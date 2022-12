Open d’Australie: Cameron Smith commence lentement à domicile alors que David Micheluzzi donne le ton | Nouvelles du golf

Cameron Smith est à huit du début de l’Open d’Australie

David Micheluzzi détient une avance de trois coups après le premier tour de l’Open d’Australie ISPS Handa, alors que le favori d’avant-tournoi Cameron Smith a eu du mal à domicile.

Micheluzzi a mélangé huit birdies avec un seul bogey en route vers un brillant premier tour 63 au Victoria Golf Club, l’un des deux parcours utilisés pour un événement où les événements masculins et féminins se déroulent sur les mêmes sites et pour des prix égaux.

Matthew Griffin partage la deuxième place avec Josh Geary, qui a inscrit un quatre sous 68 à Kingston Heath, avec l’espoir de la Ryder Cup Nicolai Hojgaard dans le groupe quatre en retard sur trois sous.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Smith, le joueur le mieux classé sur le terrain et qui cherche à ajouter à la victoire de la semaine dernière au championnat australien de la PGA, est à huit coups en arrière avec un 71 sur 71.

“Je dois faire mieux que ça”, a admis Smith. “Peut-être une sorte de fatigue retardée. Je me sentais parfois un peu embrumé, mais ce n’est pas vraiment une excuse. C’est mon travail de faire tout ça (hors cours).”

Cameron Smith a réussi trois birdies et quatre bogeys le jour de l’ouverture

L’ancien n ° 1 mondial Adam Scott a également connu un départ en montagnes russes, affichant un un sous 71 à Kingston Heath après avoir réussi sept birdies, quatre bogeys et un double bogey sur le 16e par quatre.

“Il est difficile de mettre le doigt dessus en ce moment”, a déclaré Scott. “Parfois, il est plus facile de simplement dire” c’est le golf “et de passer au lendemain. Je n’avais vraiment pas un bon rythme ou un bon contrôle sur le club de golf et donc sur la balle.”

DP World Tour Golf en direct Vivre de

La jeune australienne Grace Kim a dirigé la composante féminine de l’événement inaugural mixte, affichant un score de moins de 66 ans à Kingston Heath pour prendre un avantage de deux coups sur Shin Jiyai et l’ancienne grande gagnante Hannah Green.

Deux mois après avoir obtenu sa carte du circuit de la LPGA, Kim est partie du 10e et a réussi un birdie sur ses cinq premiers trous avant de terminer en force avec trois autres birdies après le virage.

Grace Kim détient un avantage de deux coups dans la compétition féminine

“J’étais vraiment nerveux au début parce que je n’ai pas joué de tournoi depuis plus d’un mois maintenant”, a déclaré Kim. “Je suis devenu plus nerveux au fur et à mesure que les trous avançaient. J’étais juste comme, d’où viennent ces birdies?” Vous savez, ces moments où ça rentre, j’ai eu un de ces moments.”

Ashleigh Buhai, championne en titre de l’AIG Women’s Open, est à quatre coups de retard et la double gagnante Minjee Lee est à cinq reprises, tandis qu’Amy Taylor est le choix des joueuses anglaises impliquées et se trouve à égalité au 20e rang après la journée d’ouverture.

Regardez l’Open d’Australie ISPS Handa tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit vendredi à partir de 1h du matin sur Sky Sports Golf !