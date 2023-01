Open d’Australie: Emma Raducanu met ses soucis de blessure derrière elle pour préparer le choc de Coco Gauff à Melbourne | Actualité Tennis

Emma Raducanu a mis ses soucis de blessure derrière elle pour prendre un départ gagnant à l’Open d’Australie et a organisé une rencontre à succès au deuxième tour avec Coco Gauff.

L’ancienne championne de l’US Open, âgée de 20 ans, avait la cheville gauche qu’elle avait enroulée à Auckland il y a 11 jours, mais a gagné en confiance tout au long du match et a remporté une victoire 6-3 6-2 sur Tamara Korpatsch lors de son match d’ouverture à Melbourne. Garez-vous après une heure et 25 minutes.

Gauff, septième tête de série, qui a battu Katerina Siniakova 6-1 6-4, offrira un défi très différent alors qu’elle cherche à imiter Raducanu en remportant un Grand Chelem.

Bien qu’elle ait plus d’un an de moins que Raducanu, Gauff a déjà joué pendant trois ans et demi sur le circuit principal, grimpant dans le top 10 et établissant le genre de base solide que son prochain adversaire recherche toujours.

Accueillie chaleureusement dans une 1537 Arena de taille moyenne bondée, Raducanu a d’abord semblé hésitante au service et s’étirant largement vers son revers.

Le moment décisif du premier set est survenu au septième match après que Raducanu ait été rattrapé à deux reprises après une pause devant.

La n ° 1 britannique a adopté une approche agressive sous le nouvel entraîneur Sebastian Sachs et a tenté de prendre l’initiative sur son coup droit.

Cela a porté ses fruits car elle a obtenu une autre pause, serrant le poing en direction de son équipe, et c’était le début d’une série de six matchs consécutifs qui lui ont donné le contrôle total du concours.

En mettant maintenant beaucoup plus de poids derrière son revers et en ayant l’air confiante dans son plan de match, Raducanu a remporté la victoire lorsque Korpatsch a poussé un long coup droit.

Raducanu vs Korpatsch: Statistiques du match Raducanu Statistiques de match Korpatsch 2 As 0 3 Doubles fautes 3 67% Pourcentage de victoire au 1er service 60% 50% Pourcentage de victoire au 2e service 20% 6/13 Points de break gagnés 2/4 27 Total des gagnants dix 34 Erreurs directes 25 66 Total des points gagnés 49

Il n’y avait pas de si bonnes nouvelles pour Kyle Edmund, qui a perdu 6-4 6-0 6-2 contre la 15e tête de série Jannik Pécheur à son retour à Melbourne Park.

Mis à l’écart pendant la majeure partie des deux dernières années après avoir subi trois opérations au genou, l’ancien demi-finaliste Edmund jouait ici pour la première fois depuis 2020.

Comme à l’US Open, cependant, où il a joué contre Casper Ruud, la chance du tirage au sort n’était pas du côté d’Edmund et l’Italien Sinner, l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde, s’est avéré beaucoup trop fort.