a sauvé le point avec un cordon net chanceux.

Les Chinois ont ensuite gagné un point au championnat avec un smash qui a entassé l’Indien, qui a envoyé la navette longtemps à côté pour remettre le titre à Weng.

Fait intéressant, le numéro 24 mondial Weng est le même adversaire que Prannoy avait battu en finale du Malaysia Masters pour remporter son premier titre individuel en six ans en mai. C’était aussi leur seul rendez-vous à ce jour dans le circuit international.

Le numéro 9 mondial Prannoy a battu Cheuk Yiu Lee de Hong Kong 21-18, 16-21, 21-15 au premier tour, suivi en battant Yu Jen Chi de Taiwan 19-21, 21-19, 21-13. En quart de finale, il a pris le meilleur sur l’Indonésien Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 21-17, 21-14.

Samedi, le joueur de 31 ans a misé sur sa puissance et sa précision pour déjouer avec une victoire complète en un match consécutif contre le compatriote de 21 ans Priyanshu Rajawat 21-18 21-12 en demi-finale du simple messieurs.

Le BWF World Tour est divisé en six niveaux, à savoir les finales du World Tour, quatre Super 1000, six Super 750, sept Super 500 et 11 Super 300 dans l’ordre. Une autre catégorie de tournoi, le niveau BWF Tour Super 100, offre également des points de classement.

Le Super 500 est un événement de niveau 2 (niveau 4) dans le système de classement des tournois BWF.

(Avec les contributions des agences)