Open d’Australie: Emma Raducanu échoue face à Coco Gauff à Melbourne | Actualités Tennis

La n ° 1 britannique Emma Raducanu a poussé l’adolescente Coco Gauff mais n’a pas été bouleversée au deuxième tour de l’Open d’Australie mercredi.

Raducanu essayait de battre une joueuse du top 10 pour la première fois, et c’était un concours de coups féroces qui a produit des moments sporadiques de brillance des deux femmes – ainsi que beaucoup d’erreurs.

L’ancien champion de l’US Open, classé 70 places en dessous de Gauff, a grandi dans le match et était le meilleur joueur à la fin du deuxième set, mais n’a pas pu prendre deux balles de set et est tombé sur une défaite 6-3 7-6 (7-4). .

Raducanu vs Gauff: Statistiques du match Raducanu Statistiques de match Gauff 1 As 3 3 Doubles fautes 3 69% Pourcentage de victoire au 1er service 66% 55% Pourcentage de victoire au 2e service 48% 2/10 Points de break gagnés 3/7 17 Total des gagnants 13 42 Erreurs directes 41 71 Total des points gagnés 76

“Emma jouait vraiment bien au tennis vers la fin du match”, a déclaré Gauff. “Je pense que nous avons tous les deux commencé difficilement, mais je pense que le match était de bonne qualité pour la plupart.

“Nous étions tous les deux nerveux. C’était un match attendu depuis longtemps, essentiellement depuis le tirage au sort.”

Bien qu’elle ait plus d’un an de moins que sa rivale, Gauff a beaucoup plus d’expérience après une ascension plus régulière et fait partie des favorites pour remporter le tournoi.

Raducanu portait à nouveau du ruban adhésif sur sa cheville gauche alors qu’elle sortait pour ses débuts sur Laver, qui a été couvert par une mauvaise journée à Melbourne.

Elle a chuté de 0 à 30 lors de son premier match de service, mais a lutté pour tenir. Gauff a ensuite été forcée de sauver quelques balles de break avec un énorme service dans le troisième match alors que les deux joueuses se sont installées dans un affrontement captivant entre deux des étoiles les plus brillantes du jeu féminin.

L’Américaine, qui a atteint sa première finale du Grand Chelem à Roland-Garros l’an dernier, a breaké 3-1 mais elle a rapidement renoncé à son avantage lorsqu’une double faute a rendu l’initiative à la Britannique à la quatrième demande.

Raducanu a semblé viser le coup droit de Gauff, mais elle manquait elle-même de coups droits alors que des erreurs plus coûteuses donnaient à son adversaire une avance de 4-2.

Le joueur de 18 ans a disputé trois matchs de suite grâce à une prise de service impressionnante pour se rapprocher du premier set.

Raducanu a rappelé aux critiques et aux fans qu’elle est une joueuse aux talents rares





Gauff, qui est arrivé à Melbourne après avoir remporté le titre international d’Adélaïde, a sauvé trois autres balles de break en servant pour le set avant de finalement le sceller avec un premier service tonitruant.

Le plan de match de Raducanu consistant à presser Gauff se retournait contre elle, et elle a accumulé un total de 21 fautes directes.

Une deuxième double faute de Raducanu a offert à Gauff une pause précoce dans le deuxième set avec la n ° 77 mondiale revenant à sa chaise en tenant son muscle abdominal gauche.

Elle a semblé compromise par la tension d’estomac au service, mais Gauff a maintenu sa propre concentration pour ouvrir un avantage de 4-2 avec un service plus important.

Cependant, dans un revirement dramatique, un jeu d’horreur de Gauff a donné à Raducanu une pause de 4-4, le Britannique se consolidant rapidement dans le suivant.

Soudain, Gauff a semblé hésitant et Raducanu a créé deux occasions à 5-4 pour forcer un décideur, seulement pour trop cuire un coup droit sur le premier et lancer un amorti dans le filet sur le second.

Gauff a tenu bon pour forcer un tie-break et a utilisé ses remarquables pouvoirs de défense pour frustrer son adversaire avant de remporter la victoire sur sa troisième balle de match.

Tonifiez-vous pour Coco Coco Gauff est la première joueuse féminine à avoir remporté 100 matchs du tableau principal de niveau WTA avant d’avoir 19 ans depuis Caroline Wozniacki à Madrid en 2009.

Raducanu n’a pas encore franchi le deuxième tour d’un Grand Chelem depuis ses exploits à New York, mais il ne devrait pas y avoir trop de découragement lors d’une autre sortie anticipée.