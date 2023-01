Open d’Australie: Elena Rybakina et Aryna Sabalenka s’affronteront lors de la finale féminine à succès samedi | Actualité Tennis

Elena Rybakina et Aryna Sabalenka s’affronteront samedi lors de la finale féminine de l’Open d’Australie.

La championne de Wimbledon Rybakina a commencé sa campagne de l’Open d’Australie sur les courts extérieurs de Melbourne Park, mais la 22e tête de série n’est plus qu’à un pas de remporter son deuxième majeur, avec seulement sa compatriote Aryna Sabalenka qui se dresse sur son chemin.

Dans deux demi-finales similaires, la championne de Wimbledon Rybakina a battu Victoria Azarenka avant que Sabalenka n’atteigne sa première finale en simple du Grand Chelem avec une victoire sur la Polonaise non classée Magda Linette.

La Kazakhe d’origine russe a utilisé son expérience de victoire au All England Club pour progresser en douceur dans le tirage au sort, éliminant la numéro 1 mondiale Iga Swiatek en cours de route.

L’énorme service de Rybakina a été sa plus grande arme, mais elle a également été formidable sur le terrain dans des conditions qui conviennent aux frappeurs à plat.

“Je suis heureuse, en même temps fatiguée”, a déclaré Rybakina. “Mais je pense que c’était un très bon match. Je suis super content d’être en finale et prêt à donner tout ce qu’il me reste en une journée.”

En hausse à Melbourne Elena Rybakina fera ses débuts dans le Top 10 après l’Open d’Australie. Elle peut atteindre le n ° 8 aussi haut si elle remporte le titre samedi En accédant à sa première grande finale, Aryna Sabalenka redeviendra la n°2 mondiale

Pendant ce temps, Sabalenka a pris le contrôle sur et en dehors du terrain et a finalement dépassé son hoodoo en demi-finale après que ses trois demi-finales précédentes du Grand Chelem se soient toutes soldées par une défaite.

Il y a eu quelque chose de différent à propos de Sabalenka à Melbourne Park cette année et elle n’a pas encore perdu un set en 10 matchs en 2023 après sa marche réussie vers le titre d’Adélaïde qui l’a bien réchauffée pour le premier majeur de la saison.

“Il reste encore un match à disputer”, a déclaré le Biélorusse. “C’est bien d’avoir fait une percée en demi-finale, mais il reste un match à disputer. Je veux juste rester concentré.”

Image:

Sabalenka n’a pas encore perdu de set en 10 matches en 2023





Sabalenka, qui pourrait devenir la première joueuse en simple à remporter un titre majeur sous un drapeau neutre, a célébré cette étape avec un serrement de poing discret avant de révéler qu’elle a cessé de travailler avec un psychologue du sport pour “s’aider elle-même”.

“J’ai réalisé que personne d’autre que moi ne m’aiderait”, a-t-elle déclaré. “Pendant la pré-saison, j’ai parlé à mon psychologue en lui disant ‘Écoute, j’ai l’impression que je dois gérer ça moi-même, parce qu’à chaque fois que j’espère que quelqu’un réglera mon problème, ça ne résoudra pas mon problème’.

“Je dois juste assumer cette responsabilité et je dois juste faire face à ça. Je suis mon psychologue.”

Rybakina tue d’anciens champions du Grand Chelem Elena Rybakina est la première joueuse à battre trois anciennes championnes du Grand Chelem (Iga Swiatek, Jelena Ostapenko et Victoria Azarenka) en un seul tournoi à l’Open d’Australie depuis Jennifer Capriati en 2001 (Martina Hingis, Lindsey Davenport et Monica Seles).

Et Sabalenka se dira de saisir l’occasion et tout ce qui l’accompagne dans le plus grand match de sa vie.

“Je pense que c’est normal de se sentir un peu nerveuse”, a-t-elle déclaré. “C’est un grand tournoi, une grande finale. Si vous essayez de faire quelque chose à ce sujet, ça va devenir plus gros.”

Image:

L’entraîneur de Rybakina pense que son expérience la mettra sur le devant de la scène lorsqu’elle affrontera Sabalenka en finale





Bien que Sabalenka soit la plus confiante qu’elle ait été ces dernières années avant la finale, l’entraîneur de Rybakina, Stefano Vukov, pense que l’expérience pourrait devenir le plus grand atout le jour où ils s’affronteront.

“Je pense que l’expérience est un facteur important”, a-t-il déclaré. “Une fois que vous avez traversé les montagnes russes une fois, vous savez à quoi vous attendre, plus ou moins émotionnellement. Pour l’équipe et pour le joueur, définitivement.

“Je pense que nous avons eu une très, très bonne pré-saison. Je pense qu’elle s’est beaucoup améliorée physiquement, tactiquement, au niveau du tennis, et quelque chose que nous n’avons peut-être pas fait aussi bien avant de gagner Wimbledon, donc c’était plus une surprise que cela.

“Je m’attendais à ce qu’elle commence à bien faire. Évidemment, on ne sait jamais si on va aller aussi loin, mais la préparation était la clé.”