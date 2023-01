Open d’Australie : Elena Rybakina bat Victoria Azarenka pour atteindre la finale féminine | Actualité Tennis

La championne de Wimbledon, Elena Rybakina, s’est qualifiée pour sa première finale de l’Open d’Australie avec une victoire 7-6 (7-4) 6-3 contre Victoria Azarenka.

La joueuse de 23 ans a montré la même forme qui l’a amenée à un premier titre majeur sur les pelouses du All England Club l’été dernier, utilisant son gros service et ses coups de fond pour vaincre ses adversaires, dont la numéro 1 mondiale Iga Swiatek.

Rybakina contre Azarenka: Conte de la bande Rybakina Statistiques de match Azarenka 9 As 3 3 Doubles fautes 6 76% Pourcentage de victoire au 1er service 63% 41% Pourcentage de victoire au 2e service 22% 5/11 Points de break gagnés 3/8 8/13 Points nets gagnés 7/9 30 Total des gagnants 26 21 Erreurs directes 27 78 Total des points gagnés 62

Sa dernière victime était la double championne Azarenka, qui était de retour en demi-finale pour la première fois depuis son deuxième titre à Melbourne Park en 2013.

Le Biélorusse a riposté après une panne dans le premier set mais a payé trop d’erreurs dans le tie-break, et Rybakina était le plus calme dans le second pour sceller une victoire 7-6 (7-4) 6-3.

“Je suis super contente et fière, avec mon équipe aussi”, a déclaré Rybakina. “C’est une atmosphère incroyable et je suis super content d’être en finale et de jouer une fois de plus ici.

“J’ai acquis beaucoup d’expérience à Wimbledon. Je veux juste venir sur le court et vraiment profiter de l’expérience. Bien sûr, je ferai de mon mieux, je me battrai et j’espère gagner.”

Image:

Rybakina est félicitée pour sa victoire par l’ancienne championne Azarenka





La Kazakh peut prétendre avoir le meilleur service du jeu féminin après la retraite de Serena Williams, et elle a mis son décrochage tôt avec trois as de suite pour terminer le match d’ouverture.

C’est Azarenka, l’une des meilleures retourneuses du jeu à son apogée, qui a obtenu le premier break de service, mais Rybakina est revenue avec trois matchs de suite pour mener 5-3.

Elle n’a pas été en mesure de le servir, cependant, sa grosse arme l’a laissé tomber pour une fois, alors qu’Azarenka a sauvé un point de consigne avant de reculer et de forcer un tie-break.

Le joueur de 33 ans a réussi à déséquilibrer Rybakina, mais une double faute a été l’une des cinq fautes directes dans le tie-break, ce qui était beaucoup trop.

Rybakina bat trois anciens champions du Grand Chelem pour atteindre la finale Elena Rybakina est la première joueuse à battre trois anciennes championnes du Grand Chelem (Iga Swiatek, Jelena Ostapenko et Victoria Azarenka) à l’Open d’Australie depuis Jennifer Capriati en 2001 (Martina Hingis, Lindsay Davenport et Monica Seles).

Le schéma s’est poursuivi dans le deuxième set, Rybakina punissant Azarenka lorsqu’elle a raté son premier service et utilisant son gros jeu pour garder son nez devant.

Bien qu’elle ait de nouveau été incapable de le servir à 5-2, une pause du service d’Azarenka a envoyé Rybakina, qui a frappé 30 gagnants, jusqu’à une première finale de l’Open d’Australie.