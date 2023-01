Open d’Australie: Heather Watson éliminée lors des qualifications pour le tournoi 2023 | Actualités Tennis

Heather Watson a été la victime britannique la plus médiatisée lors des qualifications de l’Open d’Australie après avoir perdu contre Aliona Bolsova lors de son match du premier tour.

La No 5 britannique Watson a été battue 7-6 (4) 6-3 par son adversaire espagnole et ses compatriotes Sonay Kartal et Paul Jubb sont également tombés sur des résultats décevants à Melbourne.

Kartal a amené l’Américaine Elizabeth Mandlik à un décideur après avoir riposté dans le deuxième set avant de tomber 6-4 3-6 6-1.

Le match de Jubb contre Dalibor Svrcina de la République tchèque a suivi un schéma similaire après avoir forcé un décideur à finalement succomber 6-3 1-6 6-4.

Watson a été brisée lors de son premier jeu de service pour prendre du retard, mais a riposté lors du huitième jeu du premier set pour forcer un bris d’égalité.

Cependant, Bolsova a remporté quatre points de suite pour mener 6-2 et a clôturé le set à la troisième occasion après une erreur de revers du Britannique.

Watson a bien répondu avec un break dans le jeu d’ouverture du deuxième set, mais n’a pas réussi à prendre deux points de jeu car elle a été breakée immédiatement.

Bolsova a de nouveau breaké pour une avance de 4-2, et bien que la Britannique ait fait preuve de beaucoup de courage en tentant de revenir en arrière puis en forçant son adversaire à servir, elle a succombé à la défaite en une heure et 47 minutes.

Draper à travers, Evans et Edmund à Adélaïde

Dan Evans a été éliminé de l’Adelaide International 2 mais son compatriote britannique Jack Draper a mieux réussi son match d’ouverture du tournoi.

Evans, la tête de série n ° 5, a été battu 7-5 7-5 par l’adversaire américain Mackenzie McDonald.

Le numéro 2 britannique Evans a été éclipsé par Draper, 21 ans, qui a battu l’Italien Lorenzo Sonego 6-4 6-2.

Image:

Jack Draper est qualifié pour le deuxième tour à Adélaïde





Kyle Edmund a également été éliminé, perdant 6-4 7-5 contre la sixième tête de série serbe Miomir Kecmanovic.

L’Adélaïde International 2 est le deuxième des tournois ATP 250 consécutifs organisés dans la ville avec Novak Djokovic remportant le premier versement dimanche.

Dans le tableau féminin, Danielle Collins, finaliste à l’Open d’Australie de l’année dernière, a indiqué qu’elle pourrait être prête pour une autre course en profondeur dans le premier Grand Chelem de l’année avec une victoire 6-2 6-4 sur Karolina Pliskova.

L’Américaine, également demi-finaliste à Melbourne Park en 2019, s’est lancée au galop et a mené 5-0 avant que l’ancienne numéro 1 mondiale tchèque ne retrouve enfin une partie de son jeu autrefois formidable et se rallie pour revenir en arrière.

Cependant, Collins, tête de série 10e, ne serait pas renversée et a converti son cinquième point de set pour prendre la strophe d’ouverture avant de briser Pliskova deux fois dans la seconde pour sceller la victoire.

Plus tôt, l’ancienne championne de Wimbledon Petra Kvitova a rappelé sa qualité lorsqu’elle a battu l’actuelle détentrice du titre All England Club Elena Rybakina 6-3 7-5 pour continuer son départ gagnant dans la nouvelle saison.

Le finaliste de l’Open d’Australie 2019 a effectué un service solide et a remporté les trois points de rupture du concours, en convertissant deux pour organiser un affrontement au deuxième tour avec l’Américaine Shelby Rogers ou le Chinois Qinwen Zheng.